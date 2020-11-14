Yüzme havuzu yaptırmak için gerekli olan bütçe nedir?

Müstakil evi ve bahçesi olan şanslı insanlardansanız, bahçenize şık bir yüzme havuzu yaptırmayı düşünebilirsiniz. Ancak bu karara varmadan önce göz önünde bulundurmanız gereken birçok konu var. Bakımlı ve sağlıklı bir yüzme havuzu oldukça masraflıdır. Bu masraf elbette yüzme havuzunuzun büyüklüğüne, havuzu yaptırmak istediğiniz alanın topoğrafyasına, kullanılacak malzemenin türüne ve yaptırılacak havuz bakımı bakım kimyasallarına ve bakım sıklığına göre değişse de, en uygun maliyetli olan dahi ciddi bir bütçe gerektirir. Bu yüzden havuz maliyeti hesaplama işlemi başlangıç için oldukça önemli.

Yüzme havuzları şık ve ferah görüntülerinin yanı sıra insanın rahatlamasına ve egzersiz yapmasına da olanak sağlar. Yani yüzme havuzlarını yalnızca güzel görüntüleri nedeniyle değil, sundukları sağlıklı yaşam desteği ile de tercih ederiz. Üstelik yeni nesil organik havuz kimyasalları sayesinde eskisinden çok daha güvenilir hale gelen yüzme havuzlarının suyu, sağlık konusunda oluşabilecek problemlerin de ortadan kalkmasına neden olmuştur. Tüm bu şahane özelliklerin ise elbette bir bedeli var. Havuz yaptırmak için alanın kazılması (ki halihazırda bitmiş bir konuta yapılacaksa tüm o alanı kazma ve kürekle açmak gerekebilmektedir), iç aksamları, betonu, fayansı, aydınlatması, motoru, su tahliyeleri, filtreleri ve benzeri birçok unsuru barındıran ilk yapım aşamasının yüklü maliyeti dışında, havuzda kullanılacak su, havuzun ve çevresinin güvenliği, temizlik ve havuz bakımı giderleri de sürekliliği olan bir masraflar zinciri anlamına gelmektedir. İlk maliyet için metrekare başına 500€ gibi bir rakamı gözden çıkarmanız gerekecektir. Bu masrafların üstesinden gelebileceğinizi düşünüyorsanız, yüzme havuzunun tadını çıkarmamanız için geriye hiçbir sebep kalmıyor.

Bu sayfamızda, her ne kadar tam rakamlar veremesek de, seçilecek yüzme havuzuna göre değişiklik gösterecek kabaca havuz maliyeti hesaplama konusunu inceledik. Eğer yüzme havuzu yaptırmayı planlıyorsanız, bu yazı sizi neyin beklediği konusunda bir ön bilgi görevi görebilir. Kararınızda son aşamaya geldiğinizde ise, birkaç farklı havuz firması ile görüşerek her birinden ayrı fizibilite çalışmaları isteyebilir ve nihai maliyet konusunda daha net bir fikre sahip olabilirsiniz.