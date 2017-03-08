Ekolojik yapılarda temel amaç, doğal kaynakları kullanmak, yakıt tüketimi ve dolayısıyla karbon salınımını minimum seviyelere indirmektir. Düşük enerji tüketimi, ısıt ve soğutma ihtiyacını doğal malzemeler ve kaynaklarla verimli karşılamak akılcı yöntemler arasında giriyor. Ahşap evler ise doğal, dayanıklı ve uzun ömürlü olmaları vesilesiyle verimli kullanım olanakları tanır. Tasarımıyla ilgili kişiye özel ve standart ahşap ev, kütük ev, ağaç evler, bungalov, prefabrik ahşap ev modelleri dizayn edilebilir. Bugün sizlere Anadolu'nun farklı köşelerinden 6 şahane ahşap ev modelini derledik, ilham veren örnekler bulabilirsiniz.
Doğal, şık, konfor sunan rüya gibi bir ev. Ankara'da inşa edilen bu şık ve konforlu ahşap ev modeli, gördüğünüz tip ahşap konutların üreticilerinden Kuloğlu Orman Ürünleri imzası taşıyor. Ahşap evlerin sağladığı sıcak atmosfer ve natürel dokular gözü okşuyor. Subasman seviyesi boyunca taşla kaplanan tek katlı evin, tüm cephesi ahşabın sıcak rengi ve natürel dokusu ile göze hitap ediyor. Yaz aylarında havadar alanları tercih edenler için kullanışlı ve geniş bir verandası mevcut. Mütevazı ama şık ahşap ev modelleri ile arayanların ilgisini cezbedecek.
Hem maliyet bakımından zarar etmenizi önleyecek, hem de tüm ihtiyaçlarınızı muntazam karşılayacak bir ahşap bungalov ev. Bu gördüğünüz rüya gibi ahşap bungalov ev, Antalya'da enfes bir manzaraya eşlik ediyor. Doğa ile iç içe olmayı hedefleyenler için, yeşili davet eden ferah ve iç açıcı bir atmosfere sahip. Giriş yoluna davet eden taş yolda, çim alan içinde ilerliyorsunuz ve küçük ve kullanışlı bir verandası mevcut. Dönemsel kullanım olanakları tanıyan ahşap bungalov evler, natürel dokularıyla aradığınız nitelikleri taşıyor olabilir.
Giydirme dışa cephesi Gürsoy Kerestecilik tarafından düzenlenen konforlu ve geniş bir yayla evi. Özellikle enfes doğa manzarası eşliğinde soluklanmayı tercih edenler için, Ordu'nun güzellikleri ve enfes doğa manzarası ayaklar altında. Natürel ve ferah manzarası eşliğinde yayla evinin tüm dış cephesi ahşabın estetiğini öne çıkarıyor ve sıcak bir atmosfer sağlıyor. Ayrıca teras alanında bulunan kolonlarda kırmızı tuğla kaplama malzemesi tercih edilerek natürel dokulardan vazgeçilmiyor.
Çatı formu ile dikkat çeken yapıda koyu maun rengine yakın bir ahşap cephe kaplaması tercih ediliyor. Formların ve natürel malzemelerin cephede kullanılmasıyla karakteristik özellikler öne çıkıyor ve dinamik bir görünüm sağlanıyor. Pencere kemerleri ve pencere detaylarında ahşapla uyumlu doku ve renklerin tercih edilmesi ile cephe mimarisi göze hitap ediyor. Subasman seviyesi cephe kaplamasında doğal taş zemin kullanılarak natürel dokuların uyumu sağlanıyor. Şık ve davetkar girişi vurgulayan sundurma ile özenle tasarlanan peyzaj mimarisi göze hitap ediyor.
Hem hesaplı, hem da dağ evi niteliği taşıyacak ahşap evler arayanlara örnek model teşkil edebilecek yapılar derliyoruz. Burada sıcak renkleri ve natürel dokusuyla göze hitap eden tek katlı bir ahşap ev modeli görmektesiniz. İhtiyaca göre firmanın kullanıcı sayısı ve alana göre tasarlayabileceği bu ahşap ev modelleri, sıcak atmosferi ile göze hitap ediyor. Düşük bütçe ile sıcak ve samimi bir ahşap ev modeli arayanların ilgisini çekebilir. Ayrıca, homify'da peyzaj mimarları tarafından dizayn edilen birçok farklı stil ve tarzda proje bulabilir, uygulama fikirleri edinebilirsiniz.
Hayallerinizi süsleyen evin bir bahçesi bulunuyor ve enfes bir manzaraya eşlik ediyorsa bu ahşap ev modeli size hitap ediyor olabilir. İhtiyaca göre bahçe alanlarında çocuk güvenliği, oyun alanı ve konfor sunan oturma alanları dizayn edilebilir. Sıcak yaz aylarında havadar alanlarda vakit geçirmeyi tercih edenler için, kullanışlı teras ve veranda alanları sunuyor. Ahşap ev modelini yaptırmadan önce ihtiyaç odaklı, kullanıcı sayısını esas alan ve bütçe ile alan hesabı içeren bir projelendirme söz konusu olacaktır. Mütevazı ve huzur dolu ahşap ev modelleri arayanların ilgisini cezbedecek.
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