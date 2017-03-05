Teras dekorasyonunuza ilham verecek 20 pergola ve branda modeli

Havalar ısınmaya başladıkça evin açık alanları için dekorasyon ve tadilat telaşı da başlıyor. Bütün kış boyunca işlevsiz duran balkon ve teraslar için bu yaz nasıl bir dekorasyon düşünüyorsunuz? Eğer aklınızda hem güneşten koruyup hem de açık havanın tadını çıkarmanızı sağlayacak bir şeyler varsa bu yazımızda size 20 muhteşem örnek sunabiliriz. Teras, bahçe, balkon ve veranda gibi alanlarda kullanabileceğiniz bu pergola ve branda modellerini çok seveceksiniz.
Teras dekorasyonu için daha fazla örnek görmek isterseniz ’Teraslarınız için ilham verecek 15 farklı stil’ başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.
Yine teras ve balkonlar için kullanılabilecek sağlam bir model. Dezavantajı ise açılır kapanır olmaması.
Bahçe ve geniş teraslar için uygun olan bu model gölgelik olarak son derece iyi iş görse de kötü hava şartlarına pek uygun olmayabilir.
Açılır kapanır özellik branda ve pergolalar için çok kullanışlı olabiliyor. Dört mevsim farklı amaçlarla kullanılan balkon gibi alanlara ideal.
Bahçe ya da balkonda cibinlik tarzı basit gölgelikler kullanarak da güneşten korunabilirsiniz ancak bu yöntem de kış için uygun değildir.
Çelik iskelet ve brandadan oluşan kameriye tipi bu gölgelik bahçeler için daha uygun. Bütün ailenin bir arada kullanabileceği geniş bir model.
Sıra dışı tarzı ve modern bir görüntüsü olan bu modeller son yıllarda popülerlik kazandı. Veranda, teras, balkon ve bahçelerle rahatlıkla kullanılabilir. Yağmura ve güneş ışınlarına karşı dayanıklıdır.
Tek parçalı basit bir branda bile sizi yaz güneşinden koruyarak, açık havada keyifli vakit geçirmenizi sağlayabilir.
Plastik ve farklı malzemelerin bir araya getirilmesinden oluşan polimer kaplamalar çelik pergolaya uygulanarak sağlam ve dayanıklı bir yapı oluşturulmuş. Hem yaz hem de kış mevsiminde rahatlıkla kullanılabilir.
En yoğun kış şartlarına bile göğüs gerebilen ahşap pergolalar yaz mevsiminde ise size cennet gibi bir dinlenme alanı kazandırabilir.
Dekorasyonu ile göz alan bu kullanışlı teras demir ve polimer malzemeden üretilen bir pergolaya emanet edilmiş.
Bahçenize böyle bir köşe yapmak isterseniz hemen bir ferforje kameriye imalatçısıyla ya da bir peyzaj mimarıyla iletişime geçebilirsiniz. Yaz günleri sevdiklerinizle keyifli vakit geçirmek için daha iyi bir model bulamazsınız.
Cibinlikli bahçe mobilyası diyebileceğimiz bu modeli dilediğiniz her açık alanda kullanabilirsiniz.
Kapanabilir özelliği ve canlı rengi ile dikkat çeken bu modelin üretildiği malzeme de oldukça sağlam. Çok sert kış şartlarına olmasa da yağmura dayanıklı bir model.
Basit bir oturma grubu ve şık bir ahşap iskeletli pergola ile evinize bir açık oda kazandırabilirsiniz.
Bu şezlonglar yazlık evler için birebir. Bahçenin keyfini güneşten ve sineklerden korunarak sürmek isterseniz bir tane edinebilirsiniz.
Üzeri ahşap ızgara ile çevrili olan bu şık terasta perdeden avizeye kadar bir salon dekorasyonunda kullanılabilecek her şey kullanılmış. Açık havada dinlenmenin en şık yolu.
Bu ahşap pergola da siyah perdeler ile süslenerek farklı bir hava kazanmış. Bahçe dekorasyonunda farklılık isteyenler için.
Bambu iskelete sahip olan bu çadırın tentesi ise sağlam bir kumaştan imal edilmiş. Sarı ışıklarla güçlendirilen dekorasyon göz alıcı bir güzelliğe sahip.
Böyle bir bahçeniz varsa kullanacağınız herhangi bir gölgelik yine muhteşem görünecektir.
Çimenlerin üzerine uzanıp kitap okumayı seviyorsanız size daha konforlu bir yöntem önerebiliriz. Bu uzanma çadırları geniş bahçeler için oldukça kullanışlı.