homify 360°: Datça’da özel bir yazlık ev

Elbette bir yazlık eviniz varsa, iyi kötü bir manzaranız olsun istersiniz. Sahilde olmayan bu ev ise seyrine doyum olmaz Akdeniz’i de içine alan panoramik bir manzara sunuyor. Üçgen şeklindeki balkon da bu manzarayı seyrederek dinlenmek ve bütün bir yılın yorgunluğunu atmak için ideal bir ortam.

Datça’daki bu evi beğendiyseniz, Türkiye sahillerinden seçtiğimiz yazlık evleri konu alan bu yazıya da göz atabilirsiniz.