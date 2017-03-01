Sadece 55 metrekare ama öyle konforlu ki…

Mimari yapılarda kırsal tarzdan ve ahşabın o büyüleyici dokusundan hoşlanıyorsanız ve hayalinizde hem ekonomik hem de harika bir estetiğe sahip olan ferah bir ev yatıyorsa o halde bugün kapılarını çalacağımız eve bayılacağınıza eminiz. Bu küçük ama kullanışlı ve konforlu yapısıyla insanı kendine hayran bırakan proje bir kütük ev! Hem dış görünümü, hem binanın sağlam, modern ve benzersiz estetik özellikleri, hem kendine has ve doğal yapısı, hem de inanılmaz bir ustalıkla dizayn edilmiş kullanışlı iç yaşam alanı planlarıyla bu ev ev yaptırmak herkese ilham verecek bir proje olarak sayfalarımızda öne çıkıyor. Evin en ilginç ve şaşırtıcı özelliği ise son derece lüks ve geniş görünmesine rağmen yalnızca 55 metrekarelik bir alana sahip olması. Hatta belki de bu boyutlarda bir dört odalı ev hiç görmemiş olabilirsiniz! Geniş aileler için ideal bir planlamaya sahip olan ev küçük alanlarda da harikalar yaratılabileceğinin en başarılı kanıtı olarak da sizi kendine hayran bırakacak. Üstelik kütük evlerin ne kadar sağlıklı, şık ve pratik olduğunu da bir kez daha göreceğiz. Merak ediyorsunuz değil mi? O halde girizgahı daha fazla uzatmayalım…
Önce arazilerine ev yaptırmak isteyen ancak malzeme ve türe karar veremeyen okurlarımız için kütük ev modellerinin avantajlarından bahsedelim. Kütük evler ahşap yapıları nedeniyle yangın riski barındırır gibi bir düşünceye sahipseniz yanıldığınızı belirterek başlamamız gerekiyor. Aksine kütük evlerin yangına karşı dayanıklılığının betonarme evlere göre daha fazla olduğu kanıtlanmış bir gerçek. Üstelik yalnızca yangına değil, deprem gibi diğer doğal felaketlere de en dayanıklı modellerin başında geliyorlar. Ülkemizin belirli bölgeleri de deprem riski taşıyan bölgeler olduğu için kütük evler ev modeli seçimi için ideal modellerden birini oluşturuyor.
Kütük evlerin ömrü 200 yıldan fazladır. Üstelik belirli aralıklarla belli başlı bakımlar ve tadilatlar yapıldığında bu ömür çok daha uzun olabilir. Ayrıca betonarme yapılarda sıklıkla görülen nem ve rutubet problemleri kütük yapılarda görülmez. Ses ve ısı yalıtımları da oldukça yüksektir. Doğal malzemeden üretildikleri için insan sağlığına hiçbir zararları yoktur, üstelik nefes alan bir yapıya sahip oldukları için hem psikolojik hem de fiziksel sağlığınızı olumlu yönde etkilerler. Elbette doğaya verdikleri zarar da organik olmayan inşaat malzemeleri ile inşa edilen binalara göre çok daha az.
Kütük evlerin diğer ev modellerinden daha üstün olduğu konulardan biri de kesinlikle estetik tarzlarıdır; bu proje de bunun şahane bir kanıtı. Geniş bir eğimle inen beşik çatısı, şık ve konforlu verandası, çatı pencereleri, ahşabın dokusu ve inşaatın ince planı ve işçiliği ile daha ilk bakışta aşık olabileceğiniz şahane bir mimari görünüm.
Dediğimiz gibi bu olağanüstü evin en ilginç özelliği çok büyük görünmesinin yanı sıra aslında yalnızca 55 metrekarelik yaşam alanlarına sahip olması. Üstelik bu 55 metrekare son derece ferah bir tarzda dizayn edilmiş. İşte ilham verecek ilk kat planı: Yaklaşık 16 metrekarelik bir salon, 4buçuk metrekarelik fonksiyonel dizaynlı mutfak, 3buçuk metrekarelik banyo ve 8 metrekarelik bir yatak odası.
Üst katta ise son derece geniş ve ferah tasarımlı iki büyük oda bulunuyor. Alt katta bir, üst katta iki yatak odası bulunan bu ev iki çocuklu bir aile için tüm imkanları sunuyor. Harika değil mi?
(Kütük ya da ahşap ev yaptırmak aklınızda değerlendirilebilir bir fikir olarak yer ettiyse Ahşap ev tercih etmeniz için 6 sebep başlıklı yazımızı da mutlaka okumanızı tavsiye ediyoruz.)