Küçük ama mükemmel bir aile evi

Rahat bir eve sahip olmak isteyen küçük aileler için inşa edilen evler; ideal ölçülerde, minimalist tasarımlara sahip, yeterince konforlu ve fonksiyonel özelliklere de sahip evlerdir. Bu gün bu mink aile evlerinden birine misafir oluyoruz. İdeal ölçülere sahip olan bu minik evde dayanıklı malzemeler kullanılmış, çağdaş ve modern tasarımı ile günümüz evlerinden farkı olmayan bir ev haline getirilmiş. Özellikle küçük aileler için ideal olan bu ev mükemmelliği, şıklığı ve tasarımı ile gören herkesin hayran kaldığı bir ev olmuş. Mimar Cr. Constantin tarafından projelendirilmiş ve hayata geçirilmiş olan bu ev homify minik evler sayfasında yer alıyor. Bu minik aile evini birlikte inceleyerek minik bir ev hakkında fikir edinelim.
Küçük olması önce kafanızda bir soru işareti oluştursa da çağdaş projesini gördüğünüzde evin ideal bir ev olduğunu anlıyorsunuz. Açık pembe ve mor karışımı renkleri, ön bahçe kapısı, uyumlu renk kontrastı ile küçük bir ailenin mutlu bir şekilde yaşayacağı bu evi ilk gördüğünüzde mutlu oluyorsunuz. Evin albenisi sizi sarıyor ve kendinize ait hissediyorsunuz.
Ön cepheyi incelediğinizde bir çok detayın bir arada uyumlu bir şekilde çözüldüğünü görebiliyorsunuz. Ön cephe kaplamalarının estetik bir işçilik ile yapılmış olması, beyaz pencere pervazları ile mor rengin uyumu, karakteristik çizgiler ile ön cephenin ışıltılı ve zarif bir cephe olması sağlanmış. Evin küçük olmasının verdiği ön yargı bu cepheyi gördüğünüzde ortadan kalkıyor.
Evin giriş alanı alışılmış girişlerden farklı olarak tasarlanmış. Yerden yüksekte olması nedeniyle yapılan basamaklar küçük tutulmuş ve açık sarı kahve rengi karışımı renklere sahip fayanslar ile kaplanmış. Evin giriş alanı kayar kapı şeklinde tasarlanarak hem geniş bir giriş oluşturulmuş hem de gün ışığının daha fazla içeri girmesi sağlanmış. Beyaz yeşil ve mor renkler uyumlu bir şekilde kullanılarak görsel açıdan kusursuz bir güzellik oluşturulmuş.
Evin yan cephesi yoldan içeride olduğu için pencereler ile yol arasında ince uzun bir koridor oluşturularak yoldan ayrılması sağlanmış. Böylece kot farkından kaynaklanan olumsuzluk ortadan kaldırılmış ve hem görsel açıdan hem de işlevsellik açısından kusursuz bir görüntü ortaya çıkarılmış.
Evin içine girdiğinizde renklerin oluşturduğu gizemli bir dünyaya geldiğinizi düşünüyorsunuz. Giriş alanında küçük tutulan hol, renklerin uyumlu kontrastında çok şık duruyor. Beyaz va kahverengi kapılar bu alanı olduğundan geniş göstermiş. Zemine kaplanan mermer yansıtıcı özelliği ile oldukça şık durmuş.
Mutfak küçük olmasına karşın akıllı ve şık bir dekorasyon ile geniş bir alana dönüştürülmüş. Tezgah üzerine yerleştirilen pencereler ile mutfağın aydınlık ve açık olması sağlanırken küçük mutfağın dezavantajı da ortadan kaldırılmış. Pembe ve beyaz renklerde canlı bir dekorasyon yapılarak mutfaktan çok bir yaşam alanı haline getirilen bu alan evin en özenli odası olmuş.