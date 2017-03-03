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Hemen kopyalayabileceğiniz U tasarımlı 9 mutfak

Homify Homify
Small U Shaped Kitchen , Elan Kitchens Elan Kitchens Modern Mutfak Beyaz
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Mutfak tasarımı sırasında uzmanların göz önünde bulundurduğu en önemli kural çalışma üçgeni prensibidir. Kullanışlı ve rahat çalışılabilecek bir mutfak dizaynı için, mutfağın üç temel alanının birbirine yakın mesafede planlanması gerekir. Bu üç alan; yemek pişirme ve servis alanı, hazırlık alanı ve yıkama alanlarıdır. Yemek pişirme ve servis alanında ocak ve davlumbaz, hazırlık alanında buzdolabı ve tezgah, yıkama alanında ise lavabo ve bulaşık makinesi bulunur. Bu üç alanın, zaman kaybı yaşamadan en pratik şekilde kullanılabilmesine olanak sağlayan tasarım, alanların birbirine yakın tutulduğu ve bir üçgen oluşturacak şekilde planlandığı tasarımdır. Mutfağın şekli ne olursa olsun bu kurala bağlı kalındığı sürece daha kullanışlı bir tasarım oluşturulabilir. Bu prensibin en rahat uygulandığı mutfaklar ise L ve U tasarıma sahip olanlardır. L mutfaklarda tezgah alanı U mutfaklara göre daha kısa olduğundan, en kullanışlı ve konforlu mutfak şeklinin U olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Eğer mutfağınızın mimari özellikleri elverişli ise, görüştüğünüz dekoratör ya da mutfak planlayıcısından U mutfak tasarımı talep edebilirsiniz. Nasıl bir U model istediğinize karar vermek içinse bu yazımızdaki örneklere göz atmanızı tavsiye ederiz. Farklı tarzlardan ve farklı ülkelerden seçilmiş bu birbirinden şık tasarımlar size ilham verebilir. 

Mutfak dekorasyonunuz için örnek olabilecek daha fazla model görmek isterseniz ’Benim olsun isteyeceğiniz 17 müthiş mutfak!’ başlıklı yazımıza bakmanızı tavsiye ederiz.

   

1. Geleneksel, şık bir model

Villa de lujo en Málaga con toques tropicales, Per Hansen Per Hansen Tropikal Mutfak
Per Hansen

Per Hansen
Per Hansen
Per Hansen

Klasik stilde tasarlanmış ahşap mutfak dolapları mutfakta geleneksel izler arayanlar için oldukça iyi bir çözüm. Beyaz tezgah ile birlikte şık ve iç açıcı bir kombinasyon oluşturan bu dolaplar, fonksiyonel bölmelere ve raylı menteşeler gibi yeni nesil dolap çözümlerine de sahip. Canlı çiçeklerle ve iyi bir ışıklandırma ile ferahlatılan tasarımda neredeyse eksik yok.

2. Modern tasarım harikası

Cocina La Rioja, Toren Cocinas Toren Cocinas Modern Mutfak
Toren Cocinas

Toren Cocinas
Toren Cocinas
Toren Cocinas

Siyah ve beyaz renk kombinasyonu oluşturduğu kontrast ve sağladığı ferahlık nedeniyle dekorasyonlarda sık sık kullanılır. Bu modern mutfak tasarımında da siyah beyaz kombinasyonunun avantajlarından faydalanılmış. Krom aksesuarların, akrilik tezgahın ve tezgah sırtında seramik kaplamanın tercih edildiği bu mutfak hem stili hem de sağlamlığı ile öne çıkıyor.  

3. Sınırsız depolama alanı

homify Modern Mutfak Masif Ahşap Kahverengi
homify

homify
homify
homify

Geniş tezgahı ve bol sayıda dolabı ile dikkat çeken bu mutfağın geniş alanı her türlü dekorasyon çözümüne imkan tanımış. Şık mutfak dolapları ve başarılı aydınlatması da mutfağın öne çıkan özelliklerinden oluyor. Mutfakta tezgah malzemesi olarak, doğal taş grubundan mermer ya da mermer alaşımlı kompozit malzeme seçilmiş. Maliyetli olmasının yanı sıra oldukça dayanıklı ve ömürlük bir malzemedir.  

