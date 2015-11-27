Bozcaada'da muhteşem bir taş ev

Kuzey Ege'nin en önemli tatil beldelerinden biri olan Bozcaada, bağları, şarapları ve muhteşem denizinin yanı sıra eski Rum evleri ve restore edilen taş evleriyle de dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Ege Denizi'nin en büyük adalarından biri olmasının yanı sıra Türkiye'nin en büyük iki adasından biri olan Bozcaada, son yıllarda hızlı bir gelişme trendinde. On yıl öncesine kadar büyük ölçüde Muğla ve Antalya, kısmen de İzmir çevresinde kümelenen tatil bölgeleri bugün artık pek çok alternatifle rekabet etmek zorundalar. Bu alternatif tatil beldeleri arasında en dikkat çekenlerden biri de hiç kuşkusuz Bozcaada. Özellikle büyük ölçekli turizm yatırımları yerine butik otel ve pansiyonların ağırlıkta olması ve eğlence hayatı yerine doğası ve sakin ortamıyla ön plana çıkması Bozcaada'yı cazip hale getiriyor. Ulaşım olanaklarının artması da Gökçeada'yla birlikte Bozcaada'yı da büyük ölçüde geliştirmeye devam ediyor. Elbette bu gelişimin bir parçası da gerek yerleşimin gerekse de yazlık konut trafiğinin artması şeklinde kendini gösteriyor. Bozcaada artık ücra ve uzak bir yer olarak görülmüyor. Bu yazımızda tanıtacağımız, tadilat ve iç mimari projesi İstanbul merkezli mimarlık firması Dafni Mimarlık tarafından yürütülen muhteşem güzellikteki taş ev de bu gelişimin en güzel örneklerinden biri.