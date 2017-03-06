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Hangi tarza hangi zemin uyar ? Türk evlerinden 10 örnek

umit atdağ umit atdağ
VILLA ZARBIANUS -IRAK, Mimoza Mimarlık Mimoza Mimarlık Klasik Oturma Odası
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Ev dekorasyonlarında zemin kaplamalar fazla önemsenmeyen detaylar olarak görülür. Ancak dekorasyonun ışıltısı ve doku uyumu zemin kaplamalarının estetiğine ve güzelliğine bağlıdır. Her evde, her tip zemin kaplama uygulanamadığı gibi evinizin ve dekorasyonunuzun tarzına göre zemin kaplama tipi seçmek zorundasınız. Aksi durumda evlerinizde hoş olmayan kötü görüntüler oluşabilir ve dekorasyon zarafeti istediğiniz gibi olmaz. Bu nedenle dekorasyon tarzına ve zemin kaplama malzemesine dekorasyon öncesinde karar vermelisiniz. Bu kararı verirken homify zemin dekorasyonları sayfasında yer alan birbirinden şık ve zarif dekorasyon örneklerini inceleyebilir evinizde mükemmel bir ambiyans yaratabilir ve dekorasyonunuzun ışıltısı ile misafirlerinizi etkileyebilirsiniz.

Renk uyumu

Bursa Misspark Villa, Öykü İç Mimarlık Öykü İç Mimarlık Klasik Oturma Odası
Öykü İç Mimarlık

Bursa Misspark Villa

Öykü İç Mimarlık
Öykü İç Mimarlık
Öykü İç Mimarlık

Evinizde ahşap yoğunluklu bir dekorasyon yapmışsanız tarzınıza uygun olacak şekilde ahşap zemin kaplama tercih etmelisiniz. Doku uyumunu sağladıktan sonra renk uyumunu da sağlamanız gereklidir. Koyu renkleri açık renklerde kombine edebilir veya örnek uygulama gibi açık renkli mobilyaları doğal ahşap rengi ile kombinleyerek şık bir zemin uygulaması yapabilirsiniz.

Granit zeminler

OLABELLA // RESIDENTIAL PROJECT, Escapefromsofa Escapefromsofa Modern Oturma Odası
Escapefromsofa

OLABELLA // RESIDENTIAL PROJECT

Escapefromsofa
Escapefromsofa
Escapefromsofa

Salonunuzda resmi bir hava olmasını istiyorsanız örnek zemin gibi granit tercih edebilirsiniz. Granit malzemesi estetik açıdan evinizi destekleyecek ve konforlu bir dekorasyona imza atmanızı sağlayacaktır. renk uyumu ile şık ve hayranlık uyandıran bir eve sahip olabilirsiniz.

Açık renkli parkeler

C.A.ŞEKERCİ ALSANCAK EVİ, As Tasarım - Mimarlık As Tasarım - Mimarlık Modern Yemek Odası
As Tasarım – Mimarlık

C.A.ŞEKERCİ ALSANCAK EVİ

As Tasarım - Mimarlık
As Tasarım – Mimarlık
As Tasarım - Mimarlık

Zemin için parke tercih edebilir, genel dekorasyon rengine göre açık tonlar tercih edebilirsiniz. Böylece bahar esintilerinin ruhunuzu ferahlatacağı ferah ve aydınlık bir dekorasyon yapmış olursunuz. Ayrıca açık tonlu  zemin üzerine koyu renkli halılar ile şık zemin dekorasyonları da yapabilirsiniz.

Koyu renkli masif ahşap

homify Modern Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Zemin döşemesi için yoğun olarak tercih edilen masif parkeler temizlenmesi ve parlatılması kolay malzemelerdir. evinizde koyu renkli veya gri tonlarında masif parkeler tercih ederek zarif zemin dekorasyonlarına sahip olabilir,  estetik açıdan mükemmel salonlara sahip olabilirsiniz.

Mobilya ile uyumlu

ETİLER KONUT, GENT İÇ MİMARLIK GENT İÇ MİMARLIK Modern Oturma Odası
GENT İÇ MİMARLIK

ETİLER KONUT

GENT İÇ MİMARLIK
GENT İÇ MİMARLIK
GENT İÇ MİMARLIK

Zemin seçimlerinde dekorasyon içindeki mobilyalar ile uyumlu olması evinizin şıklığını artıracaktır. Bu salonda olduğu gibi ahşap renginde parkeler tercih edecekseniz uyumlu tonlarda mobilyalar tercih etmeniz faydanıza olacaktır. Ahşap yerine aynı renklerde granit veya mermer de tercih edebilirsiniz.

Koyu kahverengi

homify Modern Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Salonunuz geniş ise koyu kahve renginde tüm ahşap zemin tercih edebilirsiniz. Plakalar halinde imal edilen ahşap plakalar hem daha kolay montaj edilebiliyor hem de bakımının kolay olması  ve uzun ömürlü olması ile daha fazla tercih ediliyor.

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Doku uyumu

Sunflower Villa homify Klasik Oturma Odası mimari,mimar,ic mimar,dekorasyon,salon,perde,somine,tasarim,mobilya,villa
homify

Sunflower Villa

homify
homify
homify

Salon içerisinde bir bütünlük sağlamak için örnek uygulamada olduğu gibi ton ve dokuları tutan malzemeler tercih etmeniz gereklidir. Özellikle açık ve koyu renklerin bir arada olduğu salonda koyu ahşap parkeler tercih edilerek uyum pekiştirilebilir.

Eskitilmiş parkeler

Stüdyo Daire Tasarımı, Ceren Torun Yiğit Ceren Torun Yiğit Minimalist Oturma Odası
Ceren Torun Yiğit

Stüdyo Daire Tasarımı

Ceren Torun Yiğit
Ceren Torun Yiğit
Ceren Torun Yiğit

Evinizde tuğla duvar varsa veya eskitilmiş bir duvara sahipseniz eskitilmiş parkeler ile doku bütünlüğü oluşturabilirsiniz. Özellikle tuğla duvarın zarafetini ön plana çıkarmak istiyorsanız eskitilmiş parkeler veya eskitilmiş taş malzemeler kullanarak salonunuzun zeminini estetik bir zemin haline getirebilirsiniz.

Desenli mermer

VILLA ZARBIANUS -IRAK, Mimoza Mimarlık Mimoza Mimarlık Klasik Oturma Odası
Mimoza Mimarlık

VILLA ZARBIANUS -IRAK

Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık

İhtişama ve gösterişe düşkün biriyseniz örnek salon zemini gibi desenli mermerlere sahip bir zemin tercih edebilir salonunuzda farklı bir dünya oluşturarak etkileyici bir salona sahip olabilirsiniz.

Fayans zeminler

homify Modern Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Karo, mermer, parke gibi zemin malzemesi olan fayanslar tercih edilerek evinizde şık bir zemin dekorasyonu oluşturabilirsiniz. Belirli ölçülerde ve her renkte üretilen bu fayanslar evinizin dekorasyonu ile bütünleşerek zarif ve göz alıcı bir güzelliğe sahip salonu ortaya çıkaracaktır.

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