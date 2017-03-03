Doğru tasarımla iki kat geniş görünen 90 metrekarelik daire

Açık odalar sayesinde rahatça aydınlanan ve büyük bir ferahlığa sahip olan evin fonunda beyaz renkler kullanılmış ve duvarlar ile tavanın, beyaz ve led ışıklı yapısıyla kontrast oluşturacak şekilde ahşap zemin döşemesi tercih edilmiş. Mobilya ve aksesuarlarda yine açık renkler ve modern bir tasarım anlayışı izlenmiş. Bu sayede evin iç açıcı bir havası var.

Evin mutfağında ahşap dolaplar, beyaz lake dolaplar, siyah akrilik tezgah, krom aksesuarlar ve cam detaylı masa kullanılmış. Modern bir tasarımın hemen her özelliğini barındıran bu mutfak küçük olmasına rağmen son derece kullanışlı.