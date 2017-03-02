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Dış cepheyi harika hale getirecek 10 duvar kaplaması

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House of Respect and Happiness, studio_GAON studio_GAON Evler
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Ev yaptırmaya karar verdiğinizde işin hiç de dışarıdan göründüğü gibi olmadığını kısa sürede anlarsınız. Bir evi sıfırdan var etmek; temeliyle, inşaatıyla, dış cephesiyle, iç mekanlarıyla, tesisatlarıyla baştan sona uzmanlık gerektiren, hayli zor ve teferruatlı bir iştir. Bu nedenle böyle bir iş yükünü her alanın uzmanından tavsiye almadan üstlenmemenizi tavsiye ederiz. Evin tasarımına gelince, her ne kadar proje için anlaştığınız mimar ekip çizecek olsa da, nasıl bir evde yaşamak istediğinizi siz belirteceksiniz. Evin mimari özellikleri, dış cephe özellikleri, bahçesi ve dekorasyonu sizin fikirlerinize göre şekillenecek. Bu nedenle uzman bir ekiple görüşmeden önce beğendiğiniz detayları not etmek yararlı olabilir. Biz de dış cephe hakkında fikir verecek 10 farklı tasarım derledik. Evinizin dış cephesinin nasıl olması gerektiğine bu modelleri inceleyerek karar verebilirsiniz. 

Yaptıracağınız ev hakkında fikir edinmenizi sağlayacak farklı ev modellerine ihtiyacınız varsa ’Türkiye'den düşük bütçeyle inşa edilen 5 ev’ başlıklı yazımız bu konuda size yardımcı olabilir.  

1. Cilalanmış taş kaplamalar

CASA CAR, Imativa Arquitectos Imativa Arquitectos Modern Evler
Imativa Arquitectos

Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos

Taş malzemeler hem dayanıklı ve sağlam olduğu için hem de doğal ve uzun ömürlü olduğu için dış cephede sıkça kullanılıyor. Ham görüntüden hoşlanmıyorsanız cilalı taş kaplamaları tercih ederek daha modern ve sleek yüzeyler kazanabilirsiniz. 

2. Ahşap kaplama

Obra Rnacho Contento, Guadalajara Jalisco, amieva cristalum amieva cristalum Modern Banyo Plastik Beyaz
amieva cristalum

amieva cristalum
amieva cristalum
amieva cristalum

Modernden minimale, kırsaldan rustik stile birçok ev modelinde rahatlıkla kullanılan ahşap dış cephe kaplaması hem dayanıklılığı hem de farklı renk ve desen alternatifleri sayesinde en çok tercih edilen dış cephe kaplamalarından biri oluyor. Doğal bir görüntü ile modern bir havayı birleştiren ahşap dış cephe kaplamaları özellikle modern villalara çok yakışıyor.

3. Dikey ahşap kaplama

Cinco Casas (2015), Weber Arquitectos Weber Arquitectos İskandinav Evler Ahşap rengi
Weber Arquitectos

Weber Arquitectos
Weber Arquitectos
Weber Arquitectos

Ahşap dış cephe kaplamasının daha natürel bir görüntüye sahip olanı diyebileceğimiz bu kaplamanın özelliği kaplamayı oluşturan plakaların dikey kullanılmasıdır. Böylece asyatik ve tropikal gibi stillere daha uyumlu bir hava oluşturuluyor. 

Evinize yaptıracağınız dış cephe kaplamasına karar vermekte zorlanıyorsanız ve size özel fikirlere ihtiyacınız varsa ön ve dış cephe uzmanlarımızla iletişime geçebilirsiniz.

4. Ham beton kaplama

House of Respect and Happiness, studio_GAON studio_GAON Evler
studio_GAON

House of Respect and Happiness

studio_GAON
studio_GAON
studio_GAON

Endüstriyel ve modern tasarımların gözdesi olan ham beton dış cephelerde de oldukça popüler. Tasarıma brütal özellikler kazandırmak ve tarzıyla öne çıkmak isteyenlerin tercihi genelde ham beton kaplamalardan yana oluyor. Siyah pencereler ile harika bir uyum yakalayan bu dış cephe sizce de göz alıcı değil mi? 

