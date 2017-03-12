Nostalji sevenler buraya! Tramvay formatında ahşap prefabrik ev

Tramvayla yolculuk ne kadar romantik bir ulaşım yolu değil mi? Dağların eteklerinde tramvay gibi görünen bir ev inşa etmek hem çarpıcı, hem de şiirsel unsurlar taşıyor. Sevdiklerinizle nostaljiyi tatmak veya romantik anlar yaşamak için şahane yöntemlerden biri olsa gerek! Günümüzde prefabrik evler alternatif yapı sistemleri arasında yer alıyor. Özellikle dönemsel kullanım olanakları sunan prefabrik konutların yanı sıra, kullanıcıların tüm ihtiyaçlarını muntazam karşılayan örnek projeler de tasarlanıyor. Üstelik farklı stil ve tarzlarda bulabileceğiniz prefabrik konutları ihtiyaçlarınıza göre sipariş edebiliyorsunuz. Bu yazımızda düşük bütçe ile çarpıcı ve göz alıcı bir ahşap prefabrik ev modelini yakından tanıyacağız. İşte akıllara kazınacak bir proje!
Ahşap prefabrik evde, geceleri yıldızları izlemek için hol, oturma odası, yemek odası, mutfak ve tuvalete doğrudan erişimi sağlayan bir balkon bulunmaktadır. Diğer ucunda ise çalışma odası olarak kullanılabilecek bir oda alanı yer alıyor. Akıllara kazınacak tasarımıyla fark yaratan proje, huzur dolu ve ferah bir atmosfer sunuyor. Doğa ile iç içe keyifli vakit geçirmek isteyenlerin ilgisini çekecek. Ayrıca, homify'da mimarlar tarafından dizayn edilen, birçok farklı stil ve tarzda ev projesi bulabilir, ilham veren fikirleri değerlendirebilirsiniz.
Burada gördüğünüz ahşap prefabrik ev, 42 metrekarelik bir alana yerleşiyor. Hafta sonu ya da tatillerinizde gidebileceğiniz, sevdiklerinzle keyifli vakit geçirebileceğiniz küçük bir dağ evi niteliği de taşıyor. Dağların eteklerinde temiz havayı soluyor ve enfes bir doğa manzarasına bakıyorsunuz. Doğa ile iç içe yaşamayı tercih edenler için bir kaçış noktası, sevenler için adeta bir sığınak. Ayrıca içinde bulunduğunuz çevre koşullarıyla birlikte doğayı keşfetme özgürlüğü tanıyor.
Doğa, bu evle ilgili her şeyi ifade edebilir. Natürel dokuların huzur veren atmosferi ve ferahlığı aranılan özelliklerdir. Hayallerinizi süsleyen evlerin enfes bir doğa manzarası ve huzur dolu atmosferi olabilir. Burada, ağaçlar arasında yürüyüş yaparak doğayı keşfetme imkanı tanıyan konut, ahşap cephesi ve tasarımıyla bulunduğu çevre ile uyum sağlıyor. Natürelliğiyle ve hiç bozulmayan doğal ortamıyla küçük dokunuşlarla büyük projelere fark atan şahane bir konut.
Doğa ile muntazam uyum sağlayan ahşap prefabrik konutundan içinden bir kare ile devam ediyoruz. Görülen bahçe manzarası eşliğinde sallanan sandalyeler kullanıcılara konfor sunuyor. Özellikle döşeme zemininden duvarlar ahşabın sıcaklığını yansıtan bu ev, mobilya tercihlerinde de natürellikten yana. Dışarıdan bakıldığında bir tramvay vagonunu anımsatan evin, iç mekan atmosferi oldukça aydınlık ve ferah bir konut projesi halini alıyor. Geniş pencere açıklıkları ile doğal ışığın muntazam alındığı huzur dolu, enfes bir proje.
Ahşabın şekil alabilirliği ve bulunduğu doğal çevre ile uyumu ekolojik açıdan da ideal özellikler barındırıyor. Huzur veren doğa atmosferiyle dingin saatler ve kendinizle kalabileceğiniz huzur dolu saatler geçirebilirsiniz. Natürel dokulardan vazgeçmeyenler için zengin bir doğa manzarası eşliğinde konforlu ve sıcak yaşam alanları sunuyor. Yaratıcı fikirlerle akıllara kazınacak projeler oldukça ilgi görüyor. İstenildiğinde dönemsel olarak tatil ihtiyacını karşılamanızı sağlayacak bu şahane konut, dağ havası eşliğinde fark yaratıyor. Doğal, fonksiyonel ve huzur dolu alternatif yapı sistemlerini tercih etmek isteyenler için.
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