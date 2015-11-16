Evim için en uygun aydınlatma hangisi?

Aydınlatmalar, akşamları ihtiyaç duyduğumuz ve görüş alanımızı genişleten sistemlerdir. Gün içerisinde yorgun argın eve geldiğinizde, evlerinizde dinlenmek için evinizin iç ortamında gözlerinizi yormayan ve uygun şiddete sahip aydınlatmalar olması gereklidir. Aydınlatma bir yandan göz sağlığınızı korumak ve sağlıklı bir dinlenme ortamı oluştururken bir taraftan da evlerimizi daha görsel daha estetik ve daha zarif hale getirebilirsiniz. Ev dekorasyonlarının vaz geçilmesi, en önemli ayrıntısı olan aydınlatmalar evin her bölümü, he odası her alanı için farklı farklı yapılması gereken ve uygulandığı her alana farklı bir güzellik katan dekorasyon detayıdır. Yeterli aydınlatmalar ile evlerimizi güzelleştirirken göz sağlığımızı korumuş ve hem kendimizi hem de evimiz için daha sağlıklı bir şekilde aydınlatma yapmış oluruz.
Aydınlatmalar; salon dekorasyonlarında, oturma odası, yatak odası süslemelerinde ve dekorasyonların, mutfak ve hol için görsellik kazandırmak amacıyla, kısacası evin her alanında farklı amaçlar için farklı şekillerde yapılan ve görsellik kazandırmak amacıyla yüzlerde farklı aplik, armatür kullanarak zarif ve görsel dekorasyonlara sahip olabiliriz. Bu nedenle evlerimizi güzelleştirmek adına evlerimize nasıl bir aydınlatma yapacağımızı planlamalı ve evimiz için ideal olan aydınlatma uygulaması yapıp uygun aplik, armatür gibi aydınlatma elemanlarını seçerek görsel ve zarif bir aydınlatma dekorasyonu yapmış oluruz. Peki evinizin tipini nasıl belirleyip, evinizin tipine göre nasıl bir aydınlatma yapacağımıza nasıl karar vereceğiz. Bunun için yapılması gereken öncelikli iş evimizin dış cephesini aydınlatıp aydınlatmayacağımıza karar verip, yapacak isek kişiliğimize ve zevkimize uygun aydınlatma çeşitlerini inceleyerek dış cephe aydınlatması yapmaktır. Dış cephe aydınlatmaları evlerimizi dışarıdan görsel ve zarif gösteren önemli bir dekorasyon detayıdır. Bu nedenle dış cepheler için ortak olan yer projektörleri, dikey led şeritler, bahçe aydınlatma aplikleri gibi aydınlatma yöntemlerinden evimiz ve bütçemiz için en uygun olanını tercih edip uygulayabiliriz. Evimizin dış cephe aydınlatması için yaptığımız seçimlere benzer şekilde iç mekanların aydınlatması içinde ince eleyip titizlikle yapacağınız seçimler ile iç mekanlarınızı daha görsel ve zarif bir hale getirebilirsiniz.
İç mekan dekorasyonlarını yaparken her mekanı ayrı ele almalı ve mekan iç dekorasyonuna göre aydınlatma tercih etmeliyiz. İç mekanlarda mobilyaların daha ön plana çıkmasını istiyorsak ortada kocaman bir avize ile aydınlatma yapmalı, mobilyaların ön plana çıkmasını istemiyor ve sade bir dekorasyon halinde bütünlüğü korumak istiyorsak germe ve gömme tava içerisine yerleştirilmiş led aydınlatmalar ile aydınlatma yapabilirsiniz. Yine özellikle yatak odalarında sarkıtma abajur ve sarkıtma aydınlatma aplikleri ile görsel ve özel bir aydınlatma sağlayabilirsiniz. Mutfak dekorasyonları tasarlanması, planlanması, mobilya seçimi, görsellik oluşturması ve istenilen zarifliğin yakalanası zor dekorasyonlar olduğu için mutfaklarda çok farklı aydınlatmalar yapılmalıdır. Mutfakta yer alan alanları dört bölüme ayırmalı ve her bölüme ayrı bir aydınlatma yaparak zarif bir aydınlatma dekorasyonu yapmalıyız. Birinci bölüm olarak mutfak tezgahını ele alıp, tezgah üzerinde yemek yaparken modüler mutfak dolaplarına yerleştirilmiş olan led aydınlatmalar kullanmalıyız. Mutfakta bulunan yemek masası ve oturum alanı için özel sarkıtma armatürleri ile hem görsel hem de zarif bir aydınlatma yapmalıyız.Mutfağın geneli için hem avize hem de led aydınlatma yaparak mutfak aydınlatmasını yapmalı ve son bölüm olarak Mutfağın genişliğine göre köşe aydınlatmaları yaparak mutfak aydınlatmasını tamamlamış oluruz. Görüldüğü üzere her mekanın kendine özgü aydınlatma ihtiyacı bulunduğu için her mekana özel aydınlatmalar tercih ederek en uygun aydınlatmayı yapmalıyız.
