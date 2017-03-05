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Daha sade bir ev için kurtulmanız gereken 6 şey

Meral Eser Meral Eser
Andar Modelo - Oeiras, Traço Magenta - Design de Interiores Traço Magenta - Design de Interiores Modern Çocuk Odası
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Zevk ve beğenilerimizin yanı sıra kişiliğimizin de bir yansıması olan evlerimiz, huzur veren atmosferiyle kendimizi en iyi hissettiğimiz yer olmasını isteriz. Yalın çizgilerle şık ve özenle tasarlanan yaşam alanları, dingin bir atmosfer arayanların ilgisini cezbedecektir. Bugün sizlere iç açıcı atmosferleriyle sade ve mütevazı ev modellerini derledik. Ev dekorasyonunda basit çizgiler ve küçük dokunuşlarla büyük fark yaratabilir, kendinizi en iyi ve rahat hissettiğiniz mekana dönüştürebilirsiniz. Ferah ve aydınlık atmosferleriyle göz okşayan sade ama güzel evler arıyorsanız, buyrun örneklerimizi gözden geçirelim.

1. Asyatik stil: Abartılı çizgilerden kurtulun

WHITEHOUSE PARK, HB Design Pte Ltd HB Design Pte Ltd Asyatik Oturma Odası
HB Design Pte Ltd

HB Design Pte Ltd
HB Design Pte Ltd
HB Design Pte Ltd

Basit ve yalın çizgilerle şık ve çarpıcı dekorlar oluşturmak mümkün. Örnek görselde asyatik stil tasarımıyla enfes bir manzaraya eşlik eden bir kış bahçesi alanı görmekteyiz. Eğer bahçeli bir evde oturuyorsanız, doğayı davet eden tasarımıyla yeşilin ferahlığını ve tazeliğini ev dekorasyonuna taşıyabilirsiniz. Sade ve yalın çizgilerle teras mobilyaları ile muntazam uyum sağlayan bu örnekte huzur veren dingin bir atmosfer sağlanmış. Ayrıca sade ama konforlu tasarımıyla hazır koltuklar huzur dolu atmosferle uyum ve ahenk sağlamış.

2. Salon: Sıradanlıktan kurtulun, sanata yer açın

homify Modern Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Carughi STUDIO profesyonelleri tarafından dizayn edilen bu salon ferah ve iç açıcı atmosferiyle bizleri karşılıyor. Tavandan duvarlara, döşeme zemininden mobilyalara kadar birçok zeminde açık renk tonları kullanılmış. Böylelikle canlı ve parlak renkli aksesuarların kullanımına olanak tanınıyor ve açık zeminlerin üzerinde sıcak renkler ve dokular daha da öne çıkıyor. Salon dekorasyonunda fark yaratmak için duvar dekorlarında enfes resim tabloları, duvar resimleri veya posterler kullanarak ayrıca sanata yer açabilirsiniz. Sanatsal objeler sade ama zarif tasarımıyla dizayn edilen bir salonu bambaşka hale getirecektir.

3. Yemek odası: Kontrast öğelerle beyaz ve ahşabın muhteşem uyumu

Dining Room homify Modern Yemek Odası
homify

Dining Room

homify
homify
homify

Zengin, göz alıcı ve zahmetsizce şıklaştıran dekor ürünlerinde malzemelerin uyumu ve ahengi fark yaratacaktır. Özellikle huzur veren dingin bir ev dekorasyonu yapmayı tercih ediyorsanız natürel dokulara yönelebilirsiniz. Ahşabın sıcaklığından doğal taş dokuların zarafetine; rustik stil öğelerle moderni buluşturabilir, farklı stillerin ahengiyle göz alıcı bir yemek alanı dekore edebilirsiniz. Örnek görseldeki yemek alanı için basit çizgilerle beyaz bir yemek masası, ahşap ve modern sandalye modelleri ve kontrast öğeler kullanılmış.

4. Çocuk odası: Pastel renklerle dingin atmosfer sağlayın

Andar Modelo - Oeiras, Traço Magenta - Design de Interiores Traço Magenta - Design de Interiores Modern Çocuk Odası
Traço Magenta – Design de Interiores

Traço Magenta - Design de Interiores
Traço Magenta – Design de Interiores
Traço Magenta - Design de Interiores

Çok yatak odasında renklerin ahengi ile dingin bir atmosfer oluşturmak mümkün. Abartılı renklere gerek kalmaksızın çocukların hayallerini süsleyecek konfor sunan bir oda dekore edebilirsiniz. Rahat, sempatik ve dinlendirici renk tonları ile uyum ve ahenk yakalayabilirsiniz. Ayrıca çocuk odaları için estetik unsurlarla oyun alanı ve minik çadırlar kullanabilirsiniz. Ayrıca, homify'da dekoratörler tarafından dizayn edilen, birçok farklı stil ve tarzda ev dekorasyonu örnekleri bulabilir, ilginizi çeken dekor fikirlerini değerlendirebilirsiniz.

5. Banyo: Göz karmaşasını önleyin, minimalist yaklaşım unsurlarını takip edin

AA EVİ, Voltaj Tasarım Voltaj Tasarım Minimalist Banyo
Voltaj Tasarım

AA EVİ

Voltaj Tasarım
Voltaj Tasarım
Voltaj Tasarım

Çok fazla malzeme ve doku çeşitliliğine gerek kalmadan, yalın çizgilerle çarpıcı bir banyo dekore edebilirsiniz. Minimalist yaklaşımla zeminlerin uyum ve ahengi göz okşuyor. Sadece doku, desen ve renklerin sadeliğiyle çarpıcı bir sonuç elde etmekle beraber, kullanılan aksesuarların yalın çizgileriyle de estetik unsurlar yakalayabilirsiniz. Evin diğer alanlarında da minimalist yaklaşımla mobilya, aksesuar, mutfak ya da banyo elemanlarındaki formu öne çıkaran basit çizgilerle de şık ve zarif bir alan dekore edebilirsiniz.

6. Mutfak: Huzur veren renklerle dingin atmosfer sağlayın

Phaselis Konutları Antalya, Mimoza Mimarlık Mimoza Mimarlık Modern Mutfak
Mimoza Mimarlık

Phaselis Konutları Antalya

Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık

Mutfağınızda konuklarınızla sohbetten ayrılmamak ve mutfak işlerinizi yaparken uzak kalmamayı tercih ediyorsanız, mutfakta bir oturma alanı dizayn etmeyi tercih etmelisiniz. Ayrıca mutfakta vakit geçirmeyi tercih edenler için bir dinlenme yeri olan oturma grupları şık tasarımları ile atmosferi değiştirebilir. Örnek görselde hasır koltuk takımları sakin mutfak atmosferi ile uyumlu çizgilerle tasarlanmış ve oldukça konforlu. Mavinin dinginliği ile nötr renklerin bir araya geldiği renk ahenkleri gözü okşuyor.

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