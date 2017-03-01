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Ustanıza gösterebileceğiniz 15 barbekü ve fırın modeli

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La Cornue Ensemble Oven designed and made by Tim Wood, Tim Wood Limited Tim Wood Limited MutfakDolap & Raflar
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Güzel bir tatile bütçe ayırmakta zorlanıyorsanız, evinizin bahçesinde keyifli davetler vererek de bahar havasının tadını doyasıya çıkarabilirsiniz. Bahçenize yaptıracağınız kullanışlı bir açık hava mutfağı ya da basit bir barbekü alanı size tatil gibi saatler kazandırabilir. Barbekü alanı ve açık hava mutfağı dekorasyonu aslında sanılandan çok daha kolaydır ancak önce nasıl bir barbekü veya mutfak istediğinize karar vermeniz lazım. Açık havada bol oksijenle pişen yemeklerin tadına varmak için tek yapmanız gereken teras, balkon veya bahçenizin bir köşesini barbekü alanı olarak dekore etmektir. Terasa, bahçeye ya da balkona uygulanacak barbekü alanının tesisatı birbirinden farklı olabileceği için uygulanacağı alana göre tasarlanıp imal edilmesi gerekir. Ayrıca dış mekanda kullanılacağından, hava koşullarına dayanıklı malzeme ve mobilyalar seçmek daha doğru olur. Barbekü alanında kullanacağınız mutfak ekipmanlarının paslanmaz çelikten ve endüstriyel özellikte olması lazım. Bunun yanı sıra monte edileceği yuvanın da çelik ya da taş olması da önemlidir. Tezgah seçerken güneş ışınlarından etkilenmeyecek, ısınma, solma, kavlama yapmayacak malzemelerden seçmelisiniz. Masif ahşap, çelik, doğal taş ya da iroko gibi malzemeleri değerlendirebilirsiniz. Bir diğer önemli ayrıntı da; barbekü alanını genelde akşam saatlerinde kullanacağınız için güçlü ve kullanışlı bir ışıklandırma sistemi sağlamalısınız. Bütün bu detayları gözeterek tasarlayacağınız bir barbekü alanı evinize ve yaşamınıza değer katabilir. 

Barbekü alanı tasarımınıza yardımcı olacak barbekü ve açık hava fırını örneklerini ise bu yazımızda bulabilirsiniz. Dekorasyon işleri için anlaştığınız peyzaj mimarına, mutfak planlayıcısına ya da ustaya göstererek nasıl bir model istediğinizi daha iyi anlatmanız mümkün. Ayrıca açık hava mutfağı fikirleri için ’Açık hava mutfağı: Farklı bir deneyim’ başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.   

1. Doğal taştan imal edilmiş, bank ve tezgah alanı da içeren, pergolalı şık bir barbekü.

Clad your Braai in Stone The Braai Man BahçeOcak & Barbekü
The Braai Man

Clad your Braai in Stone

The Braai Man
The Braai Man
The Braai Man

2. Ankara'da bulunan bir villanın terasına yapılmış, kullanışlı ve çok bölmeli bir barbekü alanı.

Ankara Villa, RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN Modern Evler
RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN

Ankara Villa

RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN
RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN
RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN

3. Her bahçe ve terasa uygulanabilecek, taşınabilir barbekü ve fırın.

Wood burning oven Pizzone placement: Garden Genotema SRL Unipersonale BahçeOcak & Barbekü
Genotema SRL Unipersonale

Wood burning oven Pizzone placement: Garden

Genotema SRL Unipersonale
Genotema SRL Unipersonale
Genotema SRL Unipersonale

4. Açık hava mutfakları için ideal, bar masalı, tezgahlı, rustik bir tasarım.

Casa 581, Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design Rustik Mutfak Masif Ahşap Ahşap rengi
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte &amp; Design

Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte &amp; Design
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design

5. Balkona inşa edilmiş, tezgahlı ve dolaplı bu fırın geleneksel lezzetler için birebir.

Roof terrace oven, wood-fired oven wood-fired oven Modern Balkon, Veranda & Teras
wood-fired oven

Roof terrace oven

wood-fired oven
wood-fired oven
wood-fired oven

6. Tarz sahibi detayları ve fonksiyonel aksamları ile kuzine fırın.

La Cornue Ensemble Oven designed and made by Tim Wood, Tim Wood Limited Tim Wood Limited MutfakDolap & Raflar
Tim Wood Limited

La Cornue Ensemble Oven designed and made by Tim Wood

Tim Wood Limited
Tim Wood Limited
Tim Wood Limited

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7. İç mekan mutfaklara da rahatlıkla uygulanan, endüstriyel kuzine fırınlar.

Diseñamos tus espacios para hacerte vivir BUENOS MOMENTOS, IROKA IROKA MutfakDepo & Kiler
IROKA

IROKA
IROKA
IROKA

8. Endüstriyel mutfak demişken, her detayı göz alan bu süper mutfağı da göstermeden geçmek istemedik.

Attico privato a Udine, M A+D Menzo Architettura+Design M A+D Menzo Architettura+Design Modern Mutfak
M A+D Menzo Architettura+Design

M A+D Menzo Architettura+Design
M A+D Menzo Architettura+Design
M A+D Menzo Architettura+Design

9. Açık hava için uygun, Rustik ve kırsal stilin vazgeçilmezi, demir döküm fırınlar.

RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO RURALE, zanella architettura zanella architettura Rustik Mutfak
zanella architettura

zanella architettura
zanella architettura
zanella architettura

10. Hem iç hem dış mekanlarda kullanılabilecek fırın ve barbekü setleri

São Lourenço da Serra/SP, Bianka Mugnatto Design de Interiores Bianka Mugnatto Design de Interiores Rustik Evler
Bianka Mugnatto Design de Interiores

Bianka Mugnatto Design de Interiores
Bianka Mugnatto Design de Interiores
Bianka Mugnatto Design de Interiores

11. Efsanevi taş fırınlara modern ve işlevsel bir yaklaşım

Trabajos Realizos, BARBACOAS ARGENTINAS S L BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

12. Taş ve tuğladan imal edilmiş geniş barbekü seti.

Trabajos Realizos, BARBACOAS ARGENTINAS S L BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

13. Dış mekanlara uygulanabilecek açık hava mutfaklarına eksiksiz ve tarz sahibi bir model.

villa 05 GRNT3D Klasik Bahçe
GRNT3D

villa 05

GRNT3D
GRNT3D
GRNT3D

14. Geleneksel taş fırın deyince akla ilk gelen model.

Genel Görünüm, ARAL TATİLÇİFTLİĞİ ARAL TATİLÇİFTLİĞİ Modern Bahçe
ARAL TATİLÇİFTLİĞİ

Genel Görünüm

ARAL TATİLÇİFTLİĞİ
ARAL TATİLÇİFTLİĞİ
ARAL TATİLÇİFTLİĞİ

15. Barbekü ve demir döküm fırınlara modern ve modüler bir tasarım.

Romana wood fired oven La Hacienda BahçeOcak & Barbekü
La Hacienda

Romana wood fired oven

La Hacienda
La Hacienda
La Hacienda
Gelenekselle moderni harmanlayan 13 cephe tasarımı
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