Küçük bir mutfağın çarpıcı değişimi

Mutfaklar evin en sık ve en hoyratça kullanılan alanı olduğu için, dekorasyonu da çabucak eskiyip özelliğini yitirebiliyor. En kaliteli malzemeleri dahi seçseniz birkaç yıl sonra mutfağınızın ilk zamanlardaki gibi parlamadığını fark edebilirsiniz. Böyle durumlarda bütçenize göre basit ya da kökten bir yenilemeye gitmekte yarar var. Ufak değişiklikler de mutfağı daha kullanılabilir hale getirebilir ancak kökten bir değişiklik elbette çok daha etkili ve kalıcı bir çözüm olacaktır.
Mutfak yenileme projeleri tam da bu nedenle en çok sevilen projelerden oluyor. Biz de bu yazımızda size küçük bir mutfağın kökten değişimini sunacağız. Ev sahibinin istediğin doğrultusunda zeminden duvarlara, dolaplardan lavaboya kadar yenilenen bu mutfak size mutfak yenilemeniz için ilham verebilir. Mutfak dekorasyonunuz için daha fazla örnek tasarım incelemek isterseniz ’Daha derli toplu bir mutfak için 25 fikir’ başlıklı yazımız da size yardımcı olacaktır.
Karşılıklı yerleştirilmiş iki ince tezgah ve üzerine monte edilmiş dolaplardan oluşan bu mutfak dekorasyonu, hemen her parçası ile eskidiğini belli ediyor. İlk tasarlandığı zaman şık bir görünüme sahip olsa bile, zaman içerisinde bütün parlaklığını ve güzelliğini kaybetmiş. Mutfak tasarımından ayrı olarak seçilen ekipmanların yerleşimi dekorasyonu olumsuz etkilerken, alın taşı olarak kullanılan karoların da modası geçeli çok olmuş. Mutfağı bu hali ile daha fazla kullanmak istemeyen ev sahipleri uzman bir ekipten yardım alarak ve hatırı sayılır bir bütçe ayırarak mutfağı baştan sona yenilemişler. Küçük bir alana sahip olan bu eski mutfağın son halini görünce şaşıracaksınız.
Mutfağın eski halinde göze kötü görünen birçok detay var. Örneğin tezgah üstünü dolduran bu kalabalıklar. Kullanışlı bir mutfakta tezgah üzerinin boş bırakılması oldukça önemlidir. El altında bulunması gereken mutfak eşyaları ise kullanışlı raf ve dolaplarda muhafaza edilmelidir. Ev sahipleri de bu dağınıklıktan bıkmış olacak ki, yeni tasarımda depolama çözümlerine önem vermişler. Gelin mutfağın son halini birlikte inceleyelim.
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Tasarımda, ev sahibinin isteği doğrultusunda minimal bir çizgi izleyen mimarlar her detayın incelikle düşünüldüğü şık bir dekorasyon hazırlamışlar. Mutfak dolaplarında 20mm kalınlığında, mineral gri renkli, mat lamine malzeme kullanılmış. Gri taş tezgah ile sade ve modern bir uyum oluşturan bu dolapların tasarım özelliği ise modüler, yani tam olarak mutfağın ölçülerine göre özel olarak tasarlanıp üretilmiş bir yapıya sahip. Bu sayede mutfağın en kuytu köşeleri bile sağlıklı bir şekilde değerlendirilmiş. Kullanışlı raflar, bölmeli çekmeceler ve çok yönlü dolaplar ile mutfağın depolama sorunu tamamen çözülmüş.
Mutfak ekipmanları için ankastre modeller seçilmiş. Ankastre ürünler mutfak tezgahına ve dolaplarına entegre olarak tasarlandığı için ayrıca yer işgal etmezler ve böylece düzenli bir yerleşim sağlanmış olur. Bu yeni tasarım ve yerleşim sayesinde mutfağın tezgah alanı neredeyse iki katına çıkarılmış.
Dolaplarda ve ocak, lavabo gibi aksamların üstlerinde görev ışıkları kullanan tasarımcılar mutfakta başarılı bir aydınlatma sağlamışlar. Hem açık renk dekorasyon ürünleri hem de doğru ışıklandırma ile ferahlayan mutfak iç açıcı bir görüntüye bürünmüş.
Parlak ve epoksi bir yüzeye sahip olan bu tezgah, çizilmez, leke tutmaz, kırılmaz ve yanmaz özellikte özel bir malzemeden üretilmiş. Keskin hatlara sahip olan kare lavabo haznesi ile oldukça şık ve minimal bir görüntü çiziyor.
Mutfak dekorasyonunda en çok aranan özelliklerin, aydınlık, depolama alanları, kaliteli ve dayanıklı yüzeyler olduğu düşünüldüğünde bu mutfak dekorasyonunun eksiksiz olduğunu söyleyebiliriz.
Yalnızca mutfak aksamlarını değil, duvarları ve zemini de yenileyen tasarımcılar tercihi yine açık tonlardan ve sağlamlıktan yana yapmış. Kolay kolay zarar görmeyen ve bir ömür dayanabilen taş zemin döşemesi hem rengiyle hem de kalitesiyle mutfağı tamamlamış. Kırık beyaz tonlarında boyanan duvarlar mutfağın ferahlığını desteklerken minimal stile de uyum sağlamış. Her yönüyle fonksiyonel, sağlam ve göz alıcı bir yenileme gerçekleştirilmiş.