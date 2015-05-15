homify 360°: Çeşme'de göz alıcı yazlık loft

Özellikle İzmir ve çevresinde yaşayanların her zaman en gözde sayfiye yerlerinden biri olmuş olan Çeşme, son yıllarda daha büyük bir atak yaparak ulusal çapta Bodrum'un popülaritesine rakip olacak bir gelişme gösterdi. Özellikle İstanbul merkezli, üst-orta gelir grubuna ait turistlerin en sevdiği istikametlerden biri haline gelen Çeşme'nin içi ve çevresi de bu gelişmeden nasibini aldı. Bu yazıda da, Çeşme'nin gelişen bölgelerinden biri olan Mamurbaba bölgesinde yer alan çok şık bir yazlık evi tanıtacağız. Projesi İzmir merkezli Unlimited Design adlı şirkete ait olan bu yazlık loft, dışarıdan saf beyazı ve etrafındaki doğayla sağladığı uyumla dikkat çekerken, iç mekânda ise canlı renklerin kullanımıyla çok eğlenceli bir yaz evi atmosferi sunuyor. Gelin bu güzel yazlık evde küçük bir tura çıkalım.
Bu açıdan bakıldığında binanın kendisi hakkında çok fazla ipucu görmek mümkün olmasa da, yapının etrafındaki doğayla ne kadar uyumlu olduğunu ve sahillerimizdeki doğa dğüşmanı, çirkin beton yığını yazlıklardan çok daha farklı göründüğünü tespit etmek mümkün.
Bu yazlık evin güzelliğini ve dış cephesinde farklı malzeme ve renklerin nasıl uyum içinde kullanıldığını burada daha net görmek mümkün. Dış cephede siyahla beyazın uyumu ve asaleti ilk bakışta dikkat çekerken, iklime uygun büyük pencere ve kapılar eve ferahlık katıyor. Sağ planda gördüğümüz ve bir rıhtımı andıran ahşap teras, havuzun berraklığıyla birleşince küçük bir cennet gibi görünmeyi başarıyor.
Ege sahilllerinde bir yazlık ev yapıyorsanız, elbette yüzme havuzu da olmazsa olmazlardan biridir. Burada yüksek bir duvarla yabancı gözlerden sakınılmış olan havuz, ince uzun şekliyle hem eğlence, hem de spor amaçları için ideal ortamı sunuyor.
Evin birkaç fotoğrafını daha göreceğimiz salonu ise açık ev prensibine göre mutfak ve yemek kısmını da içine alan geniş bir ünite olarak düzenlenmiş. Burada sıvasız duvarlar, parlak zemin ve siyah mutfakla belirginleşen endüstriyel vurguların, mobilyalarda tercih edilen canlı ve eğlenceli renklerle dengelenerek, hem şık, hem de oyuncul bir atmosferin yaratılması olmuş. Bunun içeriye içeriye bol bol sızan doğal ışıkla birleşmesi de cabası.
Evin alt katının mutfaktan görünümünde az önce bahsettiğimiz durum daha da belirginleşiyor. Özellikle karşı duvarda ve siyah merdivende çok net görülen endüstriyel loft tasarımı izleri, ortadaki koltuk takımının moru ve yeşiliyle dengelenirken, ortaya son derece orijinal bir tablo çıkıyor.
Bu açıdan bakıldığında ise evin alt katında neredeyse tüm duvarı kaplayan pencerelerin ne kadar hoş bir etki yarattığını görmek mümkün. Bu pencereler sayesinde hem mekân aydınlık ve ferah bir görünüme kavuşuyor, hem de içerisiyle dışarısı adeta birleşerek çok daha akışkan bir mekân ortaya çıkmış oluyor.
Salonon tamamında gördüğümüz tasarım dili bu seçkin mutfakta da aynen uygulanıyor. Tamamen siyah ve metalik renklerden oluşan yekpare endüstriyel mutfakta denge unsuru olarak renkli yüksek sandalyeler kullanılıyor. Asil ama kesinlikle monoton değil.
Çeşme'deki bu göz alıcı yazlığın en hoş parçalarından biri de evin iki katını bağlayan bu şık merdiven. Şeffaf cam trabzanından, asil görünümlü siyahına kadar evin genel çizgisiyle de uyum sağlayan bu merdiven özgün bir ilave olarak ilk bakışta dikkat çekiyor.
Banyoda ise modern mobilyaların egemenliğini ve bölünmüş ayna duvarın yarattığı illuzyon etkisinin başat rol oynadığını görüyoruz. Özellikle lavano haznesi kendine has tasarımıyla banyonun genel görünümünü de bir kademe üste çıkarıyor.
Loft görünümünün iyice belirgin hale geldiği duvar ve kapıların resmiyle bu şık yazlıktaki turumuzu sonlandırıyoruz.
Bu evi beğendiyseniz, aynı ekip tarafından projelendirilen ve yine Çeşme'de bulunan bir başka ev hakkındaki yazımızı buradan okuyabilirsiniz.