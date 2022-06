Evim için en uygun aydınlatma hangisi?

Aydınlatmalar, akşamları ihtiyaç duyduğumuz ve görüş alanımızı genişleten sistemlerdir. Gün içerisinde yorgun argın eve geldiğinizde, evlerinizde dinlenmek için evinizin iç ortamında gözlerinizi yormayan ve uygun şiddete sahip aydınlatmalar olması gereklidir. Aydınlatma bir yandan göz sağlığınızı korumak ve sağlıklı bir dinlenme ortamı oluştururken bir taraftan da evlerimizi daha görsel daha estetik ve daha zarif hale getirebilirsiniz. Ev dekorasyonlarının vaz geçilmesi, en önemli ayrıntısı olan aydınlatmalar evin her bölümü, he odası her alanı için farklı farklı yapılması gereken ve uygulandığı her alana farklı bir güzellik katan dekorasyon detayıdır. Yeterli aydınlatmalar ile evlerimizi güzelleştirirken göz sağlığımızı korumuş ve hem kendimizi hem de evimiz için daha sağlıklı bir şekilde aydınlatma yapmış oluruz.

Aydınlatmalar; salon dekorasyonlarında, oturma odası, yatak odası süslemelerinde ve dekorasyonların, mutfak ve hol için görsellik kazandırmak amacıyla, kısacası evin her alanında farklı amaçlar için farklı şekillerde yapılan ve görsellik kazandırmak amacıyla yüzlerde farklı aplik, armatür kullanarak zarif ve görsel dekorasyonlara sahip olabiliriz. Bu nedenle evlerimizi güzelleştirmek adına evlerimize nasıl bir aydınlatma yapacağımızı planlamalı ve evimiz için ideal olan aydınlatma uygulaması yapıp uygun aplik, armatür gibi aydınlatma elemanlarını seçerek görsel ve zarif bir aydınlatma dekorasyonu yapmış oluruz. Peki evinizin tipini nasıl belirleyip, evinizin tipine göre nasıl bir aydınlatma yapacağımıza nasıl karar vereceğiz. Bunun için yapılması gereken öncelikli iş evimizin dış cephesini aydınlatıp aydınlatmayacağımıza karar verip, yapacak isek kişiliğimize ve zevkimize uygun aydınlatma çeşitlerini inceleyerek dış cephe aydınlatması yapmaktır. Dış cephe aydınlatmaları evlerimizi dışarıdan görsel ve zarif gösteren önemli bir dekorasyon detayıdır. Bu nedenle dış cepheler için ortak olan yer projektörleri, dikey led şeritler, bahçe aydınlatma aplikleri gibi aydınlatma yöntemlerinden evimiz ve bütçemiz için en uygun olanını tercih edip uygulayabiliriz. Evimizin dış cephe aydınlatması için yaptığımız seçimlere benzer şekilde iç mekanların aydınlatması içinde ince eleyip titizlikle yapacağınız seçimler ile iç mekanlarınızı daha görsel ve zarif bir hale getirebilirsiniz.

İç mekan dekorasyonlarını yaparken her mekanı ayrı ele almalı ve mekan iç dekorasyonuna göre aydınlatma tercih etmeliyiz. İç mekanlarda mobilyaların daha ön plana çıkmasını istiyorsak ortada kocaman bir avize ile aydınlatma yapmalı, mobilyaların ön plana çıkmasını istemiyor ve sade bir dekorasyon halinde bütünlüğü korumak istiyorsak germe ve gömme tava içerisine yerleştirilmiş led aydınlatmalar ile aydınlatma yapabilirsiniz. Yine özellikle yatak odalarında sarkıtma abajur ve sarkıtma aydınlatma aplikleri ile görsel ve özel bir aydınlatma sağlayabilirsiniz. Mutfak dekorasyonları tasarlanması, planlanması, mobilya seçimi, görsellik oluşturması ve istenilen zarifliğin yakalanası zor dekorasyonlar olduğu için mutfaklarda çok farklı aydınlatmalar yapılmalıdır. Mutfakta yer alan alanları dört bölüme ayırmalı ve her bölüme ayrı bir aydınlatma yaparak zarif bir aydınlatma dekorasyonu yapmalıyız. Birinci bölüm olarak mutfak tezgahını ele alıp, tezgah üzerinde yemek yaparken modüler mutfak dolaplarına yerleştirilmiş olan led aydınlatmalar kullanmalıyız. Mutfakta bulunan yemek masası ve oturum alanı için özel sarkıtma armatürleri ile hem görsel hem de zarif bir aydınlatma yapmalıyız.Mutfağın geneli için hem avize hem de led aydınlatma yaparak mutfak aydınlatmasını yapmalı ve son bölüm olarak Mutfağın genişliğine göre köşe aydınlatmaları yaparak mutfak aydınlatmasını tamamlamış oluruz. Görüldüğü üzere her mekanın kendine özgü aydınlatma ihtiyacı bulunduğu için her mekana özel aydınlatmalar tercih ederek en uygun aydınlatmayı yapmalıyız.