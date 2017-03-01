Sadece 55 metrekare ama öyle konforlu ki…

Üst katta ise son derece geniş ve ferah tasarımlı iki büyük oda bulunuyor. Alt katta bir, üst katta iki yatak odası bulunan bu ev iki çocuklu bir aile için tüm imkanları sunuyor. Harika değil mi?

(Kütük ya da ahşap ev yaptırmak aklınızda değerlendirilebilir bir fikir olarak yer ettiyse Ahşap ev tercih etmeniz için 6 sebep başlıklı yazımızı da mutlaka okumanızı tavsiye ediyoruz.)