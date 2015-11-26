Doğanın ortasında mükemmel bir ev

Kırsal bir bölgede, yemyeşil orman ağaçlarıyla dolu bir dağın içinde konumlanan göz kamaştırıcı ve dinlendirici bir ahşap ev… Ahşabın taş ve camla olan o mükemmel iletişimiyle taçlandırılmış bir mimari ve karakteristik iç yaşam alanları… Bu defa Brezilya'dayız.

Bu özel ev projesi içinde bulunduğu doğal çevreye hiçbir olumsuz müdahalede bulunulmadan, mevcut bitki örtüsü tamamen korunarak oluşturulan, doğaya meydan okuyan değil, doğa ile entegre bir şekilde dizayn edilmiş. Tasarımda Moradaverde Arquitetura isimli firmanın imzası bulunuyor. Projede yalnızca mimari açıdan ekolojik bir tarz yaratılmamış, iç dekorasyonlar da çevreyle uyumlu bir tarzda gerçekleştirilmiş ve bunun için de evin tamamında yalnızca ahşap, taş ve cam malzeme kullanılmış.