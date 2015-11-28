10 mutfak aksesuarı 10 mükemmel fikir

Evinizin dekorasyonuna kişisel bir dokunuş katmanın insana kendini ne kadar hissettirdiğini hepimiz biliyoruz değil mi? Evimizin dizaynı ne kadar kusursuz olursa olsun, yaşam alanlarımıza kendimizin ekleyeceği küçük dokunuşlar her zaman onları daha da kişiselleştirir ve onlara renk katar. İşte bu yüzden de ev aksesuarları gündelik hayatımızı dekoratif açıdan tamamlayan önemli unsurlardır. Küçük bibloların, duvar saatlerinin, minik saksı bitkilerinin, ev süslerinin önemini asla hafife almayın çünkü onlar sayesinde evimizin dekorasyonu karakter ve özgünlük kazanıyor. Bu yazımızda ise mutfakta çok vakit geçiren okurlarımız için mutfakları daha güzel ve kişisel yaşam alanlarına çeviren aksesuarları derledik. Siz de mutfağınızı daha neşeli, enerjik ve kişisel bir yere çevirmek istiyorsanız, bu 10 şahane aksesuardan ilham alabilirsiniz.
Mutfağınıza ekleyeceğiniz küçük ayrıntılar mutfaktaki bütün kullanım alışkanlıklarınızı değiştirecek ve hayatınızı daha da kolaylaştıracak büyük farklar yaratabilir. Örneğin bu mutfakta tezgahın üzerinde asılı olan iki ayrıntıyla karşılaşıyoruz. Biri küçük baharatlıkların üzerinde durduğu hem kullanışlı hem de tek örnek baharat şişeleriyle çok şık görünen baharat rafı. Diğeri ise çekmecelerde kalabalık yaratan birbirinden farklı boyut ve işlevlerdeki mutfak aletlerinin asılı olduğu askılık. Tezgahın üzerinde duran yumurta sepeti ve yemek kaşıklarını içinde barındıran kaşıklık aksesuar da dikkat çeken kullanışlı aksesuarlar arasında yerini alıyor.
Tasarımında JROTH isimli firmanın imzası olan, baştan aşağı ahşapla kaplanmış bu büyüleyici ve çarpıcı mutfakta ise yemek alanıyla mutfağı ayıran tezgahın üzerinde asılı olan kadeh askılığı ve hemen yan duvardaki şarap şişesi askılıkları kendine hayran bırakan ve mutfağın karakteristik yapısını tamamlayan özgün ve şık aksesuarlar.
Siyah beyazın çarpıcı ve modern dokusunu taşıyan bu elegan mutfak, özellikle küçük bir alana sahip mutfağı olan okurlarımız için ilham verici bir tasarım örneği olmayı başarıyor. Dar ve küçük tezgahın üzeri ise bulaşıklık konularak daha da daraltılmamış ve böyle bir kalabalık yaratmak yerine bulaşıklık metal bir raf olarak lavabonun üst kısmına asılmış. Benzer bir metal raf da çay ve kahve gibi el altında tutulması gereken malzemeleri barındırmak amacıyla ocağın yanındaki duvarda kullanılmış.
Yemek yaparken en çok ihtiyaç duyduğumuz aksesuarlardan biri de pek tabii ki saatlerdir çünkü yemeğin pişme süresi için saate bakmamız gerekir. Mutfağınızın duvarlarını bu tür eğlenceli ve şık tasarımlı saatlerle süslerseniz hem saat ihtiyacınızı karşılamış, hem de duvar dekorasyonu açısından ekonomik bir çözüm üretmiş olursunuz.
Bunun gibi kendiliğinden desenli ya da düz kara tahtalar mutfaklarınız için eşsiz birer aksesuar olabilir. Ahşap çerçeveli bir kara tahtayı mutfağınızda hem nostaljik ve şık bir dekorasyon unsuru olarak kullanabilirsiniz, hem de alışveriş listesi ya da unutmamanız gereken işlerin notlarını alabileceğiniz gündelik bir hatırlatma tahtanız elinizin altında olur.
Mutfağınız süslemenin en canlı ve güzel yollarından biri de elbette ki süs bitkileridir. Mutfak dekorasyonunuza uygun bir saksı seçerek ister minik isterseniz de büyük bir bitkiyle mutfağınızı canlandırabilirsiniz.
Büyük biblolara ya da heykellere benzeyen bu tür tasarım saatler, özellikle geniş mutfakları olanlar için ideal seçeneklerden biri. Modern ve sıra dışı görünümleriyle klasik duvar saatlerinin yavaş yavaş yerini alan bu saatler kendine has ve renkli yapılarıyla da öne çıkıyorlar.
Aslında kuzineler pek de aksesuar sayılmazlar çünkü çok büyük ve lezzet dolu bir işlevleri var! Ancak bu tarz modern ve şık kuzineler yemeklere eşsiz bir lezzet katmalarının yanı sıra mükemmel görüntüleriyle de mutfaklara can veriyorlar. Bu yüzden mutfağında yeri olanlar için çok sık kullanmayacak olsalar bile dekoratif açıdan da harika bir seçenek kuzineler.
Bu tür katmanlı kurabiye ya da atıştırmalık tabakları da mutfaklarınıza sıcak ve samimi dokunuşlar katmak için ideal seçeneklerden biri. Özellikle de içleri dolu olduğunda misafirlerinizin bu manzaraya bayılacağına eminiz!