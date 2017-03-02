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Ekonomik yollardan bahçe yenilemesi için 18 pratik fikir

nihal e. nihal e.
PATIO 5, TAMEN arquitectura TAMEN arquitectura Modern Balkon, Veranda & Teras
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Sıcak havalarda en çok vakit geçirdiğimiz alanların başında gelen bahçeleri yenilemeye ne dersiniz? Bu öneri çok fazla para harcayacağınız anlamına gelmiyor. Kimi zaman küçük çalılarla kimi zamansa biraz emek ve para harcayarak uygulayacağınız fikirler tüm bahçenizi yenilemeye yeter.

​1. Bulabileceğiniz en ekonomik zemin kaplamasını araştırın

homify Modern Bahçe
homify

homify
homify
homify

Bütçenize uygun bir malzeme bulduktan sonra nötr bir ton tercih edin. Hem modası geçmez hem de şık durur.

​2. Bir diğer seçenek: Ahşap güverte

PX, TAMEN arquitectura TAMEN arquitectura Modern Balkon, Veranda & Teras
TAMEN arquitectura

TAMEN arquitectura
TAMEN arquitectura
TAMEN arquitectura

Bahçenizin her daim güzel ve bakımlı gösterecek bir diğer uygun seçenek ahşaptır. Ayrıca kendiniz de monte edebilirsiniz.

​3. Çok fazla dikkat gerekmeyen basit bir bahçe oluşturun

homify Minimalist Bahçe
homify

homify
homify
homify

Peki bunu nasıl yapacaksınız? Örneğin özel bir bakım gerektirmeyen, kendi kendine orada burada çalılarla ya da doğal taşlar kullanarak.

homify Minimalist Bahçe
homify

homify
homify
homify

​4. Temizleyin ve iyi organize edin

PATIO 5, TAMEN arquitectura TAMEN arquitectura Modern Balkon, Veranda & Teras
TAMEN arquitectura

TAMEN arquitectura
TAMEN arquitectura
TAMEN arquitectura

Bahçenizi artık kullanmadığınız eski eşyalarınızı depoladığınız bir alan olarak kullanmayın. Burada vakit geçiriyoruz. Dağınık ve çirkin görünen bir bahçede siz de iyi hissedemezsiniz.

​5. Bahçe mobilyası olarak duvarları değerlendirin

PATIO 5, TAMEN arquitectura TAMEN arquitectura Modern Balkon, Veranda & Teras
TAMEN arquitectura

TAMEN arquitectura
TAMEN arquitectura
TAMEN arquitectura

Bahçe mobilyası olarak bank çok kullanışlı olup az yer kaplar. Aynı zamanda duvara bitişik tasarlanabilir. Bunun dışında beton bloklarda masa işlevi görebilir.

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​6. Hem ekonomik hem de iyi görünen bir malzeme

Casa IRT / Arkylab, Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura
Oscar Hernández – Fotografía de Arquitectura

Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura
Oscar Hernández – Fotografía de Arquitectura
Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura

Beton duvarların modası hiç geçmediği gibi son derece ekonomiktir. Ayrıca bahçenize minimalist bir tarz katmak istiyorsanız rahatlıkla betonu tercih edebilirsiniz.

7. Bahçenizde farklı alanlar yaratın: Bir bahçe, bir barbekü ve çocukların oynayabileceği alan

CASA MAYOR / BJG, Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura
Oscar Hernández – Fotografía de Arquitectura

Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura
Oscar Hernández – Fotografía de Arquitectura
Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura

Büyük bir bahçeniz varsa şanslısınız. İhtiyaçlarınıza göre farklı bölümlere ayırabilirsiniz.

​8. Askıda çiçekler

homify
homify

homify
homify
homify

Standart bir saksı yerine daha estetik bir görünüm için çiçeklerinizi asın. Eğer bahçeniz küçükse yükseğe asarak bu sorunu da halledersiniz.

​9. Vahşi fakat çok ekonomik

homify Kırsal Bahçe
homify

homify
homify
homify

Bahçe kenarlarında kendi kendine büyüyen ot ve çalılar sulama, ilaçlama vs gerektirmediği için çok ekonomiktir. Sınırlandırmanız yeterli.

