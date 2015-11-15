Evimi bir hoşgeldin partisine nasıl hazırlarım?

Barınma ihtiyacı, insanların en temel ihtiyaçları arasında gelmektedir. Binlerce yıldan beri, insanoğlu bir şekilde kendine bir barınak yapmayı başarabilmiştir. Kronolojik olarak bakacak olursak, özellikle ilk çağlarda insan türü kendine mağaraları barınak olarak seçmiştir. Buzul Çağı'nın sona ermesi ve iklim şartlarının biraz daha elverişli olması ise, barınma mekanı olarak ağaçları ve ağaç kovuklarını ideal hale getirmiştir. Bugün yapılan arkeolojik çalışmalar, insanoğlunun tarihin her döneminde barınma ihtiyacına karşılık bir çözüm ürettiğini göstermektedir. Bu çözüm bir mağara, bir ağaç kovuğu, bir çadır, ilkel bir kulübe ya da başka bir şey olabilir. Fakat buradaki asıl nokta, barınma ihtiyacının insan hayatında önemli bir yere sahip olduğudur. Fakat günümüzde artık mağaralar ya da ağaç kovukları yok. Nitekim ilkel kulübeler ve çadırların da barınmak için çok elverişli olmadığı bir gerçek. Artık geçmişe nazaran modern evlerde yaşıyor, modern hayatın getirdiği bir takım sorumlulukları bu modern barınaklarda üstleniyoruz. Fakat geçen binlerce yılda dahi değişmeyen birtakım gerçekler var. O da şu ki; İnsanoğlu içinde bulunduğu, barınma ihtiyacını karşıladığı mekanla arasında duygusal bir bağ kurmaya oldukça meyilli bir tür. İlkel insanların barındıkları mağaralara dahi birtakım resimler çizmeleri, bu gerçeğin binlerce yıl önce de geçerli olduğunu kanıtlayan güzel bir gerçek. Bununla beraber, günümüzde artık mağaralara resim çizmek diye bir şey yok. Fakat, içinde barındığımız alanları, kişiliğimize, hobilerimize, zevklerimize ve sevdiğimiz biçime uygun olarak dekore ederek, aslında binlerce yıl önce ilkel insanların yaptığı şeylerin aynısını yapıyoruz. Yani, barınağımıza kendimize dair bir iz bırakarak, barınağı daha bir yuva, daha bir ev haline getiriyoruz. Bu durumda da, evimizle aramızda duygusal bir bağın kurulması kaçınılmaz oluyor.

homify ailesi olarak, genelde tüm okurlarımıza hitap eden konularda yazılar paylaşmaya çalışıyoruz. Fakat bugünkü yazımız, taşınmak zorunda olan ve taşındığı yeni eve uyum sağlamaya çalışan okurlarımızı daha yakından ilgilendiriyor. Kültürümüzde pek büyük bir yere sahip olmasa da -en azından isim olarak-, yeni bir eve taşınıldığı zaman genellikle zor zamanlar geçirilir. Çünkü geride bıraktığınız eski evinizde oldukça zaman geçirmiş, bu mekanda birtakım anılar biriktirmişsinizdir. Aslında olaya duygusal açıdan değil de, mantıkla bakacak olursanız bu yeni evinizde de birtakım anılar biriktirmeniz sadece zaman meselesi iken, yeni evinizde geçireceğiniz ilk birkaç haftanın epey zor olacağı da önemli bir noktadır. İşte bu sebeplerden ötürü, özellikle 'housewarming party' denilen olgu, bu konudaki problemlerinizi çözebilme potansiyeline sahip. Türkçeye ısınma partisi olarak çevrilebilecek bu olgu, yeni evinize ısınmanızı amaçlayan birtakım etkinliklerden oluşmakta. Isınma partisi olayının en azından isim olarak kültürümüzde pek büyük yere sahip olmadığını söylemiştik. Fakat ismen olmasa da, fiilen sık sık uygulanan bir yöntem. Şöyle bir düşünüldüğünde, yeni bir eve taşınan arkadaşlarınıza ve dostlarınıza misafirliğe gittiğiniz olmuştur. İşte eve ısınma partisi de bu konsept üzerine kurulu. İşte bugünkü yazımızın ana konusu da, bu tarz yeni bir eve ısınma partileri üzerine olacak.

Yeni bir eve taşındınız ve ilk olarak arkadaşlarınıza bir parti vermek istiyorsunuz. Hem kendinizin hem de arkadaşlarınızın bu yeni evinize ısınmasını sağlamak için yapabileceğiniz birtakım şeyler pekala mevcut. Eğer yeni evinize bir nebze daha ısınmak niyetinde iseniz, öncelikle arkadaşlarınıza kendi el yazınızla yazdığınız birer davetiye göndermeniz mantıklı olacaktır. Ama eğer ki davetiye olayına sıcak bakmıyorsanız, en azından evin adresini bilmeniz elzem konular arasında. Ayrıca bu süreçte yeni insanlarla tanışmakta da bir mahsur yok. Bu sebepten ötürü, arkadaşlarınızın arkadaşlarını da davet etmekten çekinmeyin. Parti gününde ise ağır ve yorucu yemeklerden ziyade, minik apartlara yer vermeye çalışın. Küçük kanepeler sizin için güzel bir alternatif olabilir. Eve ısınma partisinin dekorasyonla ilgili detaylarını ise, görsel örnekler aracılığı ile paylaşacağız. Fakat bu yazımızda sizler sınırlı sayıda görsel örnek paylaşacağımızdan ötürü, daha fazla örneğe yakından bakmak isteyen okurlarımız ilgili kategoriyi ziyaret ederek uzmanlar tarafından seçilmiş binlerce örneğe yakından bakabilirler.