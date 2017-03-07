Elinden iş gelen herkesin yapabileceği 10 minik ev modeli

Ev sahibi olmak için yeni yapılmış bir evi satın almak yerine el becerinizi kullanarak kendi evinizi inşa edebilir, keyifli bir eve kolay bir şekilde sahip olabilirsiniz. El beceriniz ile bir ev inşa etmek hem daha uygun bir bütçe ile ev sahibi olmanızı sağlarken hem de kendi alın teriniz ve el becerinizi kullanarak daha kıymetli bir eve sahip olmanızı sağlayacaktır. Elinden iş gelen herkesin yapabileceği ev modellerini derlediğimiz bu yazımızda tarzınıza uygun, kolay bir şekilde yapılabilen evlerden istediğiniz modeli seçerek yapabilirsiniz. Yapacağınız evlere hayal dünyanızdan katkılara yaparak farklı ve insana huzuru veren ev modeli oluşturabilirsiniz. Homify minik evler sayfasında yer alan ev modellerinden yaptığımız derlemeyi birlikte inceleyerek el becerinizi gerçeğe dönüştüreceğiniz bir ev modeli seçebilir ve hayata geçirebilirsiniz.