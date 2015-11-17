Nasıl küçük bir bahçe yapabilirim ?

Doğa ve doğal yaşam, insan hayatı için vazgeçilmezdir. Aslında doğal yaşamı bu denli vazgeçilmez kılan birkaç önemli sebep bulunmaktadır. Örnek vermek gerekirse, insanoğlu binlerce yıl boyunca doğa ile iç içe yaşamıştır. İlkel insanların camdan yapılmış plazalarda değil de, ağaç kovuklarında ve mağaralarda yaşadıkları bilinen arkeolojik bir gerçektir. Avrupa'da özellikle 18. ve 19. yüzyılda kendini gösteren Sanayi Devrimi ve sonrasında gelişen endüstriyel hareket, insan ırkını doğadan bir nebze uzaklaştırmış olsa dahi, günümüzde doğa ve doğal yaşam hala önemini korumaktadır. Aslında bu kadar uzun yıllar boyunca doğa ile iç içe yaşamak, doğanın ve doğal yaşamın insan hayatına bir nebze entegre olmasına sebep olmuştur. İşte bu sebepten ötürüdür ki, günümüzün hızla griye bürünen dünyası bizleri rahatsız etmekte. Ayrıca yine bu sebepten ötürüdür ki, birçok psikolojik rahatsızlığın ardında doğal yaşamdan kopan hayatlar yatmakta. Fakat doğal yaşamdan bu denli ayrılmamızın biraz da zorunlu olduğunu belirtmemiz gerekiyor. İlkel insanlar gibi doğa ve doğal yaşam ile iç içe yaşamamızın pek de mümkün olmadığını kabul etmeliyiz. Çünkü dünyadaki insan nüfusu, o dönemle kıyaslanamayacak kadar arttı. Diğer yandan da birtakım doğal tehditlerle başa çıkmak için, ilkel insanlara göre çok daha güçsüzüz. İşte tüm bu sebeplerden ötürü, doğa insan hayatı için bir vazgeçilmez. Fakat hızla artan insan nüfusu ve daralan şehirler, insanların doğa ile aralarının açılmasına sebep olmakta. Doğa ile iç içe olmak neredeyse imkansız iken, bu uzaklaşmayı yenmenin en kolay yolunun bahçeler olduğunu görüyoruz. Fakat günümüzde ve özellikle ülkemizde, bahçesi olan bir eve sahip olmanın bir lüks olarak görüldüğünü de unutmamak gerek. Yine de, aşırıya kaçmadan bir bahçe sahibi olmak pekala mümkün. Nasıl mı ? Bu soruya yanıt olarak bugünkü yazımızın yıldızı olacak konuyu sizlerle sunuyoruz; Küçük bahçeler…

Özellikle gelişmiş kentler her ne kadar etrafına doğru genişlemeye meyilli ve genişliyor olsa da, bu denli hızla artan nüfusa yetişmesi epey zor görünüyor. Hacimsel alanın da kısıtlı olduğunu göz önüne alınca, herkesin çok geniş bahçe sahibi olamayacağı gerçeği ile yüz yüze geliyoruz. Fakat bu konuya bir alternatif olarak üretilmiş olan küçük bahçeler de, gittikçe grileşen şehirlerde yalnızlığa düşen modern insanın doğaya olan özlemini dindirme potansiyeline sahip. Boyut olarak geniş ve normal bahçelerden ayrılması, küçük bahçelerde uygulanacak olan dekoratif adımları da bu alanlardan ayırıyor. Çünkü Homify ailesi olarak, sıklıkla belirttiğimiz üzere fiziksel ve dışsal koşullar, dekorasyonunuz üzerinde inanılmaz büyük bir söz hakkına sahip. İşte bu sebeplerden ötürü, dekore edeceğiniz küçük bahçenizin dekorasyonuna başlamadan önce bu yazımızı dikkatle okumanızı tavsiye ediyoruz.

Bahçe dekorasyonlarında her zaman uyguladığımız ilk adım, küçük bahçelerde de yerini koruyor. Küçük bahçenizin dekorasyonuna başlamadan önce, evinizin üzerine kurulduğu arazinin fiziksel şartlarına hakim olmanız gerekiyor. Bu fiziksel şartlar nelerdir diye soracak olursanız da, özellikle iklim koşulları ve bahçenizin sahip olduğu toprak tipinin genel özellikleri bu fiziksel şartların başında geliyor. Bu fiziksel şartları öğrenmeniz, bahçenize yerleştireceğiniz bitkileri kontrol etmeniz açısından oldukça önemli. Karlı bir arazide kaktüs yetiştirmeye çalışmanın hüsranla sonuçlanacağını önceden bilmek ile, deneyip görmek arasında çok büyük fark olduğunu siz de takdir edersiniz. Bahçenizin fiziksel özelliklerinin arasında boyutu da gelmekte. İkinci önemli adım ise, peyzaj düzenlemesi… Peyzaj düzenlemesi, geniş bahçelerde çok daha rahat yapılırken, küçük hacme sahip olan bahçelerde bu süreç çok daha zorlayıcı. Çünkü peyzaj düzenlemesi konusunda kullanılan her dekoratif araç, pek de azımsanamayacak kadar bir hacme sahip. Bu da sizin zaten boğulmak üzere olan bahçenizi daha da zora sokacaktır. İşte bu sebeplerden ötürü, küçük bahçenizi dekore ederken, peyzaj düzenlemesini çok daha dikkatli yapmalısınız. Üçüncü ve son adım ise, küçük bahçenizde kullanacağınız dekoratif araçları seçmek olacak. Bahçenizin hacmi zaten küçük olduğu için elinizden geldiğince çok büyük hacme sahip olmayan aksesuarlar seçmeye çalışın. Ayrıca, bu tarz bahçelerde boyu kısa ve çalılık şeklindeki ağaçlardan ziyade, uzun boylu ve alt kısmı dalsız ağaçlar tercih ederek de alanın biraz olsun ferahlamasını sağlayabilirsiniz…

Bu yazımızda sizlerle küçük bahçe dekorasyonuna dair sınırlı sayıda örnek paylaşacağız. Fakat daha fazla örneğe yakından bakmak isteyen okurlarımız, bahçe kategorisini ziyaret ederek, uzmanlar tarafından özenle seçilmiş, farklı farklı tarzlarda dekore edilmiş yüzlerce bahçe örneğine yakından bakabilir…