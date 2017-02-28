Küçük bir mutfağın çarpıcı değişimi

Mutfaklar evin en sık ve en hoyratça kullanılan alanı olduğu için, dekorasyonu da çabucak eskiyip özelliğini yitirebiliyor. En kaliteli malzemeleri dahi seçseniz birkaç yıl sonra mutfağınızın ilk zamanlardaki gibi parlamadığını fark edebilirsiniz. Böyle durumlarda bütçenize göre basit ya da kökten bir yenilemeye gitmekte yarar var. Ufak değişiklikler de mutfağı daha kullanılabilir hale getirebilir ancak kökten bir değişiklik elbette çok daha etkili ve kalıcı bir çözüm olacaktır.

Mutfak yenileme projeleri tam da bu nedenle en çok sevilen projelerden oluyor. Biz de bu yazımızda size küçük bir mutfağın kökten değişimini sunacağız. Ev sahibinin istediğin doğrultusunda zeminden duvarlara, dolaplardan lavaboya kadar yenilenen bu mutfak size mutfak yenilemeniz için ilham verebilir. Mutfak dekorasyonunuz için daha fazla örnek tasarım incelemek isterseniz ’Daha derli toplu bir mutfak için 25 fikir’ başlıklı yazımız da size yardımcı olacaktır.