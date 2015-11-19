Evimi kiraya vermek için nasıl hazır hale getiririm?

Gelişen inşaat sektörü ve artan nüfus ile birlikte büyük şehirlerde ev sahibi olmak giderek zorlaşıyor. Yine de gayrimenkul her daim popülerliğini kaybetmeden güçlenen bir alan olmaya devam etmiştir. Çünkü ev satmak kadar ev kiralamak da bir hayli karlı bir iş haline geldi. Bizim ülkemizde uygulanmasa da yabancı ülkelerde yaygın olan sublet sistemi sayesinde kiracılara dahi kiracı olunabiliyor. Dolayısıyla hangi ülkede yaşarsak yaşayalım ev veya oda kiralamak her zaman için avantajlıdır diyebiliriz.

Ev sahipleri için kuşkusuz en önemli kriterlerden biri kira bedelinin düzenli olarak ödenmesidir. Bu konuda gerekli düzenlemeler yapılsa da hala sorunlar yaşanmaya devam ediyor. Dolayısıyla evinize uygun kiracıyı bulmak önemli bir konu ve bunun için dikkat edilmesi gerekilen bazı noktalar var. Bununla birlikte aynı zamanda evinizi kiralamaya hazır hale de getirmeniz gerekiyor ki karşılıklı olarak mümkün mertebe az sorun yaşayın.

İlk olarak evinizi kiralamadan önce genel olarak elden geçirmelisiniz. Şüphesiz çoğu kiracı da derli toplu ve temiz bir evde oturmak isteyecektir. Aynı zamanda evinizin de değerini arttıran bir etken olacak.

Kira bedelinin düzenli ödenmesinden söz ettik. Ancak kira tutarı belirlerken de bulunduğunuz ilçenin rayiç bedellerine uyuşmasına özen gösterin. Aksi takdirde evinizi kiralayacak insan bulmakta zorlanabilirsiniz. Kira tutarı belirlerken bir emlakçıya danışabileceğiniz gibi civardaki evlerin kiralarından da bir tutar belirlemeniz mümkün.

Kiracınızla yaşanabilecek olası sorunların hızlı çözümü için iş adresleri ile telefonlarını öğrenmelisiniz. Acil durumlar için de lazım olabilir bu bilgiler. Bir başka önemli konu kendi adınıza olan doğalgaz, su ve elektrik gibi faturaları kiracınızın üzerine alması. İleride başınızın ağrımaması için mutlaka aklınızda bulundurun.

Ev kiralamaya alternatif olarak oda kiralamak da bir diğer seçenektir. Ev kiralamak kadar ciddi sıkıntıları olmasa dahi oda kiralamanın da bazı artıları ve eksileri bulunuyor. Oda kiralamak ile ev kiralamanın en büyük farkı kira bedeli arasındaki uçurumdur diyebiliriz. Ancak oda kiralayarak da iyi bir gelir elde edebilirsiniz. Oda kiralamanın bir artısı hem ek gelir kazanırken hem de yeni insanlarla tanışabilmeniz. Fakat muhakkak misafir ağırlamak zorunda değilsiniz, dilerseniz tatile gittiğiniz veya kullanmadığınız bir dönemde de odalarınızı kiralayabilir, böylece yabancı insanlarla beraber yaşamak zorunda kalmadan da gelir elde edebilirsiniz. Bilhassa yazlık evi olanlar için oldukça elverişlidir.

Oda kiralamanın size getireceği avantajlar olduğu kadar konuklarınız için de bir hayli faydalıdır. Öncelikle otelde kalmaktan daha ekonomiktir. Yine oda kiralama otellere nazaran daha konforludur. Çünkü ev keyfini ve rahatlığını size sağlar. Aynı zamanda sosyalleşmek ve yeni insanlar tanışmak için de fırsattır. Özellikle de farklı ülkelerden konuk ağırladığınızda değişik kültürleri tanıma şansınız da olur.

Kısaca hem ev hem de oda kiralamak gelir elde etmek açısından oldukça avantajlıdır. Bu yazıya evinizi/odanızı kiralamadan önce yapmanız gereken bazı hazırlıkları başlıklar altında toparlayacak fikir vermeye çalışacağız.