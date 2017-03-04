현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

Önce & Sonra: Şişli'de muhteşem bir yenileme çalışması

Özlem K. Özlem K.
PROJECT WAS DELETED! MİMARLIK İç Dekorasyon
Loading admin actions …

Önce & Sonra sayfamızın bugünkü konuğu Şişli'den 90 metrekarelik bir partman dairesi. İstanbullu bir iç mimarlık firması tarafından gerçekleştirilen komple tadilat projesinde mekanların daha işlevsel bir şekilde kullanılabilmesi için bazı yıkım kırım ve yeniden yapım işlemleri gerçekleştirilmiş, bazı mekanlar yapısal değişiklikler geçirmiş. Evin eski halinde öncelikli ve en büyük problem depolama alanlarının yetersizliğiymiş ve bu sorunun nedeni dairenin iyi planlanmamış mimarisinden kaynaklanıyormuş, ancak yapılan yeniden şekillendirme işlemi sonunda son deree işlevsel, hiçbir ölü alana sahip olmayan, her bir santimetrekaresi değerlendirilmiş şık bir ev ortaya çıkarılmış.

Dekorasyon çalışmasına gelince; renkler, aksesuar ve mobilya seçimlerinde de uyum ve canlılık yakalanmış ve ortaya huzurlu, sevimli ve içinde yaşayan insanları yansıtan bir mekan çıkmış. Gelin bu evin eski halini, tadilat sırasındaki halini ve yenilenmiş halini hep birlikte inceleyelim.

Önce: Mutfak

MAVİTASARIM MİMARLIK / ŞİŞLİ PROJESİ / öncesi homify
homify

MAVİTASARIM MİMARLIK / ŞİŞLİ PROJESİ / öncesi

homify
homify
homify

Mutfağın önceki halinde dolaplar yalnızca bir duvara sıralanmış vaziyetteymiş, diğer duvara ise dayalı duran bir mutfak masası ve sandalyeler varmış. Mutfak hiç yıpranmış durumda değil ancak oldukça demode, yirmi yıl öncesinin modasına uygun durumda. Mutfağın avantajı geniş pencerelere sahip olması ve bol bol doğal gün ışığı alması.

Sonra: Mutfak

MAVİTASARIM MİMARLIK / ŞİŞLİ PROJESİ / mutfak homify
homify

MAVİTASARIM MİMARLIK / ŞİŞLİ PROJESİ / mutfak

homify
homify
homify

Sizi bilmem ama mutfağın yeni halini görür görmez benim ağzımdan çıkan şey şu oldu: WOW! Mutfaktaki dokaplar komple değiştirilmiş, iki farklı renge sahip kapaklar yerine beyaz kapaklar ve cam kapaklar kullanılmış, böylece yansıyan ışık sayesinde mekan parıl parıl, ferah bir hale gelmiş. Her iki duvar boyunca da dolaplr yerleştirilerek depolama alanı da çalışma alanı da artırılmış. Tezgahlardan birine L şekli verilerek kahvaltı barı oluşturulmuş. Zeminde ise evin başka alanlarında göreceğimiz, eski tip, el yapımı desenli yer karoları kullanılmış.

Önce: Yatak odası

MAVİTASARIM MİMARLIK / ŞİŞLİ PROJESİ / öncesi homify
homify

MAVİTASARIM MİMARLIK / ŞİŞLİ PROJESİ / öncesi

homify
homify
homify

Yatak odası fazla büyük değil ancak iyi bir tasarımla son derece şık ve kullanışlı bir hal alabilir. Şu anki haliyle hiçbir özelliği olmayan bir mekan.

