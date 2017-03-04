Huzurlu bir evde mutlaka olması gereken 10 şey

Evde huzur bulmak için ihtiyacınız olan iki ana unsur var. İlki ve en önemli olanı sizin için en uygun olan aile tipidir. Aile yalnızca birbirleri ile kan bağı olan ya da evlenen insanlardan oluşmaz, aynı hayatı paylaşmayı seçtiğiniz, aynı çatı altında yaşamaya istekli olduğunuz herkes aileniz olabilir. Eğer kalabalık ve çocuklu aileleri seviyorsanız, çekirdek aileniz ve aile büyükleriniz ile birlikte yaşayabilirsiniz. Yalnızca çekirdek ailenizle mutlu olacağına inanıyorsanız eşinizle ve varsa çocuklarınızla bir hayat sürebilirsiniz. Huzuru ve sakinliği yalnızlıkta buluyorsanız, tek başınıza da yaşayabilirsiniz. Hangi yaşamın sizi daha çok mutlu edeceğine ancak siz karar verebilirsiniz ve kararı verdiğinizde uygulamaktan kaçınmayın.

Huzurlu bir ev için ihtiyacınız olan ikinci ana unsur ise evin, sağlam, sağlıklı, sessiz ve konforlu bir ortama sahip olmasıdır. Evinizde böyle bir ortam sağlamak için olması gereken 10 şeyi bu yazımızda derledik. Bu önemli 10 ihtiyaç için, dört dörtlük çözümler uygulayamasanız da, bütçenize göre ufak düzenlemeler yaparak daha sorunsuz ve huzurlu bir ev ortamı oluşturabilirsiniz. Ülkemizden ve dünyadan şık tasarımlar eşliğinde derlediğimiz fikirlere mutlaka bir göz atın.

Güzel ve huzurlu evlere Türkiye'den daha fazla örnek görmek isterseniz ’Türkiye'den girer girmez insanı büyüleyen 14 ev’ başlıklı yazımıza da bakabilirsiniz.