Bir ev satın almadan önce bilmeniz gereken 7 önemli şey

Bir ev sahibi olmaya hazır olduğunu düşünüyorsanız eğer öncelikle satın alacağınız evi araştırma, inceleme, lazım gelen müzakereleri yapma ve kararlılık gerektiren bir süreç olduğunu da bilmelisiniz. Ev satın alırken emlakçılardan, konut kredisine işinizi zaman zaman kolaylaştıran kimi zaman da güçleştiren faktörlerle karşı karşıya olacağınızı da tahmin edersiniz.

Ev satın almadan önce ilk olarak evi ne için satın aldığımıza karar vermeliyiz. Çünkü evi satın alıp içinde oturacaksınız ayrı, yatırım amaçlı almak istiyorsanız ayrı kriterler girecektir devreye. Eğer içinde oturmak için ev satın almak istiyorsanız ailede kaç kişi olduğunuz, iş durumunuz ve sosyal faaliyetler evin konumunu birinci dereceden etkileyen öğelerin başında gelecektir. Şayet çocuklarınız varsa onların eğitimi için civarda iyi okulların bulunduğu bir semt seçmeniz öncelikli olur. Aynı şekilde çocuklarınızın vakit geçireceği parklar gibi mekanların konumu da önemli hale gelir. Kendi açınızdan ise evinizin iş yerine yakın olup olmaması duruma göre evin artısı olacaktır. Zira ülkemizde trafik sorunu hepimizin malumu. İş yerinizden uzakta bir ev uzun vadede size külfet olacaktır. Özellikle de arabanız yoksa. Bunun dışında sosyal bir insansanız evin şehrin merkezine uzaklığı da dikkat etmeniz gereken detaylardan biri. Eğer sosyal değilseniz evden pek çıkmıyorsanız ve aradığınız sessiz, sakin bir ortamsa komşuluk ilişkilerin ağırlıkta olduğu bir ev arayışınız olabilir. Gördüğünüz gibi evin konumu özel hayatınızı da doğrudan etkileyen bir faktör olduğu için ne amaçla almak istediğiniz önemli bir konu. Son olarak evin hane sayısına paralel olarak küçük veya büyük bir ev bakabilirsiniz.

Satın aldığınız evi yatırım amaçlı istiyorsanız eğer yine evin konumu devreye giriyor. Ancak farklı etkenlerle. Mesela evi kiraya verecekseniz kira bedellerin yüksek olduğu semtlere yönelmeniz daha akıllıca olacaktır. O da satın alacağınız dairenin bulunduğu semte bağlık olarak ticari durumu, şehrin turistik cazibesi, yolların durumu vs. gibi pek çok faktöre dayalı olarak değişken bir durumdur.

Evi yatırım amaçlı almak konumuna göre avantajlı bir durumken kısa vadede büyük beklentilere kapılmamalıyız. Zira gayrimenkul uzun vadede karı olan bir yatırım şeklidir.