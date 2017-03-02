Ekonomik yollardan bahçe yenilemesi için 18 pratik fikir

Sıcak havalarda en çok vakit geçirdiğimiz alanların başında gelen bahçeleri yenilemeye ne dersiniz? Bu öneri çok fazla para harcayacağınız anlamına gelmiyor. Kimi zaman küçük çalılarla kimi zamansa biraz emek ve para harcayarak uygulayacağınız fikirler tüm bahçenizi yenilemeye yeter.
Bütçenize uygun bir malzeme bulduktan sonra nötr bir ton tercih edin. Hem modası geçmez hem de şık durur.
Bahçenizin her daim güzel ve bakımlı gösterecek bir diğer uygun seçenek ahşaptır. Ayrıca kendiniz de monte edebilirsiniz.
Peki bunu nasıl yapacaksınız? Örneğin özel bir bakım gerektirmeyen, kendi kendine orada burada çalılarla ya da doğal taşlar kullanarak.
Bahçenizi artık kullanmadığınız eski eşyalarınızı depoladığınız bir alan olarak kullanmayın. Burada vakit geçiriyoruz. Dağınık ve çirkin görünen bir bahçede siz de iyi hissedemezsiniz.
Bahçe mobilyası olarak bank çok kullanışlı olup az yer kaplar. Aynı zamanda duvara bitişik tasarlanabilir. Bunun dışında beton bloklarda masa işlevi görebilir.
Beton duvarların modası hiç geçmediği gibi son derece ekonomiktir. Ayrıca bahçenize minimalist bir tarz katmak istiyorsanız rahatlıkla betonu tercih edebilirsiniz.
Büyük bir bahçeniz varsa şanslısınız. İhtiyaçlarınıza göre farklı bölümlere ayırabilirsiniz.
Standart bir saksı yerine daha estetik bir görünüm için çiçeklerinizi asın. Eğer bahçeniz küçükse yükseğe asarak bu sorunu da halledersiniz.
Bahçe kenarlarında kendi kendine büyüyen ot ve çalılar sulama, ilaçlama vs gerektirmediği için çok ekonomiktir. Sınırlandırmanız yeterli.
Bahçe içinde açık alanda keyifli vakit geçirmenin en basit yollarından biri de güneşlenmek. O halde bir şezlong ve şemsiye alarak yazın tadını çıkarın.
Bu örnekteki gibi küçük bahçeler için ahşap bahçe yolu sıcak bir karşılamayı beraberinde getiriyor.
Sıradan ve dikkat çekmeyen bir bahçe yolunuz varsa yeni bir zemin malzemesi alıp masrafa girmek yerine normalin biraz büyüğü saksılarla kendi bahçe yolunuzu belirleyebilirsiniz.
Sorunun cevabı örnek resimde açıkça görülüyor. Turuncu renkli veranda duvarı oldukça güçlü bir etkiye sahip ve tüm bakışları üzerine çekiyor.
Bahçeye çeşme yaptırmak belki de başlıklar içinde en masraflı olan gibi gözükebilir. Fakat küçük bahçe çeşmelerinin de uygun maliyetli olanları mevcut.
Özellikle yaz aylarında sevdiklerinize vereceğiniz yemek davetleri için bir barbekü alanı çok iş görür. Elbette resimdeki gibi olmak zorunda değil. Küçük ve portatif barbekü modelleri mevcut.
Bu malzemelerle aklınızdaki her türlü fikri hayata geçirebilirsiniz.
Hem modası geçmeyen hem de sağlam bir malzeme olan doğal taştan duvarlar her türlü bahçeye çok yakışır.
Yazıdaki en pahalı öneri bu. Ancak bir yazlık almaktan daha ekonomik diyebiliriz.
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