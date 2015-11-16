Bir ev satın almadan önce bilmeniz gereken 7 önemli şey

Bir ev sahibi olmaya hazır olduğunu düşünüyorsanız eğer öncelikle satın alacağınız evi araştırma, inceleme, lazım gelen müzakereleri yapma ve kararlılık gerektiren bir süreç olduğunu da bilmelisiniz. Ev satın alırken emlakçılardan, konut kredisine işinizi zaman zaman kolaylaştıran kimi zaman da güçleştiren faktörlerle karşı karşıya olacağınızı da tahmin edersiniz.
Ev satın almadan önce ilk olarak evi ne için satın aldığımıza karar vermeliyiz. Çünkü evi satın alıp içinde oturacaksınız ayrı, yatırım amaçlı almak istiyorsanız ayrı kriterler girecektir devreye. Eğer içinde oturmak için ev satın almak istiyorsanız ailede kaç kişi olduğunuz, iş durumunuz ve sosyal faaliyetler evin konumunu birinci dereceden etkileyen öğelerin başında gelecektir. Şayet çocuklarınız varsa onların eğitimi için civarda iyi okulların bulunduğu bir semt seçmeniz öncelikli olur. Aynı şekilde çocuklarınızın vakit geçireceği parklar gibi mekanların konumu da önemli hale gelir. Kendi açınızdan ise evinizin iş yerine yakın olup olmaması duruma göre evin artısı olacaktır. Zira ülkemizde trafik sorunu hepimizin malumu. İş yerinizden uzakta bir ev uzun vadede size külfet olacaktır. Özellikle de arabanız yoksa. Bunun dışında sosyal bir insansanız evin şehrin merkezine uzaklığı da dikkat etmeniz gereken detaylardan biri. Eğer sosyal değilseniz evden pek çıkmıyorsanız ve aradığınız sessiz, sakin bir ortamsa komşuluk ilişkilerin ağırlıkta olduğu bir ev arayışınız olabilir. Gördüğünüz gibi evin konumu özel hayatınızı da doğrudan etkileyen bir faktör olduğu için ne amaçla almak istediğiniz önemli bir konu. Son olarak evin hane sayısına paralel olarak küçük veya büyük bir ev bakabilirsiniz.
Satın aldığınız evi yatırım amaçlı istiyorsanız eğer yine evin konumu devreye giriyor. Ancak farklı etkenlerle. Mesela evi kiraya verecekseniz kira bedellerin yüksek olduğu semtlere yönelmeniz daha akıllıca olacaktır. O da satın alacağınız dairenin bulunduğu semte bağlık olarak ticari durumu, şehrin turistik cazibesi, yolların durumu vs. gibi pek çok faktöre dayalı olarak değişken bir durumdur.
Evi yatırım amaçlı almak konumuna göre avantajlı bir durumken kısa vadede büyük beklentilere kapılmamalıyız. Zira gayrimenkul uzun vadede karı olan bir yatırım şeklidir.
Ev satın alırken ilk izlenim çok önemlidir. İnsan ilişkileri söz konusu olduğunda dış görünüş çoğunlukla aldatıcı olurken evlerin durumu farklı bir hikayedir. Bakışlarınız bir evle buluştuğu zaman o evi beğenip beğenmediğinizi, içinde yaşamak isteyip istemediğinizi saniyeler içerisinde hissedersiniz. Zaman içinde neleri keşfedeceğinizi size derhal söyleyebilecek olan, o an görevi üstlenecek içgüdülerinizdir.
Bu nedenle, içgüdülerinize kulak verin. Belki de örnekteki gibi bir ev tasvirinde karşılaşacağınız modern bakış açısı gözlerinizde bir kıvılcım yakacak, diğerleri arasında öne çıkacaktır. Evinize yaptığınız yatırıma bir sahiplik ve sevgi beslediğinize emin olmalı ve ilk izlenimin her zaman önemli olduğunu unutmamalısınız.
O evde hayat boyu yaşayacak olan sizsiniz, dolayısıyla evi benimsemeniz önemlidir.
İlk izlenim olumlu olduktan sonra sıra diğer sorulara gelir. İlk olarak merak etmeniz gereken evin satışa çıkarılmasının sebepleri olmalı. Tabii sıfırdan yapılma bir ev aldığınızda böyle bir soru anlamsız olacaktır. Ancak daha önceden sahipleri varsa ve o evde oturmuşlarsa şimdi neden oturmak istemediklerini bilmek sizin açınızdan önemli, zira satın alma kararınızı doğrudan etkileyecek bazı sebepleri olabilir. Mutlaka araştırın.
