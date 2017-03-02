Müstakil bir ev hayali kuranlar için 6 örnek konut projesi

Müstakil ev kullanımı birçok açıdan avantaj içerir. Özellikle apartman dairelerinde yaşayanlar için büyük oranda fark edecektir. Daha rahat, geniş ve konforlu alanlar dizayn etmek, bahçe kullanımı avantajı ve daha birçok olanak tanır. Bu yazımızda birbirinden güzel 6 şahane müstakil ev projesini derledik. İlham veren villa projeleri bulabilir, hangi stil müstakil evlerin size hitap edeceği hakkında fikir sahibi olabilirsiniz.
Nötr grilerle beyazın muntazam uyumuyla göze dolduran bir cephe dizayn edilmiş. Klasik mimari öğeleriyle modern unsurları bir araya getiren projenin sıcak ve sevimli bir atmosferi mevcut. Evin girişine yönlendiren yolda da gri tonlar mevcutken, doğal taşlarla bezenen alanlar ve formlar öne çıkıyor. Ayrıca çim alan için ayrılan geniş bahçe alanı ferah atmosferi ve tazeliğiyle göze hitap ediyor. Beşik çatı modeli evin cephesi ile uyumlu gri tonlarda tercih ediliyor. Hem mütevazı hem de konfor sunan bir aile evi.
Ahşap evlerin özellikle cepheleri için onlarca sayıda renk ve doku alternatifi bulabileceğiniz gibi, doğal malzemelerle bir araya getirerek natürel dokuları harmanlayabilirsiniz. Ahşabın sıcaklığının cephe mimarisine yansıdığı bu örnek projede, güneş ışığını muntazam alan geniş pencereler vasıtasıyla ferah ve iç açıcı yaşam alanları dizayn ediliyor. Bir ailenin tüm ihtiyaçlarını karşılayan bu projenin çatı formları dikkat çekiyor ve subasman seviyesi alanıdoğal taş zeminle kaplanıyor.
Işıl ışıl atmosferiyle dikkat çeken modern villa, iki araçlık park alanı barındırıyor. Girişi davet eden merdiven alanı ve yollar birbiri ile ilişkilendiriliyor ve kavislerle estetik bir görünüm sağlanıyor. Formların hareketliliğine cephe mimarisinde de rastlayabilirsiniz. Palmiye ağaçları kullanılan bahçe alanından muhteşem bir peyzaj mimarisi uygulanıyor. Geniş pencere açıklıklarıyla doğal ışığı muntazam alan iç mekanlar dizayn ediliyor. Doğru ve ölçülü ışıklandırma ile göze hitap eden bir cephe dizaynı öne çıkıyor.
Ahşabın klasik mimarideki yorumu bilinir. Özellikle kasvetli ve koyu renklerin ihtişamı ile klasik zarafeti sunan ahşap evlerin yanı sıra, modern çözümlerle sofistike ve yalın çizgilerin öne çıktığı projeler de ilgi görüyor. Nötr grilerin beyazla muhteşem uyumunu göz önüne seren bu cephe, estetik unsurlarla modern ve klasiği bir araya getiren örneklerden. Bahçe içinde ahşap cephesiyle ve fark yaratan renk alternatifleri ile bu şahane ev, aradığınız nitelikleri taşıyor olabilir.
Beyazın zarafetiyle nötr gri ve natürel kahve tonlarını bir araya getiren proje, ferah ve şık bir atmosfere sahip. Verandasında beyazın hakim olduğu konutta panjurlarla kontrast yakalanıyor ve göze hitap eden bir cephe mimarisi öne çıkıyor. Ayrıca garaj alanı barındıran projenin, enfes bir bahçe alanı mevcut. Doğa ile iç içe olmayı arzulayanlar için rüya gibi bir ev. Ayrıca, homify'da peyzaj mimarları tarafından dizayn edilen birçok farklı stilde proje bulabilir, ilham veren fikirler edinebilirsiniz.
Cephe mimarisiyle ve modern çizgileriyle dikkat çeken bu villa, birçok insanın hayallerini süsleyebilecek imkanlar sunuyor. Özellikle bir ailenin tüğm ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayabilecek bu proje, estetik ve fonksiyonel unsurlarla dizayn ediliyor. Cephe mimarisinde ahşabın sıcaklığıyla beyazın yalınlığının buluştuğu villada, cephedeki natürel dokuları daha da ön plana çıkaracak ışıklandırma ile estetik ön plana çıkıyor. Huzur veren atmosferi ve yemyeşil bahçesi ile tazelik ve ferahlık hissi uyandırıyor.
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