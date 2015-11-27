homify 360°: Asaletin sadelikle buluşması

Pırıl pırıl, zarif, estetik, asil ve modern bir evi ziyaret etmek ister misiniz? O halde bizimle uzaklara, Kore'ye doğru yolculuğa çıkmaya hazır olun. OUA Mimarlık isimli Koreli bir mimarlık firması tarafından tasarlanan ve dizayn edilen ev hem mimari açıdan hem de dekorasyon açısından gerçek bir tasarım dehasının ürünü. Şaşalı olmayan gösteriş, yalın bir görkemlilik ve asaletin basitlikle birleşiminin büyüleyici bir pürüzsüzlükle bütünleştiği ev projesi benzersiz görünümü ve lüks, konforlu ve ergonomik işlevleriyle homify sayfalarında öne çıkan projelerden biri oluyor.
Evin yola bakan ön cephesine baktığımız zaman farklı geometrik şekillerin, farklı malzeme ve renklerin mimari olarak bir araya getirildiğini görüyoruz. Yapısal olarak hem tuğla hem beton duvar kaplamaları kullanılması ve hem köşeli hem de yuvarlak yüzeyler oluşturulması yumuşak ama farklı renk çeşitliliğiyle birleştiğinde ortaya sıra dışı, çağdaş ve elegan bir tasarım çıkarıyor.
Evin dış kapısından içeriye adımınızı attığınız anda çarpıcı bir şıklık ve sadelikle karşı karşıya kalıyorsunuz. Gri duvarların siyah, beyaz ve cam kısımlarla birleşimi ışıklandırmanın etkisiyle de bir araya geldiğinde giriş koridorunu bir sanat galerisi hissiyatı ile dolduruyor. Merdivenlerde kullanılan siyah detaylar, yaşam alanının belirleyici özelliklerinden birini oluşturuyor.
Salonda tam anlamıyla yalın ve zarif bir gösteriş ve lüks atmosfere hakim olmuş durumda. Modern ve konforlu bir kanepe modeli seçilmiş ve diğer mobilyalar minimumda tutularak kalabalık ve sıkışık bir görünüm yaratılmasının önüne geçilmiş. Beyaz parlak yer döşemeleri ise pırıl pırıl görüntüsüyle bu modern ve şık ortamın zarafetini taçlandırıyor.
Salonun oturma kısmının arka tarafında kalan açık mutfakta da fonksiyonel bir tasarımın şıklıkla bir araya gelişine tanık oluyoruz. Siyah ve beyazın yoğun olarak kullanıldığı açık mutfak katmanlı mutfak adasıyla hem geniş bir yemek pişirme ve alanı yaratıyor hem de yemek alanını bünyesinde barındırıyor. Siyah ve beyazın yanı sıra kullanılan kırçıllı ahşap tonları ise odayı sıradanlıktan kurtaran ve ona daha da modern ve çağdaş bir hava katan ayrıntılardan biri.
Evdeki tasarım ve dekorasyonlar oluşturulurken genel olarak “az aslında çoktur” felsefesi benimsenerek eşya kalabalığından kaçınılmış ve bu sayede ortaya oldukça ferah ve iç açıcı yaşam alanları çıkmış. İkinci katın holü de bu yalın ve ferah tarzın sürdürüldüğü geniş ve minimal yaşam alanlarından biri. Sürgülü bir kapıyla balkona açılan holde şık bir yer döşemesiyle hareket sağlanırken köşede oluşturulan tek kişilik dinlenme alanı dışında hiçbir mobilyaya yer verilmemiş.
Bu geniş ve ferah evin sakinlerinin arasında üç çocuk da bulunuyor. Dolayısıyla evin dekorasyonu yapılırken ev sahiplerinin çocukları da ihmal edilmemiş ve onlar için de kendi odalarının dışında da vakit geçirebilecekleri ferah yaşam alanları oluşturulmuş. Koridor alanlarından biri de çocukların birlikte oturup zaman geçirebilecekleri renkli bir masa sandalye takımıyla süslenmiş.
Yatak odası tek kelime ile büyüleyici görünüyor. Hareketli ahşap tonlarındaki duvar dekorasyonu, endirekt aydınlatma unsurları, koyu renk elegan yer döşemeleri ve sade bir tasarım… Huzurlu ve dinlendirici bir yatak odası dekorasyonun başarılı ve kusursuz bir örneği…