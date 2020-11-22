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Bu yazıyı okuduktan sonra cam temizliğini asla eskisi gibi yapmayacaksınız!

Özlem K. Özlem K.
Residência LB - Carlos Bratke , Joana França Joana França Minimalist Balkon, Veranda & Teras
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Ev işlerini sürekli yapan ev hanımları için temizliğin en zorlu kısmı cam temizliğinin yapıldığı kısımdır. Cam silme işlemi bir kaç aşamadan oluşan ve herkesin profesyonel bir şekilde yapamadığı bir işlemdir. Birçok ev hanımı cam nasıl silinir, kolay cam silme işlemleri nasıldır sorularını sürekli sorarak cevap aramaktadır. Evinizde yer alan pencere camlarını, dış cephe camlarını, balkon korkuluk camlarını ve çatı da yer alan camlarını temizlemek istediğinizde sizlere sunduğumuz cam temizleme yöntemlerini tercih edebilirsiniz. Cam temizleme işlemini oldukça kolay hale getirecek lan bu yöntemler ile kısa süre de profesyonel bir şekilde temizlik yapabilirsiniz. Cam temizliği yaparken camların yer aldığı duvarlara da dikkat etmeniz gerekiyor. Bir tarafı temizlerken bir tarafın kirlenmesi size ekstra iş çıkaracaktır. Duvarlar, cam temizliği dışında da temizliğine ve estetiğine dikkat etmeniz gereken alanlar olmakla birlikte yaşam alanlarınızı daha zarif hale getirecek alanlardır.

Ev işlerinin en sevilmeyeni çoğumuz için cam temizliği olsa gerek. Pırıl pırıl görünen, silindikten sonra bez izi kalmamış cam ve aynalara ulaşmak bazen tam anlamıyla bir ızdırap, bazense pes ettiğimiz için tamamen imkansız oluyor. Bu yazımızda pırıl pırıl, lekesiz camlara ulaşmak için yapılması gereken, test edilip onaylanmış birkaç işlemi sizlerle paylaşıyoruz. Bu püf noktaları cam temizlemeyi sıkıcı olmaktan kurtarmayabilir ama en azından çabanız sonuçsuz kalmayacak!

Fransız balkonlar için cam temizliği

Servet Dablan Villası, Hiba iç mimarik Hiba iç mimarik Klasik Evler
Hiba iç mimarik

Servet Dablan Villası

Hiba iç mimarik
Hiba iç mimarik
Hiba iç mimarik

Evin dış cephe tasarımını tamamlayan balkonlar ve pencereler için cam temizliği hayati öneme sahiptir. Fransız balkonların daha estetik görünmesi için cam temizliğini profesyonel bir şekilde yapmanız gerekiyor.

Işıl ışıl balkonlar

ARSUZ VİLLA , CULHA MÜHENDİSLİK- MİMARLIK CULHA MÜHENDİSLİK- MİMARLIK Modern Evler
CULHA MÜHENDİSLİK- MİMARLIK

ARSUZ VİLLA

CULHA MÜHENDİSLİK- MİMARLIK
CULHA MÜHENDİSLİK- MİMARLIK
CULHA MÜHENDİSLİK- MİMARLIK

Balkonlarda kullanılan camlar dış ortam etkilerine maruz kaldıkları için temizliği zor yapılmaktadır. Balkon camı temizliği yapmadan önce camları duru su ile yıkayarak kirleri yumuşatmak önemlidir.

Modern camlar

Aslı& Şamil Keser konut , Bilgece Tasarım Bilgece Tasarım Modern Pencere & Kapılar
Bilgece Tasarım

Aslı& Şamil Keser konut

Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım

Klasik tasarımlar dışında modern tasarımlara sahip olan pencerelerde yer alan camların temizliği doğru yapılmadığında estetik görünüm kaybolacaktır. Pencerelerin temizliği sonrası jaluzi ve perdeler mükemmel bir görsel oluşturacaktır.

Işık yansıması

Yazlık Daire Projesi, izmir inşaat ve dekorasyon izmir inşaat ve dekorasyon Modern Evler
izmir inşaat ve dekorasyon

Yazlık Daire Projesi

izmir inşaat ve dekorasyon
izmir inşaat ve dekorasyon
izmir inşaat ve dekorasyon

Profesyonel olarak yapacağınız cam temizliği sonrası camlar ışıl ışıl olacak ve ışık yansımaları ile mükemmel bir dış cephe ortaya çıkaracaktır. Kalıcı kirlerden ve zor temizlenen kalıntılardan kurtulmak için doğru teknikleri kullanmak çok önemlidir.

Mikrofiber bez, iki farklı bez ya da gazete kağıdı kullanın

Residência LB - Carlos Bratke , Joana França Joana França Minimalist Balkon, Veranda & Teras
Joana França

Joana França
Joana França
Joana França

Camları lekesiz bir biçimde silebilmek için suyu iyi emen, tüy bırakmayan mikrofiber türü bezleri tercih etmelisiniz. Bu tür bezler marketlerde satılıyor ve hakikaten de fark yaratıyorlar, bu nedenle satın almaya değer. Eğer mikrofiber bez alma imkanınız mevcut değilse, pamuklu penye gibi yumuşak, tüy bırakmayan ve suyu iyi emen bezleri tercih etmelisiniz. Ancak bu durumda iki farklı bez kullanmanız uygun olacaktır. İlk olarak ıslaklığı almak için bir bez, sonraysa kurulamak için bir bez kullanmalısınız.

