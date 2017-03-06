Hangi tarza hangi zemin uyar ? Türk evlerinden 10 örnek

Ev dekorasyonlarında zemin kaplamalar fazla önemsenmeyen detaylar olarak görülür. Ancak dekorasyonun ışıltısı ve doku uyumu zemin kaplamalarının estetiğine ve güzelliğine bağlıdır. Her evde, her tip zemin kaplama uygulanamadığı gibi evinizin ve dekorasyonunuzun tarzına göre zemin kaplama tipi seçmek zorundasınız. Aksi durumda evlerinizde hoş olmayan kötü görüntüler oluşabilir ve dekorasyon zarafeti istediğiniz gibi olmaz. Bu nedenle dekorasyon tarzına ve zemin kaplama malzemesine dekorasyon öncesinde karar vermelisiniz. Bu kararı verirken homify zemin dekorasyonları sayfasında yer alan birbirinden şık ve zarif dekorasyon örneklerini inceleyebilir evinizde mükemmel bir ambiyans yaratabilir ve dekorasyonunuzun ışıltısı ile misafirlerinizi etkileyebilirsiniz.
Evinizde ahşap yoğunluklu bir dekorasyon yapmışsanız tarzınıza uygun olacak şekilde ahşap zemin kaplama tercih etmelisiniz. Doku uyumunu sağladıktan sonra renk uyumunu da sağlamanız gereklidir. Koyu renkleri açık renklerde kombine edebilir veya örnek uygulama gibi açık renkli mobilyaları doğal ahşap rengi ile kombinleyerek şık bir zemin uygulaması yapabilirsiniz.
Salonunuzda resmi bir hava olmasını istiyorsanız örnek zemin gibi granit tercih edebilirsiniz. Granit malzemesi estetik açıdan evinizi destekleyecek ve konforlu bir dekorasyona imza atmanızı sağlayacaktır. renk uyumu ile şık ve hayranlık uyandıran bir eve sahip olabilirsiniz.
Zemin için parke tercih edebilir, genel dekorasyon rengine göre açık tonlar tercih edebilirsiniz. Böylece bahar esintilerinin ruhunuzu ferahlatacağı ferah ve aydınlık bir dekorasyon yapmış olursunuz. Ayrıca açık tonlu zemin üzerine koyu renkli halılar ile şık zemin dekorasyonları da yapabilirsiniz.
Zemin döşemesi için yoğun olarak tercih edilen masif parkeler temizlenmesi ve parlatılması kolay malzemelerdir. evinizde koyu renkli veya gri tonlarında masif parkeler tercih ederek zarif zemin dekorasyonlarına sahip olabilir, estetik açıdan mükemmel salonlara sahip olabilirsiniz.
Zemin seçimlerinde dekorasyon içindeki mobilyalar ile uyumlu olması evinizin şıklığını artıracaktır. Bu salonda olduğu gibi ahşap renginde parkeler tercih edecekseniz uyumlu tonlarda mobilyalar tercih etmeniz faydanıza olacaktır. Ahşap yerine aynı renklerde granit veya mermer de tercih edebilirsiniz.
Salonunuz geniş ise koyu kahve renginde tüm ahşap zemin tercih edebilirsiniz. Plakalar halinde imal edilen ahşap plakalar hem daha kolay montaj edilebiliyor hem de bakımının kolay olması ve uzun ömürlü olması ile daha fazla tercih ediliyor.
Salon içerisinde bir bütünlük sağlamak için örnek uygulamada olduğu gibi ton ve dokuları tutan malzemeler tercih etmeniz gereklidir. Özellikle açık ve koyu renklerin bir arada olduğu salonda koyu ahşap parkeler tercih edilerek uyum pekiştirilebilir.
Evinizde tuğla duvar varsa veya eskitilmiş bir duvara sahipseniz eskitilmiş parkeler ile doku bütünlüğü oluşturabilirsiniz. Özellikle tuğla duvarın zarafetini ön plana çıkarmak istiyorsanız eskitilmiş parkeler veya eskitilmiş taş malzemeler kullanarak salonunuzun zeminini estetik bir zemin haline getirebilirsiniz.
İhtişama ve gösterişe düşkün biriyseniz örnek salon zemini gibi desenli mermerlere sahip bir zemin tercih edebilir salonunuzda farklı bir dünya oluşturarak etkileyici bir salona sahip olabilirsiniz.
Karo, mermer, parke gibi zemin malzemesi olan fayanslar tercih edilerek evinizde şık bir zemin dekorasyonu oluşturabilirsiniz. Belirli ölçülerde ve her renkte üretilen bu fayanslar evinizin dekorasyonu ile bütünleşerek zarif ve göz alıcı bir güzelliğe sahip salonu ortaya çıkaracaktır.