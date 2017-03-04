Önce & Sonra: Şişli'de muhteşem bir yenileme çalışması

Önce & Sonra sayfamızın bugünkü konuğu Şişli'den 90 metrekarelik bir partman dairesi. İstanbullu bir iç mimarlık firması tarafından gerçekleştirilen komple tadilat projesinde mekanların daha işlevsel bir şekilde kullanılabilmesi için bazı yıkım kırım ve yeniden yapım işlemleri gerçekleştirilmiş, bazı mekanlar yapısal değişiklikler geçirmiş. Evin eski halinde öncelikli ve en büyük problem depolama alanlarının yetersizliğiymiş ve bu sorunun nedeni dairenin iyi planlanmamış mimarisinden kaynaklanıyormuş, ancak yapılan yeniden şekillendirme işlemi sonunda son deree işlevsel, hiçbir ölü alana sahip olmayan, her bir santimetrekaresi değerlendirilmiş şık bir ev ortaya çıkarılmış.
Dekorasyon çalışmasına gelince; renkler, aksesuar ve mobilya seçimlerinde de uyum ve canlılık yakalanmış ve ortaya huzurlu, sevimli ve içinde yaşayan insanları yansıtan bir mekan çıkmış. Gelin bu evin eski halini, tadilat sırasındaki halini ve yenilenmiş halini hep birlikte inceleyelim.
Mutfağın önceki halinde dolaplar yalnızca bir duvara sıralanmış vaziyetteymiş, diğer duvara ise dayalı duran bir mutfak masası ve sandalyeler varmış. Mutfak hiç yıpranmış durumda değil ancak oldukça demode, yirmi yıl öncesinin modasına uygun durumda. Mutfağın avantajı geniş pencerelere sahip olması ve bol bol doğal gün ışığı alması.
Sizi bilmem ama mutfağın yeni halini görür görmez benim ağzımdan çıkan şey şu oldu: WOW! Mutfaktaki dokaplar komple değiştirilmiş, iki farklı renge sahip kapaklar yerine beyaz kapaklar ve cam kapaklar kullanılmış, böylece yansıyan ışık sayesinde mekan parıl parıl, ferah bir hale gelmiş. Her iki duvar boyunca da dolaplr yerleştirilerek depolama alanı da çalışma alanı da artırılmış. Tezgahlardan birine L şekli verilerek kahvaltı barı oluşturulmuş. Zeminde ise evin başka alanlarında göreceğimiz, eski tip, el yapımı desenli yer karoları kullanılmış.
Yatak odası fazla büyük değil ancak iyi bir tasarımla son derece şık ve kullanışlı bir hal alabilir. Şu anki haliyle hiçbir özelliği olmayan bir mekan.
Yatak odasında gerçrkleştirilen çalışma da muhteşem! Geniş bir niş oluşturularak yatak başı bu alana sokulmuş. Büyük nişin sol tarafına ufak nişler eklenerek gömme bir raf grubu yerleştirilmiş. Ayak ucuna, duvar rafları monte edilerek televizyon bu alana konmuş. Mor, eflatun ve beyaz renklerle şık bir dekorasyon yapılmış. Yatak odasının kapalı balkonu da değerlendirilmiş ve bu alana iki koltuk ve bir sehpadan oluşan bir oturma grubu konmuş.
Dairenin iç mimarisi epey değiştirilmiş, bazı duvarlar yıkılmış, bazıları ise örülmüş, böylece mekanlar çok daha işlevsel hale getirilmiş.
Konutta odalardan bir tanesi çalışma odası olarak tasarlanmış durumdaymış. Bu odada ayrıca yatılı konuklar için bir de açılır kapanır kanepe yer alıyor. Konut sahipleri bu iki özelliği koruyarak daha modern ve ferah bir alan istemişler.
Bu odadaki eski çalıma masası ve kitaplık daha geniş ve kullanışlı bir modelle değiştirilmiş. Yeni mobilyada beyaz renk tercih edilmiş, masa şık ve ergonomik bir çalışma sandalyesi ile kombine edilmiş. Diğer duvarda yine bir kanepe ve depolama üniteleri yer alıyor.
Konutun oturma odasında ise çok ciddi bir dekorasyon çalışması yapılmış ve mekan baştan aşağı değiştirilmiş. Mekanın en önemli eksiği ve ortamın kasvetli ve sıkıcı görünmesine sebep veren renkler komple değiştirilecek. Ayrıca, çeşitli mobilya parçalarıyla mekanda eklektik bir dekorasyon oluşturulacak.
Oturma odasında muhteşem bir dekorasyon çalışması gerçekleştirilmiş. Son derece özel parçalarla benzersiz bir dekor oluşturulmuş, renklerin profesyonelce kullanılması sayesinde sıcak, davetkar ve şık bir salon elde edilmiş. Konutun daha fazla fotoğrafını görmek için bu linke tıklayabilirsiniz.
Dekorasyon ve renk yelpazesi gibi konularda daha detaylı bilgi için '7 adımda evinizi yeniden dekore etme rehberi' başlıklı yazımızı da okumanızı tavsiye ederiz.