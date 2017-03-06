Çiçek gibi bir salon için hemen bugün yapmanız gereken 7 şey

Salon dekorasyonunuzu ufak değişikliklerle yenilemek ve çiçek gibi bir görüntü kazanmak ister misiniz? Kökten bir değişikliğe gitmeden, yalnızca ufak birkaç dekorasyon çözümü ile odanıza çok farklı bir hava kazandırmanız mümkün. Bu yazımızda size, fazla vakit harcamadan ve çok masraf çıkarmadan salonu tazelemenizi sağlayacak birkaç öneriden söz edeceğiz. Duvarlara, zemine ve pencerelere dokunmadan yalnızca tekstil ürünleri ya da aksesuarlarla yapacağınız yenilemeler salonun havasını tamamen değiştirecek. Birbirinden şık salon tasarımları ile birlikte sunacağımız önerileri hemen deneyebilirsiniz. Ayrıca bu tasarımlarda kendi odanıza uygulamak isteyeceğiniz detaylar da bulabilirsiniz.
Oturma odası dekorasyonu için daha fazla örnek bulmak isterseniz ’Fikrinizi değiştirecek 10 oturma odası dekorasyonu’ başlıklı yazımız da size yardımcı olabilir.
Salon, oturma odası ve mutfak gibi dekorasyonlarda aydınlatma detaylarının da en az mobilyalar kadar özenli seçilmesi gerekir. Şık bir salonu basit bir tavan ampulü ile ışıklandırmak pek de doğru bir yaklaşım olmaz. Salonunuzun havasını değiştirmek ve her detayı ile kusursuz bir görüntü oluşturmasını sağlamak istiyorsanız tavan lambalarınızı stilinize uygun avizelerle değiştirebilirsiniz. Modern ya da klasik, taşlı ya da başlıklı farklı lamba dekorları ile salonun havasını bir anda değiştirmeniz mümkün. Aydınlatma çözümleri hakkında evinize özel fikirlere ihtiyacınız varsa aydınlatma uzmanlarımız ile iletişime geçebilirsiniz.
Ağır kumaşlı ve kalın perdeler, bakımı zor olduğu kadar, eve ışık ve hava girmesini engelleme gibi dezavantajlar da barındırabiliyorlar. Üstelik son yıllarda bu modellerin yerini daha pratik ve modern modeller aldı. Siz de eski perdelerinizi yeni storlarla değiştirerek salonunuza ferah bir hava katabilirsiniz. Gün ışığından daha iyi faydalanmak ve odayı etkili bir şekilde havalandırmak için gün içinde perdeleri açık tutmayı ihmal etmeyin.
Takım olarak satılan ağır ve kasvetli mobilyalar artık klasik stilde bile pek tercih edilmiyor. Dilerseniz siz de mobilya değişikliği tercihinizi tek tek seçeceğiniz şık koltuklardan yana kullanabilirsiniz. Bu göz alıcı salon dekorasyonunda konforlu iki koltuk, şık bir berjer puf seti ile birlikte kullanılmış. Ahşap mobilyalarla birlikte oldukça zarif bir kombinasyon oluşturmuşlar.
Koltuk takımınızı değiştirmek istemiyorsanız döşemesini değiştirerek de yenileme yapabilirsiniz. Birbirine uygun iki farklı renk ve kumaş seçerek koltuklarınızın döşemesini değiştirebilir salonunuza farklı bir hava kazandırabilirsiniz.
Canlı çiçekler yalnızca salonların değil bütün odaların havasını değiştirebilir. Renkli ve güzel kokulu canlı çiçekleri dekorasyonlarınızda mutlaka kullanın. Odanın stiline uygun vazolar ile birlikte bulunduracağınız canlı birkaç dal çiçek odanıza ferahlık ve sıcak bir renk katacaktır. Üstelik sık sık değiştirerek farklı görüntüler sağlayabilirsiniz.
Bu dekorasyonda orta sehpada kullanılan aksesuarlar sizin de dikkatinizi çekmiştir. Sarı ışıkları ve desenli iskeleti ile bir bahçe ışıklandırması gibi görünse de iç mekanlarda ambiyans sağlayan bir aksesuar olarak son derece iyi iş görüyor. Siz de odalarınızda bu tip aksesuarlara yer verebilirsiniz.
Renkli kırlentler ile neredeyse takım gibi görünen bu duvar tabloları odanın havasına o kadar iyi uyum sağlamış ki, bu fikir herkesin hoşuna gidecek. Özellikle dekorasyonda pudra tonlarını ve ferah ortamları sevenler için ideal bir örnek. Siz de dekorasyonunuza uygun bulduğunuz desen ve resimleri çerçeveleterek bir tablo gibi rahatlıkla kullanabilirsiniz.
Koltuk takımınızın modeli ve rengi ne olursa olsun, farklı desenlerde kırlentler edinerek havasını tamamen değiştirebilirsiniz. Salonunuza daha konforlu ve sıcak bir görüntü kazandıracak bu özellik çok maliyetli de sayılmaz. Modern, iskandinav, akdeniz ve klasik gibi birçok stilde, bol sayıda kırlent ve mindere sık sık yer verilir.