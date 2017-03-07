Elinden iş gelen herkesin yapabileceği 10 minik ev modeli

Ev sahibi olmak için yeni yapılmış bir evi satın almak yerine el becerinizi kullanarak kendi evinizi inşa edebilir, keyifli bir eve kolay bir şekilde sahip olabilirsiniz. El beceriniz ile bir ev inşa etmek hem daha uygun bir bütçe ile ev sahibi olmanızı sağlarken hem de kendi alın teriniz ve el becerinizi kullanarak daha kıymetli bir eve sahip olmanızı sağlayacaktır. Elinden iş gelen herkesin yapabileceği ev modellerini derlediğimiz bu yazımızda tarzınıza uygun, kolay bir şekilde yapılabilen evlerden istediğiniz modeli seçerek yapabilirsiniz. Yapacağınız evlere hayal dünyanızdan katkılara yaparak farklı ve insana huzuru veren ev modeli oluşturabilirsiniz. Homify minik evler sayfasında yer alan ev modellerinden yaptığımız derlemeyi birlikte inceleyerek el becerinizi gerçeğe dönüştüreceğiniz bir ev modeli seçebilir ve hayata geçirebilirsiniz.
Eliniz çekiç tutuyorsa kolaylıkla ahşap bir ev inşa edebilirsiniz. Yapacağınız evin çok büyük olmasına gerek olmadığı gibi küçük bir verandası olması size veranda keyfi yapma imkanı da sağlayacaktır. Özel oturum alanı ile şık bir bahçe yaparak gün batımında çay keyfi yapabilirsiniz.
Bahçenizde çocuklarınız için bir oyun alanı veya bahçe dekoru olarak tercih edeceğiniz bir ev inşa edebilir, el beceriniz ile bahçenizde bir şahesere imza atabilirsiniz.Kolay bir tasarım ve çok düşük bir maliyet ile bu evi hayata geçirebilirsiniz.
Doğa içinde yaşamak için doğal bir ev sahibi olmak isteyenlerin vazgeçemediği bu minik ev, ahşap malzeme kullanılarak hayata geçirilmiş, çok renkli ve canlı dekorasyonu ile görenlerin ilgisini çekecek kadar güzel bir ev olmuş. İsteğe bağlı olarak renkleri değiştirebilir ve birebir aynısına sahip olabilirsiniz.
Bu evimiz minik olmasına karşın bahçe keyfi yapmak isteyenler için bahçe oturum alanına sahip ve keyifli bir ev modeli olarak karşınızda duruyor. Renkleri, sarmaşıkları ve bahçenin yeşil çimi ile çok mutlu olacağınız bu evden bir çok fikri kopya çekebilirsiniz.
Kutu gibi minik ama çok huzurlu bir ev inşa etmek için bu ev modelini kendinize örnek alabilir, modern tasarımı ve şık görünüşü ile hayran kalınacak kadar estetik bir eve sahip olabilirsiniz. Kutu gibi olması size inşa kolaylığı da sağlayacaktır.
Kırsal kesimlerde tercih edilen kütük evleri el beceriniz ile inşa edebilirsiniz. Kütükleri tedarik ettikten sonra istediğiniz ölçülerde bir ev inşa edebilir doğal olduğu kadar size huzur veren ve doğa ile iç içe olan bu eve sahip olabilirsiniz.
İnşa edeceğiniz ev için basit bir tasarım yaparak hem inşa sürecinin zorluğunu azaltmış olursunuz hem de daha kısa süre de inşa edebilirsiniz. Bu örnek evi kısa süre de inşa ederek bahar aylarında serin havanın ve doğanın tadını çıkarabilir kendi inşa ettiğiniz evde mutlu bir hayat sürebilirsiniz.
El becerinize güveniyorsanız daha estetik bir tasarım yapabilir, ahşap ile camı bir arada kullanabilir, zarafet dolu iç avlusu veya bahçesi olan minik bir ev hayata geçirebilirsiniz. Cam ile ahşap malzemeyi bir arada kullanarak oldukça şık bir ev yapabilirsiniz.
Konsept bir ev inşa etmek isterseniz yapacağınız bindirme çatı için küçük yardımlar almanız gerecektir. Ahşap evi hayata geçirdikten sonra gri kiremitleri titiz bir şekilde yerleştirmeli, kiremit yerleştirme işlemleri öncesinde yalıtım işlemlerini de yapmalısınız. Ayrıca cam ve pencere gibi detaylar içinde yardım almanız gerekebilir.
Ev inşa ederken estetik ve zarafet açısından dikkat etmelisiniz. Yapacağınız tasarım ile kusursuz bir ev inşa etmeli, geceleri inci gibi parlayan bir eve sahip olarak uzun yıllar mutlu yaşamalısınız. Kendi el emeğiniz ile verandası ve terası olan bir ev inşa edebilir, örnek evde olduğu gibi doğa içinde kusursuz bir eve sahip olabilirsiniz. Bunları yaparken tasarım ve estetik ayrıntılarına dikkat etmeniz gerekiyor.