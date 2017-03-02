Ekonomik yollardan bahçe yenilemesi için 18 pratik fikir

Sıcak havalarda en çok vakit geçirdiğimiz alanların başında gelen bahçeleri yenilemeye ne dersiniz? Bu öneri çok fazla para harcayacağınız anlamına gelmiyor. Kimi zaman küçük çalılarla kimi zamansa biraz emek ve para harcayarak uygulayacağınız fikirler tüm bahçenizi yenilemeye yeter.