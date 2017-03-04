Huzurlu bir evde mutlaka olması gereken 10 şey

Evde huzur bulmak için ihtiyacınız olan iki ana unsur var. İlki ve en önemli olanı sizin için en uygun olan aile tipidir. Aile yalnızca birbirleri ile kan bağı olan ya da evlenen insanlardan oluşmaz, aynı hayatı paylaşmayı seçtiğiniz, aynı çatı altında yaşamaya istekli olduğunuz herkes aileniz olabilir. Eğer kalabalık ve çocuklu aileleri seviyorsanız, çekirdek aileniz ve aile büyükleriniz ile birlikte yaşayabilirsiniz. Yalnızca çekirdek ailenizle mutlu olacağına inanıyorsanız eşinizle ve varsa çocuklarınızla bir hayat sürebilirsiniz. Huzuru ve sakinliği yalnızlıkta buluyorsanız, tek başınıza da yaşayabilirsiniz. Hangi yaşamın sizi daha çok mutlu edeceğine ancak siz karar verebilirsiniz ve kararı verdiğinizde uygulamaktan kaçınmayın.
Huzurlu bir ev için ihtiyacınız olan ikinci ana unsur ise evin, sağlam, sağlıklı, sessiz ve konforlu bir ortama sahip olmasıdır. Evinizde böyle bir ortam sağlamak için olması gereken 10 şeyi bu yazımızda derledik. Bu önemli 10 ihtiyaç için, dört dörtlük çözümler uygulayamasanız da, bütçenize göre ufak düzenlemeler yaparak daha sorunsuz ve huzurlu bir ev ortamı oluşturabilirsiniz. Ülkemizden ve dünyadan şık tasarımlar eşliğinde derlediğimiz fikirlere mutlaka bir göz atın.
Güzel ve huzurlu evlere Türkiye'den daha fazla örnek görmek isterseniz ’Türkiye'den girer girmez insanı büyüleyen 14 ev’ başlıklı yazımıza da bakabilirsiniz.
Ağaçların, bitkilerin ve kuş seslerinin insan ruhuna ne kadar iyi geldiğini bilirsiniz. En gergin anlarınızda bile taze bir hava ve bahçe kokusu yatıştırıcı olabilir. Ayrıca bahçe tarımı için kullanabileceğiniz bir alan, size hem bir meşgale hem de yemeklerinizde kullanabileceğiniz taptaze sebzeler kazandırır. Sürdürülebilir bir yaşam için de ihtiyacınız olan tek şey bir bahçedir aslında. Birçok hayvana ev sahipliği yapabilir, çevre bilinci yüksek çocuklar yetiştirebilirsiniz. Bir bahçe, hayatınıza tahmin ettiğinizden çok daha fazlasını kazandırır.
Şehrin bitmek bilmeyen gürültüsü ve komşuların duyarsızlığı, insanın en temel ihtiyacını neredeyse lüks sınıfına sokuyor. Huzurla yaşanabilecek sakin ve sessiz bir ev için kat kat izolasyona ihtiyaç duyuyoruz. Herkes gibi, günün yorgunluğunu atabilmek, sağlıklı bir gece uykusu çekebilmek ve dikkatimiz dağılmadan rahat rahat çalışabilmek için, sessizliğe ihtiyacımız var. Hal böyleyken çözüm, şehirden uzak müstakil bir ev ya da güçlü bir izolasyon gibi görünüyor.
İzolasyon yalnızca ses yalıtımı için değil, ısı yalıtımı ve havadar mekanlar sağlamak için de önem taşıyor. Nemden etkilenmeyen, küf ve bakteri oluşumuna karşı dirençli, havadar, kolay ısınan ve gürültüden etkilenmeyen ortamlar sağlayabilmek için mutlaka izolasyona başvurmalısınız. Böylece huzurla yaşayabileceğiniz, enerji tasarrufu sağlayabileceğiniz ve dış etkilerden en az zararı göreceğiniz bir yaşam alanı kazanmış olursunuz. Bu konuda evinize özel çözümler bulmak isterseniz ısıtma, soğutma ve iklimlendirme uzmanlarına danışabilirsiniz.
Huzurlu bir evde aradığınız şey her zaman bedensel ihtiyaçlarınızla ilgili değildir. İnsan, ruhunu ve aklını besleyecek aktivitelere de ihtiyaç duyar. Mesleğinizle ilgili çalışma alanları, hobilerinizle ilgili alanlar, sevdiğiniz yazarlardan oluşan bir kitaplık ve dilediğinizde film izleyebileceğiniz rahat bir multimedya odası size çok daha güzel ve huzurlu bir yaşam sunacaktır.
Küçük çocuklarınız varsa, huzura onların sizden daha çok ihtiyacı olduğunu unutmayın. Kendilerine ait, diledikleri gibi oynayabilecekleri ve yaratıcılıklarını geliştirebilecek bir oyun alanına sahip olmaları, hem onları mutlu eder hem de size ara sıra kafa dinlemenizi sağlayacak anlar kazandırır.
Yemekler pişirmek, atıştırmalıklar hazırlamak, davetler vermek, uzun çay sohbetleri, keyifli sabah kahvaltıları ve kışlık hazırlıklar hepsi için kullanışlı bir mutfağa ihtiyacınız var. Çalışırken sizi yormayacak, ergonomik tasarımlı, fonksiyonel ve modüler bir mutfak size çok daha rahat bir hayat sunabilir.
Banyoları yalnızca bedensel arınma ve temizlik ihtiyaçlarımız için değil zaman zaman dinlenmek ve huzur bulmak için de kullanabiliyoruz. Rahatlatıcı bir spa masajı veya bir jakuzi keyfi, haftanın yorgunluğunu atmak için sizce de çok iyi olmaz mıydı?
Huzurlu bir yatak odası demek; konforlu bir yatak, sağlıklı bir ışıklandırma, ferah bir ortam, güzel bir manzara ve bütün kalabalığınızı yok edecek depolama alanları demektir. Yatak odanızda odanın havalandırmasına yetecek geniş bir pencere veya balkon bulundurmaya özen gösterebilir ve bazalı yatak gibi depolama çözümlerini deneyebilirsiniz.
Sağlıklı ve uzun bir ömür için iyi beslenmeye, huzura ve elbette egzersize ihtiyacınız var. İyi bir egzersiz bahçede yapılan birkaç dakikalık yürüyüşle sınırlandırılmamalı. Rahat rahat bütün kaslarınızı çalıştırabileceğiniz bir gym evinize değer ve huzur katacaktır.
Günün yorgunluğunu atıp, stresten uzaklaşmak için tek istediğiniz eve ulaşıp böyle bir terasta akşam çayı içmek olabilir. Balkon, teras veya verandada böyle bir oturma alanı oluşturarak açık havanın tadını çıkarabilirsiniz.