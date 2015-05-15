Türkiye'de İsviçre havası

Dağ evi dendiği zaman akla gelen bazı klasik unsurlar vardır. Örneğin dış cephede genellikle ahşap egemen olur, iç mekânda koyu ve sıcak renklere ağırlık verilir, ahşap zemin ve tavanlar tercih edilir, doğal taş gözde bir yapı ve dekorasyon unsurudur. Yün dokulu unsurlar ve duvarları süsleyen ahşap dekorasyon eşyaları da cabası. Bugün sizlere tanıtacağımız dağ evinde ise bu klasik unsurların hem olabilecek en şık biçimde işlendiğini, hem de tasarımcının özel dokunuşuyla büyüleyici bir ortamın parçaları haline geldiğini göreceğiz. İstanbul'da faaliyet gösteren Hakan Helvacıoğlu / H2C firması tarafından tasarlanan bu dağ evi, özgün fikir ve ilham arayanlar için bire bir.
Bu zevkli dağ evi, klasik unsurları taze bir tasarım diliyle ele alarak daha ilk bakışta insanı etkilemeyi başarıyor. Yukarıda söylediğimiz gibi bu evde bir dağ evinde görmeye alıştığımız ya da görmek isteyeceğimiz şeyleri, tasarımcının özel dokunuşuyla seviye atlamış bir hale görüyoruz. Ahşap tavan kaplaması ve zeminin yanısıra, ahşap raflar zaten olmazsa olmazlardan. Ama buradaki asıl göz alıcı unsur şöminen etrafını saran ve tavana kadar uzanan doğal taş kaplaması ve onun ortasındaki ortama mükemmel uyum gösteren ayna. Fotoğrafına bakınca bile insana müthiş bir sıcaklık veren bu odayı hepsi özenle seçilmiş süs eşyaları ile sıcak renklere sahip koltuk takımı kusursuz biçimde tamamlıyor.
Böylesi bir dağ evi ortamında modern ya da minimalist bir tasarım dilinin çok da hoş bir etki yaratmayacağı ortada. Bu bakımdan projeyi üstlenen tasarımcı da, daha klasik çizgiye sahip mobilya, desen ve süs eşyalarını tercih etmiş. Bunların mekâna kattığı sıcaklık ve huzuru ise tarif etmeye bile gerek yok. Fotoğrafına bakınca zaten orada olmak istiyorsunuz. O güzelim koltuk takımı bir yana, salonun bu köşesinin asıl yıldızı tavandan asılı duran o boynuz şeklindeki lamba elbette. Böyle bir dağ evine daha uygun bir ışıklandırma aksesuarı bulunamazdı herhalde.
İki katlı bu dağ evinin katları arasındaki bağlantıyı mekânın geneline kusursuz uyum sağlayan ahşap bir merdiven sağlarken, dar mekânda daha fazla depolama çözümü sunmak adına girişteki yükseltiye de ekstra bir raf sistemi eklenmiş. İsterseniz kitaplık olarak, isterseniz süs eşyalarınızı koymak için kullanabileceğiniz ekstra bir hoşluk.
Şimdi gelin bu güzel evin ikinci katında kısa bir tur atalım. İkinci kat elbette yatak odaları için ayrılmış. İki yatak odasından küçük olanı evin tamamında hissedilen sıcaklığı aynen muhafaza ederken, özenle seçilmiş açık renkli duvar kağıdıyla hafif bir Fransız provance havası da estirmiyor değil. Perde ve nevresim uyumu bir yana, iki yatağın arasındaki küçük ahşap komodinin şıklığına da ayrıca dikkatinizi çekeriz. Bu evde en küçük ayrıntı bile özenle düşünülmüş.
Evin üst katındaki diğer yatak odasında ise bir dağ evinin sıcaklığını ve görkemini sonuna kadar hissetmek mümkün. Dışarıda hafif hafif kar atıştırırken, o yorganların altına girip, ahşap tavana bakarak uyumaya çalışmak dünyanın en huzur verici şeylerinden biri olsa gerek.
Bu küçük ama sevimli, sıcak ve seçkin dağ evindeki turumuzu, evin giriş katına yukarıdan bakarak sonlandıralım. Hem o mükemmel bir tasarım ürünü olan avizeyi yeniden görmüş olur, hem de fotoğraftan yayılan sıcaklığı bir kez daha hissederiz.
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