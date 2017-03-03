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Düşük maliyetli 10 ev geliştirme fikri

umit atdağ umit atdağ
Cushions, Tissage Art de Lys Tissage Art de Lys Ev İçiAksesuarlar & Dekorasyon
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Günümüzde ev geliştirme fikirleri ile yapılan dekorasyonlar evlerimizin dekoratif ve modern bir ev olmasına katkı sağlıyor. Ancak ev geliştirme fikirleri ve gelişen teknolojiler dekorasyon içerisinde yüksek bütçeli fikirlerin uygulanmasını zorunlu kılmaya başlamış ve bir çok evde bu fikirler uygulanamaz hale gelmiştir. Bu gün bu pahalı olan bu fikirlerin dışında çok minimal maliyetlere uygulayabileceğiniz ev geliştirme fikirlerini inceliyoruz.  Homify ev geliştirme fikirleri sayfasında yer alan bu fikirleri inceleyerek evlerinizde uygulayabilir, modern olduğu kadar düşük maliyetli,  şık ve zarif ev dekorasyonları ile evlerinizin hayranlık uyandıran evler olmasını sağlayabilirsiniz.

Hula çemberi

The Three Cusps Chalet, Tiago do Vale Arquitectos Tiago do Vale Arquitectos Eklektik Yatak Odası
Tiago do Vale Arquitectos

The Three Cusps Chalet

Tiago do Vale Arquitectos
Tiago do Vale Arquitectos
Tiago do Vale Arquitectos

Romantik bir yatak odası için  ihtiyacınız olan tek şey uygun maliyetli bir çember ve narin ipek perdelerdir. Sadece bu malzemeleri ve perdeleri kullanarak çok uygun maliyete muhteşem bir yatak odası dekorasyonu yapabilirsiniz.

Boyun yastığı

Leschi Warming pillow, Noah the fox, Leschi Leschi Oturma OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
Leschi

Leschi Warming pillow, Noah the fox

Leschi
Leschi
Leschi

Evinizde dinlenme odası veya yatak odasında dinlenmek amaçlı kullandığınız bir koltuk için özel boyun yastığı tasarımı yapabilir ve renkleri, deseni, şekli ile modern bir boyun yastığına sahip olabilirsiniz. Örnek boyun yastığını birebir kopyalayarak şık bir boyun yastığına sahip olabilirsiniz.

Yastıkları renklendirin

Cushions - blue Lagoon Tissage Art de Lys Ev İçiAksesuarlar & Dekorasyon
Tissage Art de Lys

Cushions – blue Lagoon

Tissage Art de Lys
Tissage Art de Lys
Tissage Art de Lys

Uygun maliyetli bir diğer fikir yastık kılıflarıdır. Oturma grupları ve koltuk minderlerinin kılıflarını yenileyerek renkli ve canlı minderlere sahip olabilir, evinizde canlı bir dekorasyona imza atabilirsiniz.

Kapılar ve çerçeveler

The Cotes Mill Utility Room by deVOL deVOL Kitchens Rustik Mutfak
deVOL Kitchens

The Cotes Mill Utility Room by deVOL

deVOL Kitchens
deVOL Kitchens
deVOL Kitchens

Oturma odasında veya mutfak kilerinde yer alan vitrinlerin kapılarını ve çerçevelerini boyayarak veya kaplama kağıtlar ile kaplayarak şık ve bir o kadar da ilgi çekici bir dekorasyona imza atabilirsiniz. Oldukça ucuz olan kağıtlar ile bir şaheser yaratabilirsiniz.

Plakalar ve seramikler

Blue and White Collection Nom Living Yemek OdasıYemek Takımı & Bardaklar
Nom Living

Blue and White Collection

Nom Living
Nom Living
Nom Living

Evinizde yer alan süs seramiklerini renklendirerek muhteşem bir dekorasyona oldukça uygun bir maliyete imza atabilirsiniz. Masa üzerinde teşhir edilen bu tabak ve plakaları uyumlu bir şekilde yerleştirerek kusursuz bir güzellik yaratabilirsiniz.

Havuz estetiği

Pool garden, RON Stappenbelt, Interiordesign RON Stappenbelt, Interiordesign Rustik Havuz
RON Stappenbelt, Interiordesign

Pool garden

RON Stappenbelt, Interiordesign
RON Stappenbelt, Interiordesign
RON Stappenbelt, Interiordesign

Evinizin bahçesinde bir havuzunuz varsa yapılması gereken bu havuzun  her zaman temiz ve düzenli tutulmasıdır. Sadece bakım yapılarak bahçe estetiği yıl boyunca korunabilir. Şık bir bahçe evinizin de güzel görünmesini sağlayacaktır.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
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Elbise askıları

Hanger bath Bubi collage BanyoTekstil Ürünleri & Aksesuarlar
Bubi collage

Hanger bath

Bubi collage
Bubi collage
Bubi collage

Gardırop içlerinde yer alan askılıkları daha kolay kullanabilmek için küçük bez parçaları ile sarın ve elbiselerinizin askılıklardan kaymasını önleyerek her zaman temiz ve düzgün kalmasını sağlayın. 

Buz kovaları

Personalised Ice Bucket Jonny's Sister BahçeAksesuarlar & Dekorasyon
Jonny&#39;s Sister

Personalised Ice Bucket

Jonny's Sister
Jonny&#39;s Sister
Jonny's Sister

Özellikle yaz aylarının sıcak havalarında ihtiyaç duyduğumuz buzu, şık tasarımı ve modern boyanmış hali ile bu kovalarda muhafaza edebilir, yemek sırasında masanızda farklı bir konsept oluşturabilirsiniz.

Çöp sepetleri

Basket Mister Toad MutfakDepo & Kiler basket,wire basket,wooden basket,storage,country
Mister Toad

Basket

Mister Toad
Mister Toad
Mister Toad

Evlerinizde yer alan çöp sepetleri için kendi yapacağınız sepetleri tercih etmeniz size çok düşük bir maliyetle çöp sepeti sahibi olma imkanı sunacaktır. Eski sandık veya toplama çuvallarını özel bir işleme ile çöp sepeti haline getirebilirsiniz.

Etiketleme yapın

Larder Original Spiral Cellar with Rectangular Glass Trap Door homify Modern Şarap Mahzeni
homify

Larder Original Spiral Cellar with Rectangular Glass Trap Door

homify
homify
homify

Mutfaklarda veya kilerde kullandığınız kap ve tabakları daha kolay kullanmak ve daha zarif görünmelerini sağlamak için etiketleme yapabilirsiniz.  Özellikle kavanozlar üzerine yapacağınız etiketler ile hem kavanozların daha şık görünmesini sağlarsınız hem de daha kolay bir kullanım imkanına sahip olabilirsiniz.

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