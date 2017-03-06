Çiçek gibi bir salon için hemen bugün yapmanız gereken 7 şey

Salon dekorasyonunuzu ufak değişikliklerle yenilemek ve çiçek gibi bir görüntü kazanmak ister misiniz? Kökten bir değişikliğe gitmeden, yalnızca ufak birkaç dekorasyon çözümü ile odanıza çok farklı bir hava kazandırmanız mümkün. Bu yazımızda size, fazla vakit harcamadan ve çok masraf çıkarmadan salonu tazelemenizi sağlayacak birkaç öneriden söz edeceğiz. Duvarlara, zemine ve pencerelere dokunmadan yalnızca tekstil ürünleri ya da aksesuarlarla yapacağınız yenilemeler salonun havasını tamamen değiştirecek. Birbirinden şık salon tasarımları ile birlikte sunacağımız önerileri hemen deneyebilirsiniz. Ayrıca bu tasarımlarda kendi odanıza uygulamak isteyeceğiniz detaylar da bulabilirsiniz.

Oturma odası dekorasyonu için daha fazla örnek bulmak isterseniz ’Fikrinizi değiştirecek 10 oturma odası dekorasyonu’ başlıklı yazımız da size yardımcı olabilir.