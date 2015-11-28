10 mutfak aksesuarı 10 mükemmel fikir

Evinizin dekorasyonuna kişisel bir dokunuş katmanın insana kendini ne kadar hissettirdiğini hepimiz biliyoruz değil mi? Evimizin dizaynı ne kadar kusursuz olursa olsun, yaşam alanlarımıza kendimizin ekleyeceği küçük dokunuşlar her zaman onları daha da kişiselleştirir ve onlara renk katar. İşte bu yüzden de ev aksesuarları gündelik hayatımızı dekoratif açıdan tamamlayan önemli unsurlardır. Küçük bibloların, duvar saatlerinin, minik saksı bitkilerinin, ev süslerinin önemini asla hafife almayın çünkü onlar sayesinde evimizin dekorasyonu karakter ve özgünlük kazanıyor. Bu yazımızda ise mutfakta çok vakit geçiren okurlarımız için mutfakları daha güzel ve kişisel yaşam alanlarına çeviren aksesuarları derledik. Siz de mutfağınızı daha neşeli, enerjik ve kişisel bir yere çevirmek istiyorsanız, bu 10 şahane aksesuardan ilham alabilirsiniz.