Aydınlatma yaparken dekorasyon bütünlüğü, görsellik sağlamak kadar kişiliğinizi ve tarzınızı yansıtan zevkinize uygun aydınlatmalar yapmak çok önemlidir. Bu nedenle aydınlatma tercihlerinizde kişiliğiniz ile uyumlu aydınlatma yöntemlerini tercih etmelisiniz. Örnek resimde olduğu gibi varenda ve bahçe aydınlatmasını istediğiniz şekilde ve yöntemde zevkinize uygun olarak yapabilirsiniz. Havuz içi aydınlatmasını, bahçe aydınlatmasını, kısaca evinizin tüm aydınlatmasını asma aplikler ile yaparak görsel ve estetik bir aydınlatma sağlayabilirsiniz. Bu aydınlatmaları yaparken tarzınıza uygun renkleri, tarzınızı yansıtan özel aydınlatma armatür ve apliklerini tercih edip içinize sinecek bir aydınlatma dekorasyonu yapabilirsiniz.
Aydınlatmalar, çok ince işçilik gerektiren ve çok titiz davranılması gereken dekorasyonlar olduğundan aydınlatma planı yaparken dikkat etmeniz gereken en önemli nokta aydınlatma armatürlerinizin en uygun yer seçimi yapmak ve uygun şekilde yerleştirmektir. Bu nedenle yapacağınız aydınlatmalar için evinizin tavanında, duvarlarında en uygun ve en canlı aydınlatma oluşturacağı alanları seçmeli ve odalarınızı homojen şekilde aydınlatmalı veya isteğinize bağlı olarak ön plana çıkmasını istediğiniz mobilya veya alanı daha fazla aydınlatmalıdır. Bu nedenle aydınlatma dekorasyonlarında yerleştirme sanatı çok farklı bir konumdadır. Uygun aydınlatmalar sağlanamadığında yapmış olduğunuz harcama bütçeleri boşa gidecek ve tekrar bir aydınlatma ile uğraşmanız gerekecektir.
Evlerimizde çalışma odalarında olduğu gibi özel aydınlatma lambaları kullanarak istediğimi şiddette aydınlatma sağlayarak özel alanları özel bir aydınlatma dekorasyonu ile özel hale getirriz. Benzer şekilde ışık kaynaklarını seçerken dikkat etmemiz gereken ve yerleştireceğimiz alanlara göre ışık kaynaklarını özenle seçmemiz gerektiğinden ışık kaynakları da dekorasyon anları kadar önemlidir. Bu nedenle yapacağımız aydınlatmalar için aydınlatma apliklerini ve armatürlerini dikkatli bir şekilde seçmeli, ışık kaynaklarını kullanacağımız alanlara özel bir şekilde tercih etmeliyiz. Örnek resimde olduğu gibi yemek masası alanı için ayrı bir aydınlatma ışığı kaynağı, pişirme alanı ve servis alanı için ayrı bir aydınlatma ışık kaynağı tercih ederek aydınlatma dekorasyonunu mekanlara özgü bir şekilde yapmalıyız.
Aydınlatma yaparken evimizin şekline ve odalarımızın kullanımına göre aydınlatmalar yaparız. Aydınlatmalar için çağımızın getirdiği aydınlatma trendlerini örnek alarak aydınlatmalar yapabileceğimiz gibi kişiliğimize göre de aydınlatmalar yapabiliriz. Ancak çağın gereklerinin getirmiş olduğu özel aydınlatma ihtiyaçları için aydınlatma planları yapmalı ve evimizi dış ve iç cephe olarak farklı farklı aydınlatma trendleri örnek alarak aydınlatmalıyız. Aydınlatma trendlerinden dış cephe aydınlatması olan projektörleri kullanarak evimizi dışarıdan çok estetik ve görsel bir hale büründürebilir, iç mekanlarda da led ve avizeleri bir arada kullanarak özel aydınlatmalar yapabiliriz.
Aydınlatmalarda dikkat edilmesi gereken önemli noktalardan birisi de aydınlatma demir başlarının dikkatli bir şekilde belirlenmesi ve aydınlatmaların demirbaşların göz önüne alınarak yapılmasıdır. Aydınlatmalarda oda aydınlatmaları yapılırken bu demirbaşlar dikkate alınmalı ve tercih edilecek olan armatür, aplik ve aydınlatma elemanları bu demirbaşlara göre belirlenmelidir. Bu şekilde evlerimizi daha estetik aydınlatmalar ile aydınlatarak görsel ve zarif bir aydınlatma dekorasyonuna sahip olabiliriz. Demir baş aydınlatmaları; evlerimizin aydınlatma planları yapılırken özel olarak ilgilenmemiz ve özel aydınlatma tasarımları yapmamız gerekir.
Aydınlatma dekorasyonlarında aydınlatma elemanları seçimi kadar aydınlatma stilleri içerisinden yapacağımız tercihler ile kişiliğimize uygun, tarzımızı yansıtan ve zevkimize göre dizayn edeceğimiz aydınlatma iç stilleri oluşturabilir veya hazır stiller içerisinden seçim yapabiliriz. Örnek resimde olduğu gibi mutfak alanında yapılan özel dekorasyon ile aydınlatmayı da özel bir hale getiren ve özel bir iç stili oluşturarak farklı aydınlatma elemanlarının kullanıldığı ve görselliğin artırıldığı stiller oluşturarak zarif bir aydınlatma sağlayabiliriz. sizlerde evlerinizde yapacağınız aydınlatmalar için özel stiller tasarlayabilir veya kişiliğinize göre aydınlatmalar sağlayarak şık aydınlatmalar oluşturabilirsiniz.