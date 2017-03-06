Hangi tarza hangi zemin uyar ? Türk evlerinden 10 örnek

Ev dekorasyonlarında zemin kaplamalar fazla önemsenmeyen detaylar olarak görülür. Ancak dekorasyonun ışıltısı ve doku uyumu zemin kaplamalarının estetiğine ve güzelliğine bağlıdır. Her evde, her tip zemin kaplama uygulanamadığı gibi evinizin ve dekorasyonunuzun tarzına göre zemin kaplama tipi seçmek zorundasınız. Aksi durumda evlerinizde hoş olmayan kötü görüntüler oluşabilir ve dekorasyon zarafeti istediğiniz gibi olmaz. Bu nedenle dekorasyon tarzına ve zemin kaplama malzemesine dekorasyon öncesinde karar vermelisiniz. Bu kararı verirken homify zemin dekorasyonları sayfasında yer alan birbirinden şık ve zarif dekorasyon örneklerini inceleyebilir evinizde mükemmel bir ambiyans yaratabilir ve dekorasyonunuzun ışıltısı ile misafirlerinizi etkileyebilirsiniz.