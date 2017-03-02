Müstakil bir ev hayali kuranlar için 6 örnek konut projesi

Cephe mimarisiyle ve modern çizgileriyle dikkat çeken bu villa, birçok insanın hayallerini süsleyebilecek imkanlar sunuyor. Özellikle bir ailenin tüğm ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayabilecek bu proje, estetik ve fonksiyonel unsurlarla dizayn ediliyor. Cephe mimarisinde ahşabın sıcaklığıyla beyazın yalınlığının buluştuğu villada, cephedeki natürel dokuları daha da ön plana çıkaracak ışıklandırma ile estetik ön plana çıkıyor. Huzur veren atmosferi ve yemyeşil bahçesi ile tazelik ve ferahlık hissi uyandırıyor.

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