Doğanın ortasında mükemmel bir ev

Kırsal bir bölgede, yemyeşil orman ağaçlarıyla dolu bir dağın içinde konumlanan göz kamaştırıcı ve dinlendirici bir ahşap ev… Ahşabın taş ve camla olan o mükemmel iletişimiyle taçlandırılmış bir mimari ve karakteristik iç yaşam alanları… Bu defa Brezilya'dayız.
Bu özel ev projesi içinde bulunduğu doğal çevreye hiçbir olumsuz müdahalede bulunulmadan, mevcut bitki örtüsü tamamen korunarak oluşturulan, doğaya meydan okuyan değil, doğa ile entegre bir şekilde dizayn edilmiş. Tasarımda Moradaverde Arquitetura isimli firmanın imzası bulunuyor. Projede yalnızca mimari açıdan ekolojik bir tarz yaratılmamış, iç dekorasyonlar da çevreyle uyumlu bir tarzda gerçekleştirilmiş ve bunun için de evin tamamında yalnızca ahşap, taş ve cam malzeme kullanılmış.
Ahşap her ne kadar son derece baskın ve karakteristik bir malzeme olsa da, proje içinde yaratıcı fikirlerle zenginleştirilebilir ve farklı malzemelerle bir araya gelebilir. Bu binada da hem ahşap hem de taş malzemelerin birbirlerinden rol çalmadan sonsuz bir ahenk ile bir araya getirildiğini görüyoruz. Elbette doğal malzemelerin bu kombinasyonu rustik bir doku da yaratıyor.
Binanın arka cephesinde ise sadece ahşap ve camın kullanıldığını görüyoruz. Yemyeşil ve büyük ağaçların bulunduğu ormanın içinde yer alan bina çevrenin cazibesini mimari olarak da sürdürme işlevi görüyor ve çevreye bütünüyle entegre oluyor. Geniş camlar evin içinin dışarıdaki muhteşem doğal ortamdan maksimum düzeyde faydalanmasını sağlıyor.
Yazının başında da söylediğimiz gibi bu özel tasarımlı ev inşa edilirken çevredeki doğal bitki örtüsüne hiçbir şekilde müdahale edilmemiş ve proje için doğayı tahrip etmek yerine evin doğayla kusursuz bir uyum içinde olması hedeflenmiş. Evin etrafındaki ağaçlar bölgede yetişen doğal ormanın parçaları ve söz konusu orman zengin bir bitki ve hayvan çeşitliliğine sahip.
Dış cepheden de görebildiğimiz uzun ve geniş camların ardında bizi harika bir rustik ve modern dekorasyon bekliyor. Koyu renk ahşap merdiven ve kirişler ağırbaşlı, minimalist ve çağdaş bir atmosfer yaratıyor. Girişte olabildiğince yalın bir dekorasyon uygulanarak evin doğallığı da dışarıdaki çevre ile bütünleştirilmiş.
Oturma odasında da evin diğer yaşam alanlarında olduğu gibi mobilya ve kaplama malzemelerinin doğal renkleri hakim. Taş duvarların ve yine açık renk zemin döşemesinin koyu renk ahşap unsurları yarattığı kontrast çatıda yer alan hareketli dekorasyona eşlik ediyor. Mobilya seçiminde ise yine minimal ve konforlu bir tarz yaratılmaya odaklanılmış.
Islak zeminlerde kullanılan mozaikler her zaman içinde bulundukları yaşam alanlarına belirli bir karakter ve özgünlük katarlar. Banyoda mozaik kullanımı ise ger geçen yıl daha da yaygınlaşan ve aynı zamanda asla eskimeyen hem klasik hem de modern bir tasarım tarzı olarak öne çıkıyor. Bu banyoda da mükemmel, işlemeli ve gösterişli bir ayna aksesuarına eşsiz banyo mozaikleri eşlik ediyor.
Evin genelinde mimari ve iç mimari dışarıdaki manzara ile maksimum iletişimde olacak şekilde dizayn edilmiş. Banyo da bu dizaynda bir istisna değil. Meraklı gözlerden uzakta, tenha bir araziye sahip olan evin banyosundaki küvet de geniş pencerenin hemen yanına yerleştirilmiş.
Evin geniş bahçesinde ana binadan ayrılan ve yalnızca arkadaş buluşmaları, aile yemekleri gibi sosyal toplantılar ya da gündelik hayatında stresinden uzaklaşılıp sakince kitap okunabilecek, yüzülebilecek veya dinlenilebilecek bir rekreasyon alanı da yaratılmış. Geniş bir teras içinde havuz, oyun ve eğlence alanı ve oturma bölümlerinin olduğu bina adeta evin tatil beldesi niteliğinde.