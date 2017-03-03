Doğru tasarımla iki kat geniş görünen 90 metrekarelik daire

Yeni nesil apartman dairelerinin genelde minimal bir tasarım anlayışıyla yapıldığını ve metrekarelerinin de oldukça düşük olduğunu fark etmişsinizdir. Eğer siz de böyle bir daire satın aldıysanız, küçük dairenizi nasıl daha geniş gösterip, ferahlık sağlayacağınıza dair fikirlere ihtiyacınız olmalı. O halde doğru yerdesiniz! Bu yazımızda sizlere iç mekan özellikleri ve dekorasyonu sayesinde olduğundan çok daha geniş görünen şık bir apartman dairesi tanıtacağız. Bu dairenin tasarımında kullanılan özellikler her evi güzelleştirebilir. Küçük daireler için işe yarayacak farklı fikirler bulmak isterseniz ’Küçük bir daireden 7 işlevsel dekorasyon fikri’ başlıklı yazıda tanıtılan eve de bir göz atabilirsiniz.
Bir evi olduğundan daha geniş göstermek için kullanabileceğiniz birçok dekorasyon çözümü var. Bunların başında açık alan kullanımı, geniş pencereler, açık renkler, büyük ve az sayıda mobilya ve aksesuar, zemin ve tavan renklerinde kontrast ve yansıtıcı yüzeyler sayılabilir. Bu özelliklerin her birini dekorasyonunuza nasıl uygulayabileceğinizi merak ediyorsanız bu evde işinize yarayacak birçok fikir bulabilirsiniz. Örneğin açık alan kullanımı, 90 metrekarelik bu apartman dairesini oldukça ferah ve geniş görünümlü bir eve dönüştürmüş. Banyo, balkon ve ana giriş kapısı dışında evde kapı bulunmuyor. Bu özellik kalabalık aileler için pek kullanışlı olmasa da yalnız yaşayanlar için evi ferahlatacak bir çözümdür. Evin geniş salonu ferah bir koridorla direkt yatak odasına bağlanıyor. Yemek odası, mutfak ve oturma odası olarak planlanan salon evin en geniş alanı.
Açık odalar sayesinde rahatça aydınlanan ve büyük bir ferahlığa sahip olan evin fonunda beyaz renkler kullanılmış ve duvarlar ile tavanın, beyaz ve led ışıklı yapısıyla kontrast oluşturacak şekilde ahşap zemin döşemesi tercih edilmiş. Mobilya ve aksesuarlarda yine açık renkler ve modern bir tasarım anlayışı izlenmiş. Bu sayede evin iç açıcı bir havası var.
Evin mutfağında ahşap dolaplar, beyaz lake dolaplar, siyah akrilik tezgah, krom aksesuarlar ve cam detaylı masa kullanılmış. Modern bir tasarımın hemen her özelliğini barındıran bu mutfak küçük olmasına rağmen son derece kullanışlı.
Dairede, giriş kapısının ve banyo kapısının karşılıklı yer aldığı, salonla yatak odasını bağlayan, geniş ve ferah bir koridor var. Bu açık koridor evin aydınlığına büyük katkı sağlıyor. Hem salonda ve mutfakta hem de yatak odasında bulunan geniş pencereler ise bu aydınlığın ana kaynağı. Ayrıca evin dekorasyon özellikleri de geniş ve ferah görüntüyü destekleyecek nitelikte. Örneğin mobilya ve aksesuar seçimi geniş, sade ve az renkli ürünlerden oluşuyor. Ayrıca az sayıda eşya kullanılarak kalabalık oluşması önlenmiş. Bitkilendirme seçiminde bile sade ve minimal bir yol izlenmiş.
Son derece sade ve minimal bir çizgiye sahip olan yatak odasında nötr tonlar ve parlak ışıklar kullanılmış. Beyaz lake malzeme ile kaplı gibi duran duvarlar aslında, arkasında geniş gömme dolaplar ile banyoyu saklıyor. Yatak odasında ayrıca ahşap bir çalışma masası ile sandalyesi de bulunuyor. Çalışma odası ve yatak odası olarak rahatlıkla kullanılabilecek ferah bir mekan.
Siz de yatak odanız için, kalabalıkları yok edecek geniş gömme dolaplar arıyorsanız, sitemizden örnek birkaç model seçip bir marangoza gösterebilirsiniz.
Evin banyosu farklı bir tasarımla üç bölmeden oluşacak şekilde yapılmış. Giriş kısmında şık bir lavabo ve dökme cam ile kaplı lavabo tezgahı bulunuyor. Tezgahın alt kısmı ise dolap olarak değerlendirilmiş. Büyük ve ışıklı bir ayna ile de mekan daha geniş gösterilerek ferahlatılmış. İkinci kısımda klozet ve ayak lavabosu bulunuyor. Bu iki kısımda da zemin ahşap döşeli olarak karşımıza çıkıyor. Son olarak farklı bir taş kaplamanın kullanıldığı duş kısmı var.
Pencerenin tam karşınında bulunan duş kısmı pırıl pırıl bir görüntüye sahip. Zemin ve duvarlarında neme karşı son derece dayanıklı, dokulu bir doğal taş döşemesi kullanılmış. Raf amaçlı kullanmak için duvar nişleri bulunduran duş modern ve kullanışlı bir yapıya sahip.