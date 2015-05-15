homify 360°: Çeşme'de göz alıcı yazlık loft

Özellikle İzmir ve çevresinde yaşayanların her zaman en gözde sayfiye yerlerinden biri olmuş olan Çeşme, son yıllarda daha büyük bir atak yaparak ulusal çapta Bodrum'un popülaritesine rakip olacak bir gelişme gösterdi. Özellikle İstanbul merkezli, üst-orta gelir grubuna ait turistlerin en sevdiği istikametlerden biri haline gelen Çeşme'nin içi ve çevresi de bu gelişmeden nasibini aldı. Bu yazıda da, Çeşme'nin gelişen bölgelerinden biri olan Mamurbaba bölgesinde yer alan çok şık bir yazlık evi tanıtacağız. Projesi İzmir merkezli Unlimited Design adlı şirkete ait olan bu yazlık loft, dışarıdan saf beyazı ve etrafındaki doğayla sağladığı uyumla dikkat çekerken, iç mekânda ise canlı renklerin kullanımıyla çok eğlenceli bir yaz evi atmosferi sunuyor. Gelin bu güzel yazlık evde küçük bir tura çıkalım.