Düşük maliyetli 10 ev geliştirme fikri

Günümüzde ev geliştirme fikirleri ile yapılan dekorasyonlar evlerimizin dekoratif ve modern bir ev olmasına katkı sağlıyor. Ancak ev geliştirme fikirleri ve gelişen teknolojiler dekorasyon içerisinde yüksek bütçeli fikirlerin uygulanmasını zorunlu kılmaya başlamış ve bir çok evde bu fikirler uygulanamaz hale gelmiştir. Bu gün bu pahalı olan bu fikirlerin dışında çok minimal maliyetlere uygulayabileceğiniz ev geliştirme fikirlerini inceliyoruz. Homify ev geliştirme fikirleri sayfasında yer alan bu fikirleri inceleyerek evlerinizde uygulayabilir, modern olduğu kadar düşük maliyetli, şık ve zarif ev dekorasyonları ile evlerinizin hayranlık uyandıran evler olmasını sağlayabilirsiniz.
Romantik bir yatak odası için ihtiyacınız olan tek şey uygun maliyetli bir çember ve narin ipek perdelerdir. Sadece bu malzemeleri ve perdeleri kullanarak çok uygun maliyete muhteşem bir yatak odası dekorasyonu yapabilirsiniz.
Evinizde dinlenme odası veya yatak odasında dinlenmek amaçlı kullandığınız bir koltuk için özel boyun yastığı tasarımı yapabilir ve renkleri, deseni, şekli ile modern bir boyun yastığına sahip olabilirsiniz. Örnek boyun yastığını birebir kopyalayarak şık bir boyun yastığına sahip olabilirsiniz.
Uygun maliyetli bir diğer fikir yastık kılıflarıdır. Oturma grupları ve koltuk minderlerinin kılıflarını yenileyerek renkli ve canlı minderlere sahip olabilir, evinizde canlı bir dekorasyona imza atabilirsiniz.
Oturma odasında veya mutfak kilerinde yer alan vitrinlerin kapılarını ve çerçevelerini boyayarak veya kaplama kağıtlar ile kaplayarak şık ve bir o kadar da ilgi çekici bir dekorasyona imza atabilirsiniz. Oldukça ucuz olan kağıtlar ile bir şaheser yaratabilirsiniz.
Evinizde yer alan süs seramiklerini renklendirerek muhteşem bir dekorasyona oldukça uygun bir maliyete imza atabilirsiniz. Masa üzerinde teşhir edilen bu tabak ve plakaları uyumlu bir şekilde yerleştirerek kusursuz bir güzellik yaratabilirsiniz.
Evinizin bahçesinde bir havuzunuz varsa yapılması gereken bu havuzun her zaman temiz ve düzenli tutulmasıdır. Sadece bakım yapılarak bahçe estetiği yıl boyunca korunabilir. Şık bir bahçe evinizin de güzel görünmesini sağlayacaktır.
Gardırop içlerinde yer alan askılıkları daha kolay kullanabilmek için küçük bez parçaları ile sarın ve elbiselerinizin askılıklardan kaymasını önleyerek her zaman temiz ve düzgün kalmasını sağlayın.
Özellikle yaz aylarının sıcak havalarında ihtiyaç duyduğumuz buzu, şık tasarımı ve modern boyanmış hali ile bu kovalarda muhafaza edebilir, yemek sırasında masanızda farklı bir konsept oluşturabilirsiniz.
Evlerinizde yer alan çöp sepetleri için kendi yapacağınız sepetleri tercih etmeniz size çok düşük bir maliyetle çöp sepeti sahibi olma imkanı sunacaktır. Eski sandık veya toplama çuvallarını özel bir işleme ile çöp sepeti haline getirebilirsiniz.
Mutfaklarda veya kilerde kullandığınız kap ve tabakları daha kolay kullanmak ve daha zarif görünmelerini sağlamak için etiketleme yapabilirsiniz. Özellikle kavanozlar üzerine yapacağınız etiketler ile hem kavanozların daha şık görünmesini sağlarsınız hem de daha kolay bir kullanım imkanına sahip olabilirsiniz.