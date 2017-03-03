Hemen kopyalayabileceğiniz U tasarımlı 9 mutfak

Mutfak tasarımı sırasında uzmanların göz önünde bulundurduğu en önemli kural çalışma üçgeni prensibidir. Kullanışlı ve rahat çalışılabilecek bir mutfak dizaynı için, mutfağın üç temel alanının birbirine yakın mesafede planlanması gerekir. Bu üç alan; yemek pişirme ve servis alanı, hazırlık alanı ve yıkama alanlarıdır. Yemek pişirme ve servis alanında ocak ve davlumbaz, hazırlık alanında buzdolabı ve tezgah, yıkama alanında ise lavabo ve bulaşık makinesi bulunur. Bu üç alanın, zaman kaybı yaşamadan en pratik şekilde kullanılabilmesine olanak sağlayan tasarım, alanların birbirine yakın tutulduğu ve bir üçgen oluşturacak şekilde planlandığı tasarımdır. Mutfağın şekli ne olursa olsun bu kurala bağlı kalındığı sürece daha kullanışlı bir tasarım oluşturulabilir. Bu prensibin en rahat uygulandığı mutfaklar ise L ve U tasarıma sahip olanlardır. L mutfaklarda tezgah alanı U mutfaklara göre daha kısa olduğundan, en kullanışlı ve konforlu mutfak şeklinin U olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Eğer mutfağınızın mimari özellikleri elverişli ise, görüştüğünüz dekoratör ya da mutfak planlayıcısından U mutfak tasarımı talep edebilirsiniz. Nasıl bir U model istediğinize karar vermek içinse bu yazımızdaki örneklere göz atmanızı tavsiye ederiz. Farklı tarzlardan ve farklı ülkelerden seçilmiş bu birbirinden şık tasarımlar size ilham verebilir.

Mutfak dekorasyonunuz için örnek olabilecek daha fazla model görmek isterseniz ’Benim olsun isteyeceğiniz 17 müthiş mutfak!’ başlıklı yazımıza bakmanızı tavsiye ederiz.