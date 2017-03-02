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Hoşgeldiniz! Eve girer girmez yapmanız gereken 6 şey

Özlem K. Özlem K.
İ&M YILDIZ EVİ, yücel partners yücel partners Modern Giyinme Odası
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'Düzenli insanların uyumadan önce yaptıkları 9 şey' başlıklı yazımıza bir ek yapalım dedik ve düzenli insanların eve girer girmez yaptıkları 6 şeyi listeledik. Evin genel temizliğini ve düzenini koruyabilmek, aynı zamanda kendimize bir rutin kurup hayatta daha başarılı olabilmek adına bazı alışkanlıklar edinmemiz gerekebiliyor. Bakalım evinin temizliğine ve düzenine değer veren tertipli insanların eve giriş alışkanlıkları neler…

1) Ayakkabılarınızı girişte mutlaka çıkarın, içerdide ayakkabı ile dolaşmayın

Upper Park, Loughton, Boscolo Boscolo Pencere & KapılarKapılar
Boscolo

Upper Park, Loughton

Boscolo
Boscolo
Boscolo

'E zaten öyle yapıyoruz' mu diyorsunuz yoksa sizce fazla mı Alaturka? Toplumumuz genel olarak ayakkabılarını evin kapısında ya da antresinde çıkaran insanlardan oluşuyor, kaldı ki doğrusu da bu. Daha çok filmlerde görmeye alışkın olduğumuz, ayakkabıyla evin içinde dolaşma işi sokağın tüm pisliğini evin içine yaymamız anlamına geliyor. Eğer kırda yaşıyorsanız ve ayakkabıyla eve giren yalnızca toz topraktan ibaretse, bu çok ciddi bir hijyen problemi olmayabilir ancak şehir hayatında durum çok farklı. Dolayısıyla ayakkabıları girişte ya da girer girmez antrede çıkararak bulaşan her türlü pisliği eve yaymaktan kaçınabilirsiniz.

2) Ayakkabınızı, montunuzu, çantanızı vestiyere yerleştirin, anahtarı kapıya ya da belirli bir yere takın

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Onn Design

ev dekorasyonu

Onn Design
Onn Design
Onn Design

Geldik ikinci adıma: Ayakkabılarınızı çıkardınız, varsa çantanızı çıkardınız, üstünüzdeki montu/ceketi çıkardınız ve… Elbette bu eşyaları kapının civarında ortalıkta bırakmamalı, vestiyerdeki yerlerine asmalısınız. Ayrıca anahtarlarınızı kontrol altında tutmak ve evin içinde anahtar aramamak için onlara da sabit bir yer bulmalı, kapının arkasına, kapı yakınında bir askıya ya da sabit bir alışkanlık olarak çantanızın içinde saklamalısınız.

3) Başka bir işe girişmeden önce mutlaka ellerinizi yıkayın

Kyrenia 360, ÖZYALÇIN CONSTRUCTION ÖZYALÇIN CONSTRUCTION Klasik Banyo
ÖZYALÇIN CONSTRUCTION

Kyrenia 360

ÖZYALÇIN CONSTRUCTION
ÖZYALÇIN CONSTRUCTION
ÖZYALÇIN CONSTRUCTION

Ellerimiz, çevre ile her türlü bağlantıyı sağlayan, bu nedenle de en fazla bakteri barındıran organımızdır. El yıkama, çok sıradan ve günlük bir iş olması nedeniyle, genellikle ihmal edilen bir konudur. Oysa ki, hem kendimizin hem de çevremizdekilerin sağlığını korumak ellerimizdedir. Çevre ile sürekli temas halinde olan ellerimiz yoluyla taşınan bakteriler basit bir soğuk algınlığından, SARS, Hepatit A, Avian influenza gibi öldürücü bir çok hastalığın gelişimine neden olabilmektedir. Daha fazla bilgi için Halk Sağlık Kurumu'nun şu linkine bakabilirsiniz.

4) Alışveriş yaptıysanız onları mutfağa yerleştirin

homify Modern Mutfak
homify

homify
homify
homify

Ellerinizi de yıkadıysanız, sıra geldi yapılan alışverişi yerleştirmeye. Eğer eve gelmeden önce mutfak alışverişi yaptıysanız, aldığınız tüm ürünleri uygun bir şekilde depolamalı, hiçbir eşyayı ortada bırakmamalısınız. Eğer bir aşamada alışveriş poşetlerini yere koyduysanız, bunları tezgah üstüne koymamaya dikkat etmenizi de öneririz.

5) Dışarıda giydiğiniz giysilerinizi değiştirin

İ&M YILDIZ EVİ, yücel partners yücel partners Modern Giyinme Odası dressing room,giyinme odası,cupboard,dolap
yücel partners

İ&M YILDIZ EVİ

yücel partners
yücel partners
yücel partners

Dışarıda gün boyunca giydiğiniz giysileri evde giyceğiniz temiz giysiler ile değiştirmek epey rahatlatıcıdır. Hem eve uygun, konforlu hem de dış mekanların tozunu toprağını yememiş tertemiz giysiler insanda ferahlık duygusu uyandırır.

6) Çıkardığınız giysileri ortalıkla bırakmayın ve kirli sepetine atın

Mobel Oak Laundry Bin Asia Dragon Furniture from London BanyoDepo
Asia Dragon Furniture from London

Mobel Oak Laundry Bin

Asia Dragon Furniture from London
Asia Dragon Furniture from London
Asia Dragon Furniture from London

Ve geldik olmazsa olmaz son maddemize: Üzerinizde çıkardığınız giysileri, eğer ki azıcık bile kirlilerse ikinci bir gün asla giymeyin, odada ortalıkta bırakmayın ve doğrudan kirli sepetine atın. Üzerinde belirli bir kir ya da leke olmasa bile, gün boyu üzerimizde kalan giysilere ten/ter kokumuz siner ve çıkardığınız anda o kokuyu alamasanız bile, tekrar giydiğinizde o koku etrafınıza pek de hoş olmayan bir koku olarak yayılabilir. Eğer bu giysiyi ortalıkta bırakırsanız, giyilmiş olduğunu unutup/fark etmeyip yeniden giyebilirsiniz.

Eve girer girmez yapmanız gereken 6 şey başlıklı yazımızın sonuna geldik. Sizin eve girer girmez yaptığınız rutinler neler?

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