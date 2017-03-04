Önce & Sonra: Şişli'de muhteşem bir yenileme çalışması

Önce & Sonra sayfamızın bugünkü konuğu Şişli'den 90 metrekarelik bir partman dairesi. İstanbullu bir iç mimarlık firması tarafından gerçekleştirilen komple tadilat projesinde mekanların daha işlevsel bir şekilde kullanılabilmesi için bazı yıkım kırım ve yeniden yapım işlemleri gerçekleştirilmiş, bazı mekanlar yapısal değişiklikler geçirmiş. Evin eski halinde öncelikli ve en büyük problem depolama alanlarının yetersizliğiymiş ve bu sorunun nedeni dairenin iyi planlanmamış mimarisinden kaynaklanıyormuş, ancak yapılan yeniden şekillendirme işlemi sonunda son deree işlevsel, hiçbir ölü alana sahip olmayan, her bir santimetrekaresi değerlendirilmiş şık bir ev ortaya çıkarılmış.

Dekorasyon çalışmasına gelince; renkler, aksesuar ve mobilya seçimlerinde de uyum ve canlılık yakalanmış ve ortaya huzurlu, sevimli ve içinde yaşayan insanları yansıtan bir mekan çıkmış. Gelin bu evin eski halini, tadilat sırasındaki halini ve yenilenmiş halini hep birlikte inceleyelim.