Hoşgeldiniz! Eve girer girmez yapmanız gereken 6 şey

Ellerimiz, çevre ile her türlü bağlantıyı sağlayan, bu nedenle de en fazla bakteri barındıran organımızdır. El yıkama, çok sıradan ve günlük bir iş olması nedeniyle, genellikle ihmal edilen bir konudur. Oysa ki, hem kendimizin hem de çevremizdekilerin sağlığını korumak ellerimizdedir. Çevre ile sürekli temas halinde olan ellerimiz yoluyla taşınan bakteriler basit bir soğuk algınlığından, SARS, Hepatit A, Avian influenza gibi öldürücü bir çok hastalığın gelişimine neden olabilmektedir. Daha fazla bilgi için Halk Sağlık Kurumu'nun şu linkine bakabilirsiniz.