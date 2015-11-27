homify 360°: Asaletin sadelikle buluşması

Salonun oturma kısmının arka tarafında kalan açık mutfakta da fonksiyonel bir tasarımın şıklıkla bir araya gelişine tanık oluyoruz. Siyah ve beyazın yoğun olarak kullanıldığı açık mutfak katmanlı mutfak adasıyla hem geniş bir yemek pişirme ve alanı yaratıyor hem de yemek alanını bünyesinde barındırıyor. Siyah ve beyazın yanı sıra kullanılan kırçıllı ahşap tonları ise odayı sıradanlıktan kurtaran ve ona daha da modern ve çağdaş bir hava katan ayrıntılardan biri.