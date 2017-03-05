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Teras dekorasyonunuza ilham verecek 20 pergola ve branda modeli

Homify Homify
Realizzazioni, MD WORK SRL MD WORK SRL Modern Havuz
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Havalar ısınmaya başladıkça evin açık alanları için dekorasyon ve tadilat telaşı da başlıyor. Bütün kış boyunca işlevsiz duran balkon ve teraslar için bu yaz nasıl bir dekorasyon düşünüyorsunuz? Eğer aklınızda hem güneşten koruyup hem de açık havanın tadını çıkarmanızı sağlayacak bir şeyler varsa bu yazımızda size 20 muhteşem örnek sunabiliriz. Teras, bahçe, balkon ve veranda gibi alanlarda kullanabileceğiniz bu pergola ve branda modellerini çok seveceksiniz. 

Teras dekorasyonu için daha fazla örnek görmek isterseniz ’Teraslarınız için ilham verecek 15 farklı stil’ başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.  

1. Yağmurluk ve gölgelik bir arada

Cenadores de Jardín, El Jardín de Ana El Jardín de Ana BahçeSera & Çardaklar
El Jardín de Ana

El Jardín de Ana
El Jardín de Ana
El Jardín de Ana

Yine teras ve balkonlar için kullanılabilecek sağlam bir model. Dezavantajı ise açılır kapanır olmaması.

2. Görkemli bir model

Private residence 2013 (MS) Italy, GA-DeSIGN | gep studio di g. venuta & c. s.a.s. GA-DeSIGN | gep studio di g. venuta & c. s.a.s. Modern Balkon, Veranda & Teras
GA-DeSIGN | gep studio di g. venuta &amp; c. s.a.s.

Private residence 2013 (MS) Italy

GA-DeSIGN | gep studio di g. venuta & c. s.a.s.
GA-DeSIGN | gep studio di g. venuta &amp; c. s.a.s.
GA-DeSIGN | gep studio di g. venuta & c. s.a.s.

Bahçe ve geniş teraslar için uygun olan bu model gölgelik olarak son derece iyi iş görse de kötü hava şartlarına pek uygun olmayabilir. 

3. Veranda için kapanabilir branda

c4sun Sonnensegel, derraumhoch3 derraumhoch3 Modern Bahçe
derraumhoch3

derraumhoch3
derraumhoch3
derraumhoch3

Açılır kapanır özellik branda ve pergolalar için çok kullanışlı olabiliyor. Dört mevsim farklı amaçlarla kullanılan balkon gibi alanlara ideal.

4. Kumaş gölgelikler

Scenografie estive, Design for Love Design for Love İskandinav Balkon, Veranda & Teras
Design for Love

Design for Love
Design for Love
Design for Love

Bahçe ya da balkonda cibinlik tarzı basit gölgelikler kullanarak da güneşten korunabilirsiniz ancak bu yöntem de kış için uygun değildir. 

5. Kameriye tipi gölgelikler

homify BahçeSera & Çardaklar
homify

homify
homify
homify

Çelik iskelet ve brandadan oluşan kameriye tipi bu gölgelik bahçeler için daha uygun. Bütün ailenin bir arada kullanabileceği geniş bir model.

6. Geometrik şekilli brandalar

Sonnensegel und textile Architektur. Erleben Sie ein völlig neues Raumgefühl mit unseren Sonnensegelkonzepten (wasserdicht, individuell, sturmsicher und schneefest). , aeronautec GmbH aeronautec GmbH Bahçe süs havuzu
aeronautec GmbH

aeronautec GmbH
aeronautec GmbH
aeronautec GmbH

Sıra dışı tarzı ve modern bir görüntüsü olan bu modeller son yıllarda popülerlik kazandı. Veranda, teras, balkon ve bahçelerle rahatlıkla kullanılabilir. Yağmura ve güneş ışınlarına karşı dayanıklıdır. 

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
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7. Piknik masası ve gölgeliği

Sonnensegel - Sonnenschutz der Extraklasse, derraumhoch3 derraumhoch3 Balkon, Veranda & TerasAksesuarlar & Dekorasyon
derraumhoch3

derraumhoch3
derraumhoch3
derraumhoch3

Tek parçalı basit bir branda bile sizi yaz güneşinden koruyarak, açık havada keyifli vakit geçirmenizi sağlayabilir. 

8. Polimer malzemeden üretilen pergolalar

homify BahçeSera & Çardaklar
homify

homify
homify
homify

Plastik ve farklı malzemelerin bir araya getirilmesinden oluşan polimer kaplamalar çelik pergolaya uygulanarak sağlam ve dayanıklı bir yapı oluşturulmuş. Hem yaz hem de kış mevsiminde rahatlıkla kullanılabilir.

9. Her koşula dayanıklı ahşap pergola

Breve Panoramica Dei Nostri Lavori, Tende Ravini Tende Ravini BahçeSera & Çardaklar
Tende Ravini

Tende Ravini
Tende Ravini
Tende Ravini

En yoğun kış şartlarına bile göğüs gerebilen ahşap pergolalar yaz mevsiminde ise size cennet gibi bir dinlenme alanı kazandırabilir. 