Sonra: Yatak odası

MAVİTASARIM MİMARLIK / ŞİŞLİ PROJESİ / yatak odası homify İç Dekorasyon iç mimar,mimar,dekorasyon,tasarım,proje,yatak odası,tadilat
homify

MAVİTASARIM MİMARLIK / ŞİŞLİ PROJESİ / yatak odası

homify
homify
homify

Yatak odasında gerçrkleştirilen çalışma da muhteşem! Geniş bir niş oluşturularak yatak başı bu alana sokulmuş. Büyük nişin sol tarafına ufak nişler eklenerek gömme bir raf grubu yerleştirilmiş. Ayak ucuna, duvar rafları monte edilerek televizyon bu alana konmuş. Mor, eflatun ve beyaz renklerle şık bir dekorasyon yapılmış. Yatak odasının kapalı balkonu da değerlendirilmiş ve bu alana iki koltuk ve bir sehpadan oluşan bir oturma grubu konmuş.

Tadilat aşaması

MAVİTASARIM MİMARLIK / ŞİŞLİ PROJESİ / öncesi homify
homify

MAVİTASARIM MİMARLIK / ŞİŞLİ PROJESİ / öncesi

homify
homify
homify

Dairenin iç mimarisi epey değiştirilmiş, bazı duvarlar yıkılmış, bazıları ise örülmüş, böylece mekanlar çok daha işlevsel hale getirilmiş.

Önce: Çalışma odası

MAVİTASARIM MİMARLIK / ŞİŞLİ PROJESİ / öncesi homify
homify

MAVİTASARIM MİMARLIK / ŞİŞLİ PROJESİ / öncesi

homify
homify
homify

Konutta odalardan bir tanesi çalışma odası olarak tasarlanmış durumdaymış. Bu odada ayrıca yatılı konuklar için bir de açılır kapanır kanepe yer alıyor. Konut sahipleri bu iki özelliği koruyarak daha modern ve ferah bir alan istemişler.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Sonra: Çalışma odası

MAVİTASARIM MİMARLIK / ŞİŞLİ PROJESİ / çalışma odası homify Çalışma OdasıAksesuarlar & Dekorasyon Ahşap Beyaz içmimar,dekorasyon,çalışmaodası
homify

MAVİTASARIM MİMARLIK / ŞİŞLİ PROJESİ / çalışma odası

homify
homify
homify

Bu odadaki eski çalıma masası ve kitaplık daha geniş ve kullanışlı bir modelle değiştirilmiş. Yeni mobilyada beyaz renk tercih edilmiş, masa şık ve ergonomik bir çalışma sandalyesi ile kombine edilmiş. Diğer duvarda yine bir kanepe ve depolama üniteleri yer alıyor. 

Önce: Oturma odası

MAVİTASARIM MİMARLIK / ŞİŞLİ PROJESİ / öncesi homify
homify

MAVİTASARIM MİMARLIK / ŞİŞLİ PROJESİ / öncesi

homify
homify
homify

Konutun oturma odasında ise çok ciddi bir dekorasyon çalışması yapılmış ve mekan baştan aşağı değiştirilmiş. Mekanın en önemli eksiği ve ortamın kasvetli ve sıkıcı görünmesine sebep veren renkler komple değiştirilecek. Ayrıca, çeşitli mobilya parçalarıyla mekanda eklektik bir dekorasyon oluşturulacak.

Sonra: Oturma odası

MAVİTASARIM MİMARLIK / ŞİŞLİ PROJESİ / salon homify
homify

MAVİTASARIM MİMARLIK / ŞİŞLİ PROJESİ / salon

homify
homify
homify

Oturma odasında muhteşem bir dekorasyon çalışması gerçekleştirilmiş. Son derece özel parçalarla benzersiz bir dekor oluşturulmuş, renklerin profesyonelce kullanılması sayesinde sıcak, davetkar ve şık bir salon elde edilmiş. Konutun daha fazla fotoğrafını görmek için bu linke tıklayabilirsiniz.

Dekorasyon ve renk yelpazesi gibi konularda daha detaylı bilgi için '7 adımda evinizi yeniden dekore etme rehberi' başlıklı yazımızı da okumanızı tavsiye ederiz.

110 m2 lik prefabrik bir evden aynen kopya çekebileceğiniz 9 fikir
Bu tadilat projesini siz nasıl buldunuz?

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler