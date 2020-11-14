Yüzme havuzu yaptırmak için gerekli olan bütçe nedir?

Müstakil evi ve bahçesi olan şanslı insanlardansanız, bahçenize şık bir yüzme havuzu yaptırmayı düşünebilirsiniz. Ancak bu karara varmadan önce göz önünde bulundurmanız gereken birçok konu var. Bakımlı ve sağlıklı bir yüzme havuzu oldukça masraflıdır. Bu masraf elbette yüzme havuzunuzun büyüklüğüne, havuzu yaptırmak istediğiniz alanın topoğrafyasına, kullanılacak malzemenin türüne ve yaptırılacak havuz bakımı bakım kimyasallarına ve bakım sıklığına göre değişse de, en uygun maliyetli olan dahi ciddi bir bütçe gerektirir. Bu yüzden havuz maliyeti hesaplama işlemi başlangıç için oldukça önemli.
Yüzme havuzları şık ve ferah görüntülerinin yanı sıra insanın rahatlamasına ve egzersiz yapmasına da olanak sağlar. Yani yüzme havuzlarını yalnızca güzel görüntüleri nedeniyle değil, sundukları sağlıklı yaşam desteği ile de tercih ederiz. Üstelik yeni nesil organik havuz kimyasalları sayesinde eskisinden çok daha güvenilir hale gelen yüzme havuzlarının suyu, sağlık konusunda oluşabilecek problemlerin de ortadan kalkmasına neden olmuştur. Tüm bu şahane özelliklerin ise elbette bir bedeli var. Havuz yaptırmak için alanın kazılması (ki halihazırda bitmiş bir konuta yapılacaksa tüm o alanı kazma ve kürekle açmak gerekebilmektedir), iç aksamları, betonu, fayansı, aydınlatması, motoru, su tahliyeleri, filtreleri ve benzeri birçok unsuru barındıran ilk yapım aşamasının yüklü maliyeti dışında, havuzda kullanılacak su, havuzun ve çevresinin güvenliği, temizlik ve havuz bakımı giderleri de sürekliliği olan bir masraflar zinciri anlamına gelmektedir. İlk maliyet için metrekare başına 500€ gibi bir rakamı gözden çıkarmanız gerekecektir. Bu masrafların üstesinden gelebileceğinizi düşünüyorsanız, yüzme havuzunun tadını çıkarmamanız için geriye hiçbir sebep kalmıyor.
Bu sayfamızda, her ne kadar tam rakamlar veremesek de, seçilecek yüzme havuzuna göre değişiklik gösterecek kabaca havuz maliyeti hesaplama konusunu inceledik. Eğer yüzme havuzu yaptırmayı planlıyorsanız, bu yazı sizi neyin beklediği konusunda bir ön bilgi görevi görebilir. Kararınızda son aşamaya geldiğinizde ise, birkaç farklı havuz firması ile görüşerek her birinden ayrı fizibilite çalışmaları isteyebilir ve nihai maliyet konusunda daha net bir fikre sahip olabilirsiniz.
Aynı amaca hizmet etseler de, birbirinden oldukça farklı yüzme havuzu çeşidi bulunmaktadır. Bunlardan ikisi tipik yüzme havuzu çeşidi olup detaylarda farklılık göstermektedir, biri doğal yüzme havuzu olarak adlandırılır, diğeri de kurulumu basit prefabrik havuzlardır. Aşağıda bu dört farklı modelin açıklamalarını bulabilirsiniz.
Taşmalı havuz: Sudaki kirlilik üst kısma yani yüzeye ve bunun altındaki katmanlara yükselir. Bu yabancı maddeler üstten taşırma sağlanarak, kanallar yardımıyla en kestirme yoldan sisteme geri yollanır. Taşan su savaklara, yani taşma kanallarına, sonrasında taşma ana arterine ve buradan da denge arterine geçer. Denge arterine geçen su ise flokülasyon (çökeltme), filtrasyon (filtreleme), ph düzenleme ve klorlama yapılarak tekrar havuza gönderilir.
Skimmerli havuz: Yüzey sıyırıcılı anlamına gelen sistemdir. Kullanımı az olan havuzlar için daha avantajlıdır. Bu sisteme göre yüzeydeki kirli suyun, birçok değişik sistemden emilmesi esasına dayanır. Skimmer bu işte kullanılan malzemenin ismidir. Filtre tesisinin emişi doğrudan skimmera bağlandığı için bu sistemde denge deposu yoktur. Yüzme havuzlarında yüzeydeki kirliliğin filtre edilmesi, emilmesi için skimmer tekniği nispeten düşük maliyetlidir.
Doğal yüzme havuzları: Betonarme havuzlardan tamamen farklı bir teknikle yapılan doğal yüzme havuzlarının ise en önemli özelliği klorsuz, doğal, çevreci, tasarruflu ve yenilikçi olmasıdır. Dğal yüzme havuzları, sahip olduğu biyolojik filtre sistemleri sayesinde klor ve herhangi başka bir kimyasala gereksinim duymaksızın biyolojik olarak kendini temizler. Çevre ve doğa dostu bu özel sistem, günlük yapılan robot temizlik ile suyun daima hijyenik ve yosunsuz kalmasını sağlar. Bu havuzlar adeta küçük birer gölet gibi, kendi ekolojik sistemleri olan yapılardır. Sıfır klor özelliğiyle son derece sağlıklı olan doğal yüzme havuzları, aynı zamanda yok denecek kadar az bakım masrafı ve düşük işletme gideri sayesinde ekonomi ve tasarruf avantajı sağlıyor.
Ayrıca, prefabrik havuz denen ve toprak üstüne ya da aynı diğer havuzlarda olduğu üzere toprak içine yapılabilen bir yüzme havuzu türü daha bulunmaktadır. Farklı boyutlarda, derinliklerde ve şekillerde olan prefabrik yüzme havuzlarının maliyeti diğer tipik yüzme havuzlarına göre üçte bir daha azdır ancak bu tür havuzların seçenekleri çok daha azdır.
Yaptırmak istediğiniz yüzme havuzu modelini, havuzu nasıl kullanmak istediğinize (eğlence, yüzme, görsel, çocuk havuzu vs.), alanınızın büyüklüğe ve elbette bütçenize göre yapmalısınız. Her havuz tipinin farklı bir metrekare maliyeti bulunmaktadır. Havuz büyüdükçe metrekare başına düşen maliyet azalır ancak toplam maliyet tabi ki yükselir. Tipik yüzme havuzları yerine doğal yüzme havuzlarını da tercih edebilirsiniz. Unutmayın ki, daha az bir bütçe gerektiren bu havuzlar da en nihayetinde hala birer havuz ve belirli bir masrafa sahipler.
Yüzme havuzunun boyutunu arsanızda onun için ayırdığınız alan, havuzu ne amaçla ve kaç kişi kullanmak istediğiniz ve bütçenize göre değişecektir. Yüzme havuzunu yaptıracağınız alanın toprak özellikleri işlemin maliyetini arttırabilir. Havuzun derinliği kullanım amacına göre değişir. Çocuk havuzları için maksimum yükseklik elli santimetredir. Yetişkin için olan tek yüksekliğe sahip havuzlarda bir metre elli santimetre tercih edilir. Eğimli zemine sahip havuzlarda ise alçak kısım bir metre, derin kısım ise iki metreye kadar çıkabilir. Tramplenden atlanacaksa derinlik en az iki metre kırk santimetre olmalıdır. Spor faaliyetleri için olan yüzme havuzlarının derinlikleri tamamen farklıdır.
Nasıl bir havuz yaptırmak istediğinize karar verdiğinizde, bu kararın nihai olamayacağını bilmeniz gerekmektedir. Yüzme havuzunun tasarımı sizlerin istekleri, arsaya bağlı çevresel veriler, çevrenin iklimsel özellikleri, kullanılacak malzemeler ve maliyete ilişkin verileri göz önüne alarak gerçekleştirilir.
Yüzme havuzunuzun rahat kullanılması ve güzel görünmesi için çevresinde güneşlenme terasına ihtiyacınız olacak. Alanınıza genişse havuzun dört tarafını da teras yapabilirsiniz, böylece güneş ışıklarından en iyi şekilde yararlanabilirsiniz. Şık bir görünüm için havuz çevresinin bahçe düzenlemesi de son derece önemlidir. Güzel, yeşil bir bahçede havuza girmek beton yığını içinde bir alanda havuza girmekten çok daha keyiflidir. Peyzaj çalışması yaparken bölgenin iklimine, toprak yapısına ve havuzla ilişkisine dikkat edilmelidir. Havuzun yakın civarında çok fazla yaprak döken ağaçlar tercih edilmez. Yine yakın civarda, çok fazla arı çeken çiçeklerden de sakınabilirsiniz.
Havuzun pompa, elektrik, su boruları, drenaj vs. gibi temel malzemelerine ek olarak havuz içi ve dışı aydınlatması, havuz merdivenleri, merdiven tutamakları, havuz örtüleri, arzu edenler için kaydırak, tramplen gibi eğlence ürünleri biri unsurları da bulunmaktadır. Havuza akan ufak şelaleler yaratan su perdeleri, havuza jakuzi özelliği veren hidromasaj oturak ve yatakları, suyun akıntısını önleyen ya da aksine suya akıntı veren elektronik parçalar da bulunmaktadır.
Fotoğrafta İstanbullu inşaat firması Seba Holding'in gerçekleştirdiği muhteşem sonsuzluk havuzunu görmekteyiz. Değişik havuz planları görmek için En göz alıcı villa havuz planları başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.
Havuzların sürekli olarak bakım gerektiğini de unutmamak lazım. Havuzun hijyenik olması, duvarlarının yosun tutmaması, suyun bulanık olmaması için düzenli olarak bakım yapılmalıdır. Belirli bir ücret karşılığında anlaşabileceğiniz, yüzme havuzuna belirli aralıklarla bakım yapan firmalar bulunmaktadır. Düzenli havuz bakımıyla insanın kendini başa çıkması bir hayli zordur ancak elbette imkansız değildir. Evlerimizin diğer her alanında olduğu üzere yüzme havuzunda da arada sırada tamirat ve tadilat işleri olabilir. Bunlar da ek masraf olarak göz önünde tutulmalıdır.
Yüzme havuzlarıyla ilgili bilgiler için bu linkin en alt kısmında yer alan yazımızı da okumanızı tavsiye ederiz.
Eğer bir havuz yaptırmak istiyorsanız sayfalarımızdaki havuz & spa kategorisindeki profesyonellerle iletişime geçebilirsiniz.
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