5. Koyu renk, dokulu taş kaplamalar

Casa SL, Elias Braun Architecture Elias Braun Architecture Modern Evler
Elias Braun Architecture

Elias Braun Architecture
Elias Braun Architecture
Elias Braun Architecture

Modern tasarımıyla öne çıkan bu sıra dışı binanın dış cephesinde alçı kaplama duvarlar ile taş kaplama bir arada kullanılmış. Modern bir yapı için oldukça iyi bir kombinasyon. Koyu renk, dokulu veya desenli taş kaplamalar evlere müze ya da sanat galerisi havası kazandırabiliyor. 

6. Taş döşeme levhaları

Casa Manantiales, Enrique Cabrera Arquitecto Enrique Cabrera Arquitecto Modern Evler
Enrique Cabrera Arquitecto

Enrique Cabrera Arquitecto
Enrique Cabrera Arquitecto
Enrique Cabrera Arquitecto

Doğal taş kaplamalar son derece kullanışlı ve şık olmalarına karşı diğer kaplamalara göre daha maliyetli olabiliyor. Bu nedenle yapı sektörü doğal taş kaplamalara ucuz bir alternatif üretmiş. Doğal taş görünümlü döşeme levhaları ile kaplanan duvarlar adeta gerçek taşlarla döşenmiş gibi şık ve doğal görünüyorlar.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

7. Koyu renk ahşap

FF HOUSE, Hernandez Silva Arquitectos Hernandez Silva Arquitectos Modern Evler
Hernandez Silva Arquitectos

Hernandez Silva Arquitectos
Hernandez Silva Arquitectos
Hernandez Silva Arquitectos

Ahşap dış cephe kaplamasının en çok tercih edilen renkleri genelde koyu tonlar oluyor. Açık tonlara göre daha kullanışlı olduğundan ve beyaz gibi sık tercih edilen renklerle daha iyi kontrast sağladığından olsa gerek. Bu modern yapının geniş cam cephesiyle koyu renk ahşap kaplama son derece şık bir uyum sağlamış.  

8. Alüminyum kaplamalar

CASA C+G, PLASTIK ARQUITECTOS PLASTIK ARQUITECTOS Modern Evler
PLASTIK ARQUITECTOS

PLASTIK ARQUITECTOS
PLASTIK ARQUITECTOS
PLASTIK ARQUITECTOS

Bakır görünümlü bu dış cephe alüminyum-titanyum alaşımlı bir kaplama malzemesinden üretilmiş. Evinizin dış cephesinde farklılık arıyorsanız bu tarz yöntemleri siz de deneyebilirsiniz. Bu sayede eviniz bütün şehrin en dikkat çeken yapısı olabilir.  

9. Seramik kaplamalar

Residencia El Coto, Excelencia en Diseño Excelencia en Diseño Minimalist Evler
Excelencia en Diseño

Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño

İç mekanlarda hemen her odada kullanılan seramik malzemeler dış cephelerde de sık sık tercih ediliyor. Bu evin dış cephesinde ise koyu renk seramikler beyaz duvarlar ile birlikte kullanılarak şık bir kontrast oluşturulmuş. Modern yapılar için oldukça uygun bir malzeme.

10. Doğal taş kaplama

Casa Real de las Lomas 3, Boué Arquitectos Boué Arquitectos Modern Evler
Boué Arquitectos

Boué Arquitectos
Boué Arquitectos
Boué Arquitectos

Diğer kaplamalara göre biraz daha maliyetli olabilen doğal taş kaplamalar genelde rustik, modern, klasik yapıların dış cephelerinde ya da peyzaj mimarilerinde kullanılıyor. Tarihi ahşap yalıların restorasyonlarında da sık sık tercih edilen taş kaplamalar hemen her stile uygulanabilir.  

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