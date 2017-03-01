Ustanıza gösterebileceğiniz 15 barbekü ve fırın modeli

Güzel bir tatile bütçe ayırmakta zorlanıyorsanız, evinizin bahçesinde keyifli davetler vererek de bahar havasının tadını doyasıya çıkarabilirsiniz. Bahçenize yaptıracağınız kullanışlı bir açık hava mutfağı ya da basit bir barbekü alanı size tatil gibi saatler kazandırabilir. Barbekü alanı ve açık hava mutfağı dekorasyonu aslında sanılandan çok daha kolaydır ancak önce nasıl bir barbekü veya mutfak istediğinize karar vermeniz lazım. Açık havada bol oksijenle pişen yemeklerin tadına varmak için tek yapmanız gereken teras, balkon veya bahçenizin bir köşesini barbekü alanı olarak dekore etmektir. Terasa, bahçeye ya da balkona uygulanacak barbekü alanının tesisatı birbirinden farklı olabileceği için uygulanacağı alana göre tasarlanıp imal edilmesi gerekir. Ayrıca dış mekanda kullanılacağından, hava koşullarına dayanıklı malzeme ve mobilyalar seçmek daha doğru olur. Barbekü alanında kullanacağınız mutfak ekipmanlarının paslanmaz çelikten ve endüstriyel özellikte olması lazım. Bunun yanı sıra monte edileceği yuvanın da çelik ya da taş olması da önemlidir. Tezgah seçerken güneş ışınlarından etkilenmeyecek, ısınma, solma, kavlama yapmayacak malzemelerden seçmelisiniz. Masif ahşap, çelik, doğal taş ya da iroko gibi malzemeleri değerlendirebilirsiniz. Bir diğer önemli ayrıntı da; barbekü alanını genelde akşam saatlerinde kullanacağınız için güçlü ve kullanışlı bir ışıklandırma sistemi sağlamalısınız. Bütün bu detayları gözeterek tasarlayacağınız bir barbekü alanı evinize ve yaşamınıza değer katabilir.

Barbekü alanı tasarımınıza yardımcı olacak barbekü ve açık hava fırını örneklerini ise bu yazımızda bulabilirsiniz. Dekorasyon işleri için anlaştığınız peyzaj mimarına, mutfak planlayıcısına ya da ustaya göstererek nasıl bir model istediğinizi daha iyi anlatmanız mümkün. Ayrıca açık hava mutfağı fikirleri için ’Açık hava mutfağı: Farklı bir deneyim’ başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.