4. Basit ve fonksiyonel

homify Modern Mutfak
homify

homify
homify
homify

Doğal renk tonlarında tasarlanmış bu mutfak, gösterişsiz olmasına rağmen son derece fonksiyonel ve sağlam bir yapıya sahip. U tasarımı mutfağa geniş kullanım alanı kazandırmış. Kalabalık aileler ve mutfağı sık kullananlar için oldukça iyi bir model.  

5. Sıra dışı bir uygulama

Cocinas, Exdema Antares C.A Exdema Antares C.A Modern Mutfak
Exdema Antares C.A

Exdema Antares C.A
Exdema Antares C.A
Exdema Antares C.A

Mutfak dekorasyonunda farklılıktan yanaysanız bu tip bir tezgah uygulaması düşünebilirsiniz. U biçimli planlanan mutfağın temizlik alanında dairesel bir biçim oluşturulmuş. Kullanım kolaylığının yanı sıra farklı bir çizgi de yakalanmış. Ahşap tezgahın kullanıldığı mutfakta çelik aksesuarlar ve beyaz laminat mutfak dolabı tercih edilmiş. 

6. Kusursuz beyaz

Small U Shaped Kitchen Elan Kitchens Modern Mutfak Beyaz modern kitchen,small kitchens,kitchen space,white kitchen,contemporary kitchen,kitchen diner,modern apartment,u shape kitchens,white kitchen
Elan Kitchens

Small U Shaped Kitchen

Elan Kitchens
Elan Kitchens
Elan Kitchens

Beyaz dekorasyon özellikle geniş olmayan mutfakların kurtarıcısı oluyor. Ferah ve aydınlık bir ortam yaratmanın en ideal yolu olan beyaz dekorasyonun kullanımı sanıldığı kadar da zor değildir. Kiri hemen belli etmesine karşın leke tutmayan yüzeylere sahip olacak şekilde imal edilebilir. Ayrıca canlı renkler ile kombinasyonu da harikadır. 

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7. Geniş tezgahı ile son derece kullanışlı

CASA OXIDADA, KARLEN + CLEMENTE ARQUITECTOS KARLEN + CLEMENTE ARQUITECTOS Modern Mutfak Granit Siyah
KARLEN + CLEMENTE ARQUITECTOS

KARLEN + CLEMENTE ARQUITECTOS
KARLEN + CLEMENTE ARQUITECTOS
KARLEN + CLEMENTE ARQUITECTOS

U tasarımlı bu dikdörtgen mutfak o kadar geniş ve kullanışlı bir yapıya sahip ki, farklı şekillerde de tasarlansa fonksiyonelliğinden bir şey kaybetmezdi. Mimari özellikleri kusursuz, işlevsel, ferah ve iç açıcı bir dekorasyon. 

8. Göz alıcı bir tasarım

Interior designs, Allied Interiors Allied Interiors Modern Mutfak
Allied Interiors

Allied Interiors
Allied Interiors
Allied Interiors

Mutfaklarda alın taşı olarak mozaik kullanımı biraz demode olsa da beğeneni oldukça fazla. Bu tasarımdaki gibi kahverengi ve beyaz kombinasyonlarına çok iyi uyum sağlayabiliyor. U tasarımı ile oldukça kullanışlı olan bu mutfak şık kombinasyonu ile de öne çıkıyor. 

9. Şaşırtıcı bir kombinasyon

RESIDENCE AT VILE PARLE (E), Dhruva Samal & Associates Dhruva Samal & Associates Modern Mutfak
Dhruva Samal &amp; Associates

Dhruva Samal & Associates
Dhruva Samal &amp; Associates
Dhruva Samal & Associates

Genelde tasarımlara retro bir hava katmak için kullanılan siyah, beyaz, kırmızı karo döşemeler bu mutfakta alın taşı olarak değerlendirilmiş. Siyah ve beyaz renklerin tercih edildiği tasarıma oldukça yakışan bu özellik mutfağı daha modern bir havaya bürümüş. U tezgahın bir ucu kahvaltı/bar masası olarak tasarlanarak daha işlevsel bir plan oluşturulmuş. 

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Bu U tasarımlı mutfakları siz nasıl buldunuz?

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