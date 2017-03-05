Teras dekorasyonunuza ilham verecek 20 pergola ve branda modeli

Havalar ısınmaya başladıkça evin açık alanları için dekorasyon ve tadilat telaşı da başlıyor. Bütün kış boyunca işlevsiz duran balkon ve teraslar için bu yaz nasıl bir dekorasyon düşünüyorsunuz? Eğer aklınızda hem güneşten koruyup hem de açık havanın tadını çıkarmanızı sağlayacak bir şeyler varsa bu yazımızda size 20 muhteşem örnek sunabiliriz. Teras, bahçe, balkon ve veranda gibi alanlarda kullanabileceğiniz bu pergola ve branda modellerini çok seveceksiniz.

Teras dekorasyonu için daha fazla örnek görmek isterseniz ’Teraslarınız için ilham verecek 15 farklı stil’ başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.