Türkiye'nin kalbinde dünya standartlarında bir salon

Loft tipi daireler hayatımıza girmeye başlayalı doğrusu çok da uzun bir zaman olmadı. Hayatının belli bir dönemini Manhattan'da ya da belki Londra'da geçirenler hariç tabii. Türkiye'de yaklaşık on yıldır bilinen ve özellikle de son birkaç yılda örneklerine daha sık rastlamaya başladığımız loft tipi daireler aslında modern ve hızlı kent yaşamını ciddi bir konfor ve ferahlıkla birleştirmenin simgesi sayılabilir. Tipik olarak şehir merkezlerinde veya şehrin merkezi noktalarından birine çok yakın konumda bulunan loftlar, çok yüksek tavanlı yapıları, mümkün mertebe az bölünmüş geniş yaşam alanları, devasa salonları ile aslında şehir hayatının alışkanlıklarına bir ölçüde tezat bile sayılırlar. Ve bu aykırı daireler gerçekten üzerine düşünülmüş ve yaratıcı dokunuşlarla karşılaşmış tasarımları hak ediyorlar. Bu yazımızda Türkiye'nin kalbinden, başkent Ankara'dan muhteşem bir loft projesinin salonunu sizlere tanıtacağız. Göz alıcı mobilyalarla loft tipi bir daireye hak ettiği ilgi ve sevgiyi sağlayan bu harika dekorasyon hiç kuşkusuz size de kendi salonunuz için ilham verecektir. Tabi bu daireyi gördükten sonra siz de bir loft sahibi olmak için kendi evinizden vazgeçebilirsiniz, biz en baştan uyarmış olalım. Gelin bu muhteşem lofta ve dekorasyonuna biraz daha yakından bakalım.
Ankara'nın yükselen değeri denebilecek bölgelerden biri olan Eskişehir Yolu üzerinde yer alan butik bir proje Başkent LOFT. Bu harika salon da Başkent LOFT'ta yer alıyor ve sektörün iddialı isimleri arasında bulunan Origami Mobilya tarafından dekore edilmiş. Gerçekten de bu salona bir mobilya uzmanının elinin değdiğini söylemek için iç mimar olmaya gerek yok. Mekanın son derece geniş, ferah ve iddialı mimarisi, gösterişli ve stil sahibi mobilya ve dekorasyonla birleşince ortaya akılda kalacak ve iz bırakacak bir iş çıkmış.
Dairenin salonu loft tipi dairelerde hemen her zaman olduğu gibi son derece geniş ve hem oturma odası hem de yemek odası denebilecek iki ayrı bölümü de rahatlıkla taşıyabiliyor. Ferah yapısı dışında gün ışığından maksimum düzeyde yararlanılmasını da sağlayan son derece geniş pencereleri de salonun öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor. Yemek masası ve sandalyeleri de bu geniş pencerelerden hemen yakınına konumlandırılmış. Tavandan sarkan üç ayrı boy ve şekildeki amorf aydınlatma elemanları da bu şık yemek takımını mükemmel biçimde tamamlıyor.
Salonun genelinde pastel renkler, kahverengi ve grinin çeşitli tonları ön plana çıkıyor. Mobilyalarda ise beyaz ağırlığı dikkat çekerken birkaç noktada yapılan mavi dokunuşların salona bambaşka bir hava kattığını söylersek abartmış olmayız. Özellikle saks mavisi rengindeki geniş kanepe, iddialı olduğu kadar konforlu bir mobilya olarak dikkat çekiyor.
Mekana sürtünmesiz bir şekilde rahatça uyum sağlayan dağınık ve asimetrik yapıdaki televizyon ünitesi yine pastel renkler ve dokulu ahşap yapısıyla öne çıkıyor. Ortada bulunan ince ahşap işçiliği ürünü iki adet sehpa da yine televizyon ünitesiyle mükemmel bir uyum içinde. Sehpaların altında bulunan halıda ise mavinin daha koyu bir başka tonu tercih edilmiş. Bu mavi katkılarının salona canlı bir hava kattığını söylemek yanlış olmaz.
Berjerler son dönemde hemen her oturma odasında kullanılan ve pek çok koltuk takımında fabrika çıkışı olarak bulunan parçalar haline geldiler. Sade, şık, konforlu yapıları ve oturma gruplarının simetrik sıkıcılığını bozan tarzlarıyla da bu pozisyonu gerçekten hak ettiklerini söyleyebiliriz. Origami Mobilya da bu şık loftun salonundaki mavi dokunuşlarını berjerde kullanılan lacivert ile taçlandırmış. Pastel tonların ortasında kendini göstermekten hiç çekinmeyen berjer de adeta orada olmaktan gurur duyuyor gibi görünüyor.