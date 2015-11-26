Türkiye'nin kalbinde dünya standartlarında bir salon

Loft tipi daireler hayatımıza girmeye başlayalı doğrusu çok da uzun bir zaman olmadı. Hayatının belli bir dönemini Manhattan'da ya da belki Londra'da geçirenler hariç tabii. Türkiye'de yaklaşık on yıldır bilinen ve özellikle de son birkaç yılda örneklerine daha sık rastlamaya başladığımız loft tipi daireler aslında modern ve hızlı kent yaşamını ciddi bir konfor ve ferahlıkla birleştirmenin simgesi sayılabilir. Tipik olarak şehir merkezlerinde veya şehrin merkezi noktalarından birine çok yakın konumda bulunan loftlar, çok yüksek tavanlı yapıları, mümkün mertebe az bölünmüş geniş yaşam alanları, devasa salonları ile aslında şehir hayatının alışkanlıklarına bir ölçüde tezat bile sayılırlar. Ve bu aykırı daireler gerçekten üzerine düşünülmüş ve yaratıcı dokunuşlarla karşılaşmış tasarımları hak ediyorlar. Bu yazımızda Türkiye'nin kalbinden, başkent Ankara'dan muhteşem bir loft projesinin salonunu sizlere tanıtacağız. Göz alıcı mobilyalarla loft tipi bir daireye hak ettiği ilgi ve sevgiyi sağlayan bu harika dekorasyon hiç kuşkusuz size de kendi salonunuz için ilham verecektir. Tabi bu daireyi gördükten sonra siz de bir loft sahibi olmak için kendi evinizden vazgeçebilirsiniz, biz en baştan uyarmış olalım. Gelin bu muhteşem lofta ve dekorasyonuna biraz daha yakından bakalım.