İş hayatının hızlı koşuşturması daha önce evde oturanların taşınmasını gerektirebilir. Bunun dışında genel olarak değerlendirdiğimizde mahaller ve çevre son yıllarda sert bir değişim yaşadı. Hem iklimsel olarak hem de sosyo-ekonomik açıdan. İnsan ilişkileri düşüşe geçti ve evler tek kişinin çekip çevirebileceğinden daha büyük hale geldi. Bunlar da evin satışa çıkarılmasının diğer sebepleri arasında sayılabilir. Fakat sağlık açısından sizi olumsuz etkileyecek unsurlar varsa ya da evin bulunduğu semt gelişmeye açık bir yer değilse, hatta komşuluk ilişkileri huzurlu bir ev yaşantısına izin vermiyorsa bu gibi etkenleri öğrenmek için evin neden satışa çıkarıldığını muhakkak sorun. Böylece tatsız süprizlerle karşılaşmazsınız.
İkinci önemli husus evin durumu hakkında bilgi sahibi olmaktır. Bunun için emlakçılara başvurup detaylı bilgi alabilirsiniz, zira onlar konut piyasasına oldukça hakimdir. Ev hakkında bilgi almak önemlidir, çünkü projeden ev alma durumunda evin son hali bazen hayal kırıklığı olabilir. Size vaat edilen tüm ekstralar ve eklentiler mevcut yapıda bulunmayabilir. Dolayısıyla bilhassa inşaat halinde ev alıyorsanız bilgi almak ve takip etmek zorundasınız.
Eğer emlakçı gibi aracı kullanmayıp daha ekonomik olsun istiyorsanız evin bürokratik işlemleriyle de bizzat kendinizin ilgilenmesi gerekir. Dairenin tapusu var mı, kullanım hakkı durumu nedir, içinde hala oturan bir kiracı var mı vb. konuları kendiniz halledeceksiniz. İnşaat halinde ev alıyorsanız bu işlemler daha da artacaktır. Bunlar birer dezavantaj.
Bürokratik işlemlerde bir sorun olmadığını ve bu aşamayı da hallettiğinizi varsayarak bizzat evin teknik durumlarını incelemeye geliyor sıra. En başta da sadece şu an için değil, gelecekteki beklentilerinizi de karşılıyor mu, bir karar vermelisiniz. Bunun dışında satın alacağınız daire; bodrum, asansör, otopark, havalandırma gibi ihtiyaçlarınızı karşılayacak niteliklere sahip mi, hepsini öğrenmelisiniz.
Fotoğraftaki ev örneği Junor Arquitectos tasarımıdır.
Bir ev satın alırken enerji verimliliği ve kullanımı ilk anda aklınıza gelmeyebilir. Oysa uzun vadede öncelikli problemlerinizden biri olacaktır. Zira hem çevresel yönden hem de ekonomik açıdan güncelliğini hiç kaybetmeyen bir konudur. Enerji tasarrufu sayesinde maddi açıdan oldukça kara geçebilirsiniz. Bu nedenle satın alacağınız evin enerji verimi açısından değerlendirmeniz gerek.
Enerji kullanımı açısından düşündüğünüzde dairenizde ilk dikkat edeceğiniz hususlardan biri ısı yalıtımıdır. Bunun dışında binada ve tavanda çatlakların bulunup bulunmaması ya da pencere ve kapılarda su sızıntısı olup olmadığı gibi konulara dikkat etmelisiniz. Aynı şekilde ısı yalıtımı kapı ve pencereler için de büyük avantajdır. Bu konularda en baştan özen gösterirseniz sonrada fuzuli işlerle vakit kaybetmesiniz.
Satın almak istediğiniz evin mevcut durumu gelecekteki ihtiyaçlarınızı karşılamak zorundadır. Eğer büyük bir aileniz varsa muhakkak geniş odaları olan bir daire bakmalısınız. Aynı zamanda bu evin mutfağı, yemek odası gibi bölümleri ev nüfusunun ihtiyaçlarını karşılayacak durumda olmalı ve mümkünse birden fazla banyosu olmalıdır. Ancak tek başınıza oturuyorsanız ya da küçük bir aileniz varsa lüzumundan fazla büyük bir daire satın almak size zaman içerisinde sadece külfet olacaktır.
Ev satın alırken en önemli sorunlarımızdan birisi hiç şüphesiz bütçemizdir. Bir ev sahibi olmak için gerektiği takdirde konut kredisi gibi seçenekleri değerlendirebiliriz, ancak bunu yaparken de gerçekçi olmalı ve bütçemizi sarsmayacak yollara yönelmeliyiz. Eğer evi yatırım için satın alıyorsak da uzun vadede bir getirisi olacağını baştan kabul etmeli, planlarımızı ona göre yapmalıyız.
Daha önce de bahsettiğimiz gibi ısı yalıtımı konusunda dikkat etmeliyiz. Binanın ısınma durumu doğrudan bütçenizi ilgilendiren bir husustur. Dolayısıyla enerji tasarrufuna yönelen yöntemler önceliğimiz olmalı. Bunun dışında dairenin bakım, onarım ve yenileme gerektiren kısımlarını incelemeli, ona göre evi satın alıp almayacağımıza karar vermeliyiz. Zira bu masraflar da sandığımızdan daha yüksek çıkabilir.
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