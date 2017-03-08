Anadolu'nun farklı köşelerinden 6 şahane ahşap ev

Hayallerinizi süsleyen evin bir bahçesi bulunuyor ve enfes bir manzaraya eşlik ediyorsa bu ahşap ev modeli size hitap ediyor olabilir. İhtiyaca göre bahçe alanlarında çocuk güvenliği, oyun alanı ve konfor sunan oturma alanları dizayn edilebilir. Sıcak yaz aylarında havadar alanlarda vakit geçirmeyi tercih edenler için, kullanışlı teras ve veranda alanları sunuyor. Ahşap ev modelini yaptırmadan önce ihtiyaç odaklı, kullanıcı sayısını esas alan ve bütçe ile alan hesabı içeren bir projelendirme söz konusu olacaktır. Mütevazı ve huzur dolu ahşap ev modelleri arayanların ilgisini cezbedecek.

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