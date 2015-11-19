Evimi kiraya vermek için nasıl hazır hale getiririm?

Gelişen inşaat sektörü ve artan nüfus ile birlikte büyük şehirlerde ev sahibi olmak giderek zorlaşıyor. Yine de gayrimenkul her daim popülerliğini kaybetmeden güçlenen bir alan olmaya devam etmiştir. Çünkü ev satmak kadar ev kiralamak da bir hayli karlı bir iş haline geldi. Bizim ülkemizde uygulanmasa da yabancı ülkelerde yaygın olan sublet sistemi sayesinde kiracılara dahi kiracı olunabiliyor. Dolayısıyla hangi ülkede yaşarsak yaşayalım ev veya oda kiralamak her zaman için avantajlıdır diyebiliriz.
Ev sahipleri için kuşkusuz en önemli kriterlerden biri kira bedelinin düzenli olarak ödenmesidir. Bu konuda gerekli düzenlemeler yapılsa da hala sorunlar yaşanmaya devam ediyor. Dolayısıyla evinize uygun kiracıyı bulmak önemli bir konu ve bunun için dikkat edilmesi gerekilen bazı noktalar var. Bununla birlikte aynı zamanda evinizi kiralamaya hazır hale de getirmeniz gerekiyor ki karşılıklı olarak mümkün mertebe az sorun yaşayın.
İlk olarak evinizi kiralamadan önce genel olarak elden geçirmelisiniz. Şüphesiz çoğu kiracı da derli toplu ve temiz bir evde oturmak isteyecektir. Aynı zamanda evinizin de değerini arttıran bir etken olacak.
Kira bedelinin düzenli ödenmesinden söz ettik. Ancak kira tutarı belirlerken de bulunduğunuz ilçenin rayiç bedellerine uyuşmasına özen gösterin. Aksi takdirde evinizi kiralayacak insan bulmakta zorlanabilirsiniz. Kira tutarı belirlerken bir emlakçıya danışabileceğiniz gibi civardaki evlerin kiralarından da bir tutar belirlemeniz mümkün.
Kiracınızla yaşanabilecek olası sorunların hızlı çözümü için iş adresleri ile telefonlarını öğrenmelisiniz. Acil durumlar için de lazım olabilir bu bilgiler. Bir başka önemli konu kendi adınıza olan doğalgaz, su ve elektrik gibi faturaları kiracınızın üzerine alması. İleride başınızın ağrımaması için mutlaka aklınızda bulundurun.
Ev kiralamaya alternatif olarak oda kiralamak da bir diğer seçenektir. Ev kiralamak kadar ciddi sıkıntıları olmasa dahi oda kiralamanın da bazı artıları ve eksileri bulunuyor. Oda kiralamak ile ev kiralamanın en büyük farkı kira bedeli arasındaki uçurumdur diyebiliriz. Ancak oda kiralayarak da iyi bir gelir elde edebilirsiniz. Oda kiralamanın bir artısı hem ek gelir kazanırken hem de yeni insanlarla tanışabilmeniz. Fakat muhakkak misafir ağırlamak zorunda değilsiniz, dilerseniz tatile gittiğiniz veya kullanmadığınız bir dönemde de odalarınızı kiralayabilir, böylece yabancı insanlarla beraber yaşamak zorunda kalmadan da gelir elde edebilirsiniz. Bilhassa yazlık evi olanlar için oldukça elverişlidir.
Oda kiralamanın size getireceği avantajlar olduğu kadar konuklarınız için de bir hayli faydalıdır. Öncelikle otelde kalmaktan daha ekonomiktir. Yine oda kiralama otellere nazaran daha konforludur. Çünkü ev keyfini ve rahatlığını size sağlar. Aynı zamanda sosyalleşmek ve yeni insanlar tanışmak için de fırsattır. Özellikle de farklı ülkelerden konuk ağırladığınızda değişik kültürleri tanıma şansınız da olur.
Kısaca hem ev hem de oda kiralamak gelir elde etmek açısından oldukça avantajlıdır. Bu yazıya evinizi/odanızı kiralamadan önce yapmanız gereken bazı hazırlıkları başlıklar altında toparlayacak fikir vermeye çalışacağız.
Kira kontratı, taşınmaz malların kiralamasında malın sahibiyle kiracısı arasında yapılan sözleşmenin kanuni adıdır. Kira kontratında kiracı ve ev sahibinin genel bilgileri dışında bazı düzenlemeler de yapılıyor. Özetlersek kira süresi, kira tutarı, kiranın ödenmesi gereken tarih, demirbaşların durumu gibi konular bu kontrat sayesinde anlaşma altına alınmış olunuyor. Kira sözleşmesi sayesinde zamanla artacak kira oranını da baştan belirlemiş oluyorsunuz. Kontrat konusunda kanunda bir şekil şartı aranmamakla birlikte yazılı olması tercih sebebiniz olsun. Yani kira sözleşmesini sözlü olarak yapabilir ve bu konuda ceza ödemeyebilirsiniz ancak hukukçular yazılı olmasını öneriyorlar. Ola ki kiracınızla bir problem yaşadığınızda yahut evinizi tahliye etmek istediğinizde, kısacası kiracınızla bir şekilde mahkemelik olduğunuzda ispat kolaylığı açısından da yazılı kontrat her zaman daha doğru bir tercih.
Ev kiralamak kadar oda kiralamanın da inceliklerinden söz edelim. Oda kiralarken kira kontratı gibi sözleşmeler hazırlamazsınız. Ancak yine de bazı kurallar belirlemekte fayda var. Örneğin siz uzaktayken odanızı kiralamak istediğinizde evinizde hangi odaların konuğunuzun kullanımına müsait olduğunu baştan belirlemelisiniz. Eğer evinizde kullanmadığınız boş odalarınız varsa şüphesiz kiracılarınız için daha kullanışlı olacaktır, fakat yine de dengeli olmak için bazı hususları belirlemek önemli.
Özellikle birden fazla oda kiralayacaksanız ve ortak kullanım alanları da söz konusuysa bunları bazı talimatlar belirleyerek veya vereceğiniz ilanda belirterek de bir düzene oturtabilirsiniz. Her iki tarafın da sıkıntı yaşamaması için bu gibi konulara en baştan karar vermek kuşkusuz karşılıklı olarak daha zahmetsiz ve problemsiz bir kiralama deneyimi yaşatacaktır.
Ev kiralama sürecini hızlandırmanın en iyi yolu hiç şüphesiz ilan vermektedir. Bunun için gazetelere ilan bırakmak birinci yoldur. Yine en yaygın yöntem olarak bir emlakçıya başvurabilirsiniz. En ekonomik yöntem evinizin camına kiralık yazısı yapıştırmaktır. Ancak yoldan geçenlerle sınırlı kalma durumuna sahipsiniz. Oda kiralarken ise internet siteleri oldukça işe yarardır. Sadece bu konuyla ilgilen siteler sayesinde kolayca kiracı bulabilirsiniz.
Ev sahibi ile kiracı arasındaki anlaşmazlıkları azaltmak ve belli bir düzen oturtmak için oluşturulan kira kontratı oldukça yararlıdır. Kira kontratının yazılı yapma zorunluluğu olmadığından sözlü bir antlaşma da sağlanabilir. Yine kira bedeli, demirbaşların durumu, depozito gibi konular belli bir güven eşiği sayesinde konuşularak da halledilebilirsiniz. Ancak yazılı sözleşmenin hukuki açıdan çok daha işe yarar olduğu su götürmez. Oda kiralarken ise kontrat yapılmadığından bazı kurallar belirlemek gerekiyor. böylece hem kiracı hem de kendi açınızdan daha sorunsuz ve rahat bir deneyim yaşamış oluyorsunuz. Kiracınızın erişimi olan odalar ve ortak kullanım alanlarının belirlenmesi öncelikli konulardan birisi. Dilerseniz küçük bir liste veya kitapçık hazırlayarak işinizi daha da pratik ve düzenli hale getirebilirsiniz. Bu listede kurallar kadar örneği wifi şifresi, acil numaralar listesi gibi bilgiler de yer alarak evde olmadığınız zamanlarda konuklarınızın sıkıntı yaşamasını veya sürekli sizi arayıp durmasını da engellemiş olursunuz.
Fotoğraftaki dekorasyon Mudo Home Design tasarımıdır.
Şayet evinizi kiraya verecekseniz bakım, onarım ve tadilat gerektiren kısımlarını halletmeniz gerekir. Zira kiracılarınız sonradan sürpriz masraflarla karşılaşmak istemeyeceklerdir. Aynı zamanda kiracının sebep olacağı hasarlar için belli bir miktar depozito almanız faydanıza olacaktır. Oda kiralarken ise konuklarınızın kalacağı odaların temizliğine özen göstermeli, ilanınızda belirttiğiniz tüm hizmet ve ihtiyaçların hazır bulunmasını kontrol etmelisiniz.
Eğer ev kiralayacaksınız mülkünüz için istediğiniz kira tutarının evin bulunduğu semtteki rayiç bedellerine uygun olmasına özen gösterin. Bu da demek oluyor ki çevredeki kira bedellerine göz atarak, araştırarak o orana yakın bir fiyat belirlemeniz gerek.
Oda kiraladığınızda ise durum biraz daha karmaşık. Çünkü doğrudan odaların boyutu ile sunduğunuz hizmetler etkiliyor. Şayet küçük bir yatak odası ve tek bir banyodan ibaret bir kiralama hizmeti sunuyorsanız yüksek bir ücret biçmek pek adil değildir. Fiyatın büyüklüğü, evin konumu ve kalitesine bağlı olarak değişir.
Odanın boyutu, evin konumu dışında ekstra sunduğunuz olanaklar da kira bedelini etkileyebilir. Örneğin evinde internet imkanı sunan bir oda ile sunmayan arasında muhakkak bir fark olmalı. Bu ve bunun gibi etkenler ücrete doğrudan yansıyabilir.
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