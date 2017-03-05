Daha sade bir ev için kurtulmanız gereken 6 şey

Mutfağınızda konuklarınızla sohbetten ayrılmamak ve mutfak işlerinizi yaparken uzak kalmamayı tercih ediyorsanız, mutfakta bir oturma alanı dizayn etmeyi tercih etmelisiniz. Ayrıca mutfakta vakit geçirmeyi tercih edenler için bir dinlenme yeri olan oturma grupları şık tasarımları ile atmosferi değiştirebilir. Örnek görselde hasır koltuk takımları sakin mutfak atmosferi ile uyumlu çizgilerle tasarlanmış ve oldukça konforlu. Mavinin dinginliği ile nötr renklerin bir araya geldiği renk ahenkleri gözü okşuyor.

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