10. Geniş bir teras ve sağlam bir gölgelik

Casa L_01, Gimmigi Lab Architettura Gimmigi Lab Architettura Modern Evler
Gimmigi Lab Architettura

Gimmigi Lab Architettura
Gimmigi Lab Architettura
Gimmigi Lab Architettura

Dekorasyonu ile göz alan bu kullanışlı teras demir ve polimer malzemeden üretilen bir pergolaya emanet edilmiş.

11. Saray bahçeleri gibi

Valentino Esterni: strutture ed arredo per esterni, Arredo urbano service srl Arredo urbano service srl BahçeAksesuarlar & Dekorasyon
Arredo urbano service srl

Arredo urbano service srl
Arredo urbano service srl
Arredo urbano service srl

Bahçenize böyle bir köşe yapmak isterseniz hemen bir ferforje kameriye imalatçısıyla ya da bir peyzaj mimarıyla iletişime geçebilirsiniz. Yaz günleri sevdiklerinizle keyifli vakit geçirmek için daha iyi bir model bulamazsınız.

12. Ne pergola ne çadır!

Уличная мебель, Немецкие кухни Немецкие кухни Balkon, Veranda & TerasMobilyalar
Немецкие кухни

Немецкие кухни
Немецкие кухни
Немецкие кухни

Cibinlikli bahçe mobilyası diyebileceğimiz bu modeli dilediğiniz her açık alanda kullanabilirsiniz. 

13. Rengiyle dikkat çeken şık bir branda

C4Sun Sonnensegel LEBEN SIE SCHÖN. Indoor & Outdoor // Die schönsten Formen des Schattens – der Wohndesignexperte „derraumhoch3“ hat sie - exklusiv, derraumhoch3 derraumhoch3 Balkon, Veranda & TerasAksesuarlar & Dekorasyon Beyaz
derraumhoch3

derraumhoch3
derraumhoch3
derraumhoch3

Kapanabilir özelliği ve canlı rengi ile dikkat çeken bu modelin üretildiği malzeme de oldukça sağlam. Çok sert kış şartlarına olmasa da yağmura dayanıklı bir model.

14. Verandayı odaya çevirin!

Realizzazioni, MD WORK SRL MD WORK SRL Modern Havuz
MD WORK SRL

Realizzazioni

MD WORK SRL
MD WORK SRL
MD WORK SRL

Basit bir oturma grubu ve şık bir ahşap iskeletli pergola ile evinize bir açık oda kazandırabilirsiniz. 

15. Perdeli çift kişilik şezlong

Casa Chelsea, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Modern Bahçe
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Bu şezlonglar yazlık evler için birebir. Bahçenin keyfini güneşten ve sineklerden korunarak sürmek isterseniz bir tane edinebilirsiniz. 

16. Ahşap pergola ve perde

Exuberante, Loro Arquitetura e Paisagismo Loro Arquitetura e Paisagismo Eklektik Bahçe
Loro Arquitetura e Paisagismo

Loro Arquitetura e Paisagismo
Loro Arquitetura e Paisagismo
Loro Arquitetura e Paisagismo

Üzeri ahşap ızgara ile çevrili olan bu şık terasta perdeden avizeye kadar bir salon dekorasyonunda kullanılabilecek her şey kullanılmış. Açık havada dinlenmenin en şık yolu.

17. Siyah zarafeti

FiaFlora Expogarden | 2009, Folha Paisagismo Folha Paisagismo Modern Bahçe
Folha Paisagismo

Folha Paisagismo
Folha Paisagismo
Folha Paisagismo

Bu ahşap pergola da siyah perdeler ile süslenerek farklı bir hava kazanmış. Bahçe dekorasyonunda farklılık isteyenler için.

18. Tropikal esintiler

Eco Tenda, BAMBU CARBONO ZERO BAMBU CARBONO ZERO Rustik Bahçe
BAMBU CARBONO ZERO

BAMBU CARBONO ZERO
BAMBU CARBONO ZERO
BAMBU CARBONO ZERO

Bambu iskelete sahip olan bu çadırın tentesi ise sağlam bir kumaştan imal edilmiş. Sarı ışıklarla güçlendirilen dekorasyon göz alıcı bir güzelliğe sahip. 

19. Yağmur ormanlarında yaşar gibi!

Jardim Moderno Casa Cor 2008, ricardo pessuto paisagismo ricardo pessuto paisagismo Modern Bahçe
ricardo pessuto paisagismo

ricardo pessuto paisagismo
ricardo pessuto paisagismo
ricardo pessuto paisagismo

Böyle bir bahçeniz varsa kullanacağınız herhangi bir gölgelik yine muhteşem görünecektir. 

20. Şık ve işlevsel

Melby Day Bed, Garden Furniture Scotland ltd Garden Furniture Scotland ltd BahçeMobilyalar
Garden Furniture Scotland ltd

Melby Day Bed

Garden Furniture Scotland ltd
Garden Furniture Scotland ltd
Garden Furniture Scotland ltd

Çimenlerin üzerine uzanıp kitap okumayı seviyorsanız size daha konforlu bir yöntem önerebiliriz. Bu uzanma çadırları geniş bahçeler için oldukça kullanışlı.

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