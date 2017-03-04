Kış bahçesi yapmak isteyenlerin bayılacağı bir örnek

Bahar mevsimine yeni girdiğimiz şu günlerde evle ilgilenmek, bakım, tadilat gibi işler ağırlık kazanır. Havaların ısınması bahçe, teras gibi açık alanlarda çokça vakit geçirmek anlamına gelir bildiğiniz gibi. Özellikle bahçeler sıcak havalarda ferah bir etki sağlaması, doğayla iç içe olması bakımından oldukça avantajlıdır. Temiz hava, oksijen tüketmek ve serinleyebilmek için ideal bir alandır bahçeler. Bu nedenle pek çok evde bahçe bulunur. Havanın soğuk ve kapalı olduğu kış aylarında ise bahçe gibi alanlar kullanılmaz ve ölü bölge haline gelir. Zaten açık alanda vakit geçirilecek bir hava olmadığı için daha çok kapalı mekanlarda zaman geçiririz. Sürekli olarak dört duvar arasında kalmak ise bildiğiniz üzere psikolojik açıdan zararlıdır. Enerjimiz emilir, kendimizi depresif hissederiz. Oysa yağmurlu ve soğuk havalarda da pekala bahçe keyfini yaşayabiliriz. Ülkemizde giderek popülerleşen kış bahçeleri evin bir bölümünü yahut bahçenin bir kısmını cam paneller ya da şeffaf silikonlarla kapatılması sonucunda ortaya çıkar. Kış bahçesi için en uygun yer mümkün olduğunca güneş gören bir alan olmalıdır. Eğer eve ilave bir kış bahçesi yapılacaksa pencere önü de tercih edilebilir. Güneş gören ve yeterli oksijene sahip bir yer belirledikten sonra diğer bir kriter kolay havalandırılabilir olmasıdır. Bu üçünü sağladıktan sonra evin iç mekanından kış bahçesini ayırmalısınız. Özellikle kış bahçelerinde bitki yetiştirmeyi düşünenler nem oranının yüksekliği hesaba katarak evinize zarar verebilirsiniz. Havalandırma kolaylığından bahsetmiştik. Bunun için arzu edildiği takdirde hava akışı sağlayabilen cam paneller kullanılmalıdır. Kış bahçesinde bitki yetiştirilecekse kış mevsimin çetin şartlarına dayanabilen bitki türlerine yönelmelisiniz. Ancak kış bahçesini mutlaka bitki ve çiçek yetiştirmek amaçlı kullanmak zorunda değilsiniz elbette. Nasıl ki her bahçede çiçek yetiştirilmiyorsa kış bahçesi de sadece dinlenme amaçlı kullanılabilir. Burada önemli olan bitki yetiştirilecekse bahçe koşullarının bitkiye göre sağlanmasıdır. Eğer dinlenme amaçlı kullanılacaksa da ortam sıcaklığı iyi ayarlanmalıdır. Tabii sadece bir ısıtıcıyla sıcak ortam sağlayabilmek biraz güç. Zira ısı yalıtımı şart. Bu noktada kaplama malzemesi öne çıkıyor. Hem nem hem de hava sızıntılarına karşı dayanıklı bir malzeme seçilmelidir. Kış bahçelerinde ise en çok cam paneller tercih edilir. Bu hem dezavantaj hem de avantajdır. Çünkü cam paneller sıcak havalarda da büyük kolaylık sağlar. Eksisi ise ortam ısısını koruması güçtür. Ancak yalıtımlı cam kullanılarak bu sorun çözülebilir.