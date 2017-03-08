Küçük ama mükemmel bir aile evi

Rahat bir eve sahip olmak isteyen küçük aileler için inşa edilen evler; ideal ölçülerde, minimalist tasarımlara sahip, yeterince konforlu ve fonksiyonel özelliklere de sahip evlerdir. Bu gün bu mink aile evlerinden birine misafir oluyoruz. İdeal ölçülere sahip olan bu minik evde dayanıklı malzemeler kullanılmış, çağdaş ve modern tasarımı ile günümüz evlerinden farkı olmayan bir ev haline getirilmiş. Özellikle küçük aileler için ideal olan bu ev mükemmelliği, şıklığı ve tasarımı ile gören herkesin hayran kaldığı bir ev olmuş. Mimar Cr. Constantin tarafından projelendirilmiş ve hayata geçirilmiş olan bu ev homify minik evler sayfasında yer alıyor. Bu minik aile evini birlikte inceleyerek minik bir ev hakkında fikir edinelim.