Gazete kağıdı da cam silmek için iyi bir seçimdir. Kuru bir parça gazete kağıdı buruşturalarak nemli cam silinebilir. Gazete kağıdını ıslanınca değiştirmeli, aynı kağıtla silmeye devam etmemelisiniz aksi takdirde ıslanan parçalar cama yapışabilir.

Önce üstündeki tozu cam ıslatmadan alın

Villa Ronco sopra Ascona, Aldo Rampazzi Studio di Architettura Aldo Rampazzi Studio di Architettura Modern Balkon, Veranda & Teras
Aldo Rampazzi Studio di Architettura

Aldo Rampazzi Studio di Architettura
Aldo Rampazzi Studio di Architettura
Aldo Rampazzi Studio di Architettura

Bu aşama genellikle atlanan ancak işin kolaylaşması için de zaruri olan bir işlem. Suyla ve deterjanla cam temizliğine girişmeden önce camdaki tozu temizlemek gerekir. Bunun için çok sert olmayan (camı çizmemesi için) bir fırça kullanılabilir. Arzu ederseniz, elektrikli süpürgenin fırçalı ucu ile de bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Cam üzerindeki kaba kiri aldıktan sonra ıslak temizliğe geçebilirsiniz.

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Deterjanınızı kendiniz hazırlayın

Residência Jardim Marajoara, MeyerCortez arquitetura & design MeyerCortez arquitetura & design Modern Pencere & Kapılar
MeyerCortez arquitetura &amp; design

MeyerCortez arquitetura & design
MeyerCortez arquitetura &amp; design
MeyerCortez arquitetura & design

Cam temizliğinde genellikle camsil adı verilen cam deterjanları kullanılıyor, fakat daha etkin ve kalıcı bir deterjanı kendiniz de oluşturabilirsiniz. Bunun için ihtiyacınız olan şeyler su, sirke ve bulaşık deterjanı, hepsi bu. Oran olarak 3 bardak su için 2 kaşık sirke ve 1 kaşık bulaşık deterjanı uygun. Bu karşımı bir sprey şişesine koyarsanız işleriniz kolaylaşır. Bulaşık deterjanı pırıl pırıl bir temizlik sağlayacak, sirke ise camların temiz kalma süresini uzatacaktır. Sirke kokusu ilk başta rahatsız edivi olabilir ancak kısa sürede koku uçup gidiyor.

Camları yer çekimine uyumlu bir şekilde temizleyin

Casa Cris e Luciano, Livia Martins Arquitetura e Interiores Livia Martins Arquitetura e Interiores Minimalist Oturma Odası
Livia Martins Arquitetura e Interiores

Livia Martins Arquitetura e Interiores
Livia Martins Arquitetura e Interiores
Livia Martins Arquitetura e Interiores

Başlığımız biraz kafa karıştırıcı olabilir, demek istediğimiz şey ise camların yukarıdan başlanarak aşağıya doğru temizlenmesi gerektiği. Camları parlak gün ışığında değil, ışığın eğimli geldiği saatlerde veya kapalı havalarda temizlemeniz bez kaynaklı oluşabilecek lekeleri kolayca görmenizi sağlar. Ve alışılmışın aksine, yuvarlaklar çizerek değil, yukarıdan aşağıya şeklinde yapacağınız bir silme eylemi işinizi nispeten kolaylaştıracaktır. Ulaşamadığınız köşeler varsa, onlar için çift taraflı cam silme aparatları kullanabilirsiniz. Sonuç bezle yapılan silme işlemi kadar iyi olmasa da, kenar köşe gibi zor kısımlara ulaşmanın tek yolu bu olabilir.

Banyo camları ve aynalar için az miktarda gliserin kullanın

House with the bath of bird, Sakurayama-Architect-Design Sakurayama-Architect-Design Modern Banyo
Sakurayama-Architect-Design

Sakurayama-Architect-Design
Sakurayama-Architect-Design
Sakurayama-Architect-Design

Banyo aynası ve duş kabininizin buhar tutmasını engellemek ve ayrıca kireç tutmasını da azaltmak için için 4 bardak suya 1 çay kaşığı gliserin ekleyerek karıştırın. Bu karışım ile aynalarınızı ve duş kabininizi silin. Bu basit karışık buharlaşmanın önüne geçmenize yardımcı olacaktır. Benzer ürünlerin markette satılan ticari versiyonlarını bulmak da mümkün.

Bu yazımız ilginizi çektiyse, 'Ağır kimyasallar kullanmadan mutfak aletlerimi nasıl temizleyebilirim?' başlıklı yazımızı okumanızı da tavsiye ederiz.

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