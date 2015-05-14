homify 360°: Datça’da özel bir yazlık ev

Türkiye sahillerindeki birçok şehir ve kasaba, son 15-20 yılda turizmin ve hızla gelişmesi ve yaşanan büyük inşaat hamlesi yüzünden çarpık yapılaşmanın birer kurbanı oldular. Muğla’nın Datça ilçesi ise kendine has konumu ve ulaşmanın zorluğu yüzünden kısmen de olsa bu baş döndürücü gelişmeden kendini koruyup otantik güzelliğini muhafaza edebilen az sayıda tatil beldesinden biri. Bu yazıda, Datça’nın o kendine has sakinliği, doğal güzelliği ve rahatlığına mimari anlamda katkıda bulunan özel bir yazlık ev projesini ele alacağız. İstanbul’da bulunan Etüd Mimarlık tarafından projelendirilen bu yazlık ev, 250 metrekarelik alanda 2010-2011 yıllarında inşa edilmiş. Datça’nın sırtlarında deniz gören bir konuma sahip olan ev dışarıdan son derece mütevazı görünmesine rağmen, çok şık bir iç dekorasyona sahip. Gelin Datça’daki bu şık yazlıkta kısa bir gezintiye çıkalım.
Datça’daki bir ailenin talebi üzerine inşa edilen evin yandan görünümü, hem son derece mütevazı, hem de 20. yüzyıl ortası modernizmini hatırlatan işlevsel bir mimariye sahip.
Evin dışarıdan görünümüne dair yandan bakıldığında fark edilmeyen detaylardan biri ön cephedeki farklı malzemelerin uyumlu kullanımından doğan orijinal görünüm. Burada ahşap panjurların camların önüne enine yerleştirilen demir çubuklarla uyum sağlayarak eve soylu bir hava kattığını görmek mümkün.
Datça’daki bu seçkin yazlık evin iç mekânından özenli bir çalışmaya tanık olmak mümkün. Duvar ve tavanlarda yörenin iklimine de uygun olacak şekilde beyaz rengin tercih edildiği evin zemini ve merdivenlerinde ise ahşabın sıcaklığı tercih edilmiş ve ortaya hem samimi, hem de ferah bir yazlık ev çıkmış.
Datça’daki bu ilgi çekici yazlık eve huzurlu ama modern karakterini veren temel unsurlar ise her biri özenle seçildikleri belli olan mobilya ve aksesuarlar. Burada gördüğümüz özel tasarımlı metal sehpa, ve yine metal ayaklarıyla ona uyum sağlayan tekli sandalye bu özgün ürünlerden yalnızca birkaçını oluşturuyor.
Evin ana salonu Datça’nın eşsiz deniz manzarasını görecek şekilde kurgulanmış. Ahşap zemin ve merdivenlerin modern mobilyalarla harmanlandığı mekân, huzur içinde geçirilecek yaz akşamları için bire bir.
Evin tamamında hissedilen ahşap vurguları, bu oturma odasında ise bir vurgu olmaktan çıkıp mekâna karakterini veren temel unsur haline geliyor. Tamamıyla ahşaptan imal edilen ve bir duvarın tamamını kaplayan bu ünite, yalnızca basit bir televizyon ünitesi değil, depolama ve sergileme gibi ekstra işlevleri de üstlenen bir görünüme sahip. Bu oturma odasını monotonluktan kurtarıp oyuncul bir hava ekleyen fıstık yeşili iki koltuğa da dikkatinizi çekmek isteriz.
Datça’daki bu yazlık evin bizim için sakladığı sürprizlerden biri de bu. Elektronik meraklıların çok hoşuna gidecek bir sisteme evsahipliği yapan bu bölüm, öndeki elektronik eşyalarla hoş bir kontrast oluşturan tablo ile asil bir görünüme kavuşurken, insanda bir an önce bu ses sisteminin hakkını verecek bir film izleme isteği uyandırıyor.
İç mekân tasarımcısı evin manzarasından en iyi şekilde faydalanmayı ön planda tutarken, yemek masasında da modern bir tasarımı ve beyaz rengin verdiği o saflık ve ferahlık hissini tercih etmiş.
Elbette bir yazlık eviniz varsa, iyi kötü bir manzaranız olsun istersiniz. Sahilde olmayan bu ev ise seyrine doyum olmaz Akdeniz’i de içine alan panoramik bir manzara sunuyor. Üçgen şeklindeki balkon da bu manzarayı seyrederek dinlenmek ve bütün bir yılın yorgunluğunu atmak için ideal bir ortam.
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