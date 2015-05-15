Türkiye'de İsviçre havası

Bu küçük ama sevimli, sıcak ve seçkin dağ evindeki turumuzu, evin giriş katına yukarıdan bakarak sonlandıralım. Hem o mükemmel bir tasarım ürünü olan avizeyi yeniden görmüş olur, hem de fotoğraftan yayılan sıcaklığı bir kez daha hissederiz.

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