Dış cepheyi harika hale getirecek 10 duvar kaplaması

Ev yaptırmaya karar verdiğinizde işin hiç de dışarıdan göründüğü gibi olmadığını kısa sürede anlarsınız. Bir evi sıfırdan var etmek; temeliyle, inşaatıyla, dış cephesiyle, iç mekanlarıyla, tesisatlarıyla baştan sona uzmanlık gerektiren, hayli zor ve teferruatlı bir iştir. Bu nedenle böyle bir iş yükünü her alanın uzmanından tavsiye almadan üstlenmemenizi tavsiye ederiz. Evin tasarımına gelince, her ne kadar proje için anlaştığınız mimar ekip çizecek olsa da, nasıl bir evde yaşamak istediğinizi siz belirteceksiniz. Evin mimari özellikleri, dış cephe özellikleri, bahçesi ve dekorasyonu sizin fikirlerinize göre şekillenecek. Bu nedenle uzman bir ekiple görüşmeden önce beğendiğiniz detayları not etmek yararlı olabilir. Biz de dış cephe hakkında fikir verecek 10 farklı tasarım derledik. Evinizin dış cephesinin nasıl olması gerektiğine bu modelleri inceleyerek karar verebilirsiniz.

