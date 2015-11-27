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Bozcaada'da muhteşem bir taş ev

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T2 Evi, DAFNI MİMARLIK DAFNI MİMARLIK Modern Evler
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Kuzey Ege'nin en önemli tatil beldelerinden biri olan Bozcaada, bağları, şarapları ve muhteşem denizinin yanı sıra eski Rum evleri ve restore edilen taş evleriyle de dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Ege Denizi'nin en büyük adalarından biri olmasının yanı sıra Türkiye'nin en büyük iki adasından biri olan Bozcaada, son yıllarda hızlı bir gelişme trendinde. On yıl öncesine kadar büyük ölçüde Muğla ve Antalya, kısmen de İzmir çevresinde kümelenen tatil bölgeleri bugün artık pek çok alternatifle rekabet etmek zorundalar. Bu alternatif tatil beldeleri arasında en dikkat çekenlerden biri de hiç kuşkusuz Bozcaada. Özellikle büyük ölçekli turizm yatırımları yerine butik otel ve pansiyonların ağırlıkta olması ve eğlence hayatı yerine doğası ve sakin ortamıyla ön plana çıkması Bozcaada'yı cazip hale getiriyor. Ulaşım olanaklarının artması da Gökçeada'yla birlikte Bozcaada'yı da büyük ölçüde geliştirmeye devam ediyor. Elbette bu gelişimin bir parçası da gerek yerleşimin gerekse de yazlık konut trafiğinin artması şeklinde kendini gösteriyor. Bozcaada artık ücra ve uzak bir yer olarak görülmüyor. Bu yazımızda tanıtacağımız, tadilat ve iç mimari projesi İstanbul merkezli mimarlık firması Dafni Mimarlık tarafından yürütülen muhteşem güzellikteki taş ev de bu gelişimin en güzel örneklerinden biri.

Doğanın içinde bir yaşam

T2 Evi, DAFNI MİMARLIK DAFNI MİMARLIK Modern Evler
DAFNI MİMARLIK

T2 Evi

DAFNI MİMARLIK
DAFNI MİMARLIK
DAFNI MİMARLIK

Doğaya yakın olma, ayağını toprağa basma ve şehir yaşantısından uzaklaşma fikri bugün artık yalnızca bir emeklilik hayalinden ibaret değil. Her yaştan pek çok insan böyle bir hayatı düşlüyor ve bunun yollarını arıyor. Ve bazıları da bu yolu bulmayı başarıyorlar. Datça, Çeşme, Foça, Fethiye gibi bölgelerden sonra Bozcaada da bu kaçış rotalarından biri haline gelmeye başladı. Ve Kuzey Ege'nin bu harika köşesini siz de yakından gördüyseniz, yönünü oraya çevirenlere hak vermemenin mümkün olmadığını biliyorsunuz demektir.

Bin yıl öncesinde olduğu gibi

T2 Evi, DAFNI MİMARLIK DAFNI MİMARLIK Modern Evler
DAFNI MİMARLIK

T2 Evi

DAFNI MİMARLIK
DAFNI MİMARLIK
DAFNI MİMARLIK

Doğal taş mimarisi bu topraklarda yüzlerce hatta binlerce yıldır uygulanıyor. Ve bu geleneksel mimari geleneği devam ettirmek, doğal taş evin sağladığı güzellik ve konforun ötesinde bir sorumluluğun yerine getirilmesi anlamı da taşıyor. Sonuçta ortaya hem nesiller boyu sürecek kadar uzun ömürlü muazzam projeler çıkıyor, hem de her bölgede bulunan birbirinin aynı tipte evler yerine yörenin mimarisi gelişerek kültürel değerlerinin kaybolmaması sağlanıyor.

Yeşille bütünleşen bir hayat

T2 Evi, DAFNI MİMARLIK DAFNI MİMARLIK Modern Evler
DAFNI MİMARLIK

T2 Evi

DAFNI MİMARLIK
DAFNI MİMARLIK
DAFNI MİMARLIK

Bozcaada'da olup da ağaçlardan, hele de zeytinden uzak kalmak zaten düşünülemezdi. Bu harika taş evin projelendirilmesinde de hem arazideki ağaçlar korunmuş, hem de onları çeşitlendirme adına farklı türde ağaçlar eklenerek yeşilin farklı tonları manzaraya dahil edilmiş.

Avluya açılan basamaklar

T2 Evi, DAFNI MİMARLIK DAFNI MİMARLIK Modern Evler
DAFNI MİMARLIK

T2 Evi

DAFNI MİMARLIK
DAFNI MİMARLIK
DAFNI MİMARLIK

Taş evlerde en çok kullanılan ikinci malzeme daima ahşap olmuştur. Taş ve ahşap, tarihleri modern çağlardan çok öncesine dayanan bu iki kadim ve bir o kadar da dayanıklı malzeme daima mükemmel bir uyum gösterir ve birbirlerine çok yakışırlar. Burada da bunun harika bir örneğini görüyoruz. 

Dört dörtlük bir oturma odası

T2 Evi, DAFNI MİMARLIK DAFNI MİMARLIK Modern Oturma Odası
DAFNI MİMARLIK

T2 Evi

DAFNI MİMARLIK
DAFNI MİMARLIK
DAFNI MİMARLIK

Evin iç kısmı da dışıyla uyumlu bir tarzı sürdürüyor. Taş detaylar ve ince işçilik gözlerden kaçmıyor. Mutfak bölümü açık mutfak şeklinde düşünülmüş. Böylelikle mutfak oturma odasına dahil olarak son derece geniş yekpare bir alan ortaya çıkarıyor, bu da eve ciddi bir ferahlık sağlıyor. Çatının açık olması da bu ferahlığa pozitif bir katkı sağlıyor. Aynı zamanda çatıdaki ince ahşap işçiliği de saklı kalmamış, bugünlerde çok rastladığımız bir uygulama olmamakla birlikte mükemmel bir görüntü ortaya çıkardığını söylemek abartı olmaz.

İddialı mermer zemin

T2 Evi, DAFNI MİMARLIK DAFNI MİMARLIK Modern Oturma Odası
DAFNI MİMARLIK

T2 Evi

DAFNI MİMARLIK
DAFNI MİMARLIK
DAFNI MİMARLIK

Her detayı üzerine bu kadar ince çalışılmış bir evde sıradan bir zemin döşemesi olsaydı açıkçası çok da hoş durmayabilir, hatta evin toplam kalitesini bir tık düşürebilirdi. Ancak burada kullanılan mermer zemin sıradan olmanın çok ama çok uzağında. Ve evin kalitesine de kendi ölçeğinin ötesinde bir katkı yaptığını söylemek yanlış olmaz.

Keyifli bir avlu

T2 Evi, DAFNI MİMARLIK DAFNI MİMARLIK Modern Balkon, Veranda & Teras
DAFNI MİMARLIK

T2 Evi

DAFNI MİMARLIK
DAFNI MİMARLIK
DAFNI MİMARLIK

Bu evin avlusundaki vakit geçirmek gerçekten pek çok insanın hayalini kuracağı büyük bir keyif olsa gerek. Zeytin ağaçları arasında, bağ ve deniz manzarası eşliğinde serin Kuzey Ege rüzgarlarının tadını çıkarmak, üstelik de geleneksel mimaride bir taş evde, hayat işte böyle bir şey olmalı.

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