​10. Şemsiye ve şezlong

homify Modern Bahçe
homify

homify
homify
homify

Bahçe içinde açık alanda keyifli vakit geçirmenin en basit yollarından biri de güneşlenmek. O halde bir şezlong ve şemsiye alarak yazın tadını çıkarın.

​11. Basit ama güzel bir giriş için ahşap bir zemin

OFICINA DE ARQUITECTURA , D'ODORICO arquitectura D'ODORICO arquitectura Ticari alanlar Ofisler ve Mağazalar
D&#39;ODORICO arquitectura

D'ODORICO arquitectura
D&#39;ODORICO arquitectura
D'ODORICO arquitectura

Bu örnekteki gibi küçük bahçeler için ahşap bahçe yolu sıcak bir karşılamayı beraberinde getiriyor.

​12. Sakıslarla bahçe yolu

homify Modern Evler
homify

homify
homify
homify

Sıradan ve dikkat çekmeyen bir bahçe yolunuz varsa yeni bir zemin malzemesi alıp masrafa girmek yerine normalin biraz büyüğü saksılarla kendi bahçe yolunuzu belirleyebilirsiniz.

​13. Duvarı güçlü bir renkle boyamak nasıl olur?

Casas unifamiliares, ggap.arquitectura ggap.arquitectura Modern Bahçe
ggap.arquitectura

ggap.arquitectura
ggap.arquitectura
ggap.arquitectura

Sorunun cevabı örnek resimde açıkça görülüyor. Turuncu renkli veranda duvarı oldukça güçlü bir etkiye sahip ve tüm bakışları üzerine çekiyor.

​14. Bahçeye küçük bir çeşme

Extended living space - Manchester, Hannah Collins Garden Design Hannah Collins Garden Design
Hannah Collins Garden Design

Extended living space – Manchester

Hannah Collins Garden Design
Hannah Collins Garden Design
Hannah Collins Garden Design

Bahçeye çeşme yaptırmak belki de başlıklar içinde en masraflı olan gibi gözükebilir. Fakat küçük bahçe çeşmelerinin de uygun maliyetli olanları mevcut.

​15. Bahçede barbekü

PATIO 5, TAMEN arquitectura TAMEN arquitectura Modern Balkon, Veranda & Teras
TAMEN arquitectura

TAMEN arquitectura
TAMEN arquitectura
TAMEN arquitectura

Özellikle yaz aylarında sevdiklerinize vereceğiniz yemek davetleri için bir barbekü alanı çok iş görür. Elbette resimdeki gibi olmak zorunda değil. Küçük ve portatif barbekü modelleri mevcut.

​16. Yaratıcılığınızı kullanın ve en ekonomik malzemeleri seçin: Beton, tuğla ve geri dönüşümlü ahşap

Contemporary Courtyard - Salford, Hannah Collins Garden Design Hannah Collins Garden Design
Hannah Collins Garden Design

Contemporary Courtyard – Salford

Hannah Collins Garden Design
Hannah Collins Garden Design
Hannah Collins Garden Design

Bu malzemelerle aklınızdaki her türlü fikri hayata geçirebilirsiniz.

​17. Taş duvarlar

Remodelación de Casa Bosques, Alejandra Zavala P. Alejandra Zavala P.
Alejandra Zavala P.

Alejandra Zavala P.
Alejandra Zavala P.
Alejandra Zavala P.

Hem modası geçmeyen hem de sağlam bir malzeme olan doğal taştan duvarlar her türlü bahçeye çok yakışır.

​18. Küçük bir havuza yeriniz var mı?

CASA MARIA / ARKYLAB, Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura
Oscar Hernández – Fotografía de Arquitectura

Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura
Oscar Hernández – Fotografía de Arquitectura
Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura

Yazıdaki en pahalı öneri bu. Ancak bir yazlık almaktan daha ekonomik diyebiliriz.

Bu yazıyı beğendiyseniz 'Cazip bahçeler için 14 mobilya fikri’ başlığına göz atabilirsiniz.

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