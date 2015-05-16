Bursa'dan göz kamaştırıcı daire

Bursa son yıllarda her alandaki gelişimiyle Adana'ya sollayıp Türkiye'nin dördüncü büyük şehri haline geldi. Bu gelişim elbette kendisini insanların barınma ihtiyacında da gösterdi. Bugüne kadar sizlere bunun kanıtı olan çok sayıda ev gösterdik. Bu evlerin bir bölümü de başarılı iç mimar Niyazi Özçakar'ın imzasını taşıyordu. Bugün de yine Özçakar'ın sihirli ellerinin dokunduğu bir daireyi birlikte inceleyeceğiz.
Özçakar, gri, beyaz ve siyah renkleri ustalıkla kullanmasıyla tanınıyor. Bu renkleri kullanımıyla küçük yaşam alanlarını bile ferah bir görünüme kavuşturan iç mimarın bugün inceleyeceğimiz dairesi de 2+1 küçük bir daire. Ancak yazıyı okuduğunuzda dairenin hiç de küçük görünmediğini fark edeceksiniz.
Özçakar'ın dairelerini görmeden önce pek çok kişi gri rengin bir ev tasarımında çok da geçerli bir renk olmadığını düşünebilir. Ancak başarılı uzmanımızın griyi kullanış biçimi, griyle nasıl asil mekanlar yaratılabileceğini gözler önüne seriyor. Bu salonda da bunu görmek mümkün. Duvarlar ve zemine hakim olan gri tonlar halıyla da desteklenmiş. Griye kontrast ise bordo koltuk takımıyla sağlanmış. Bordo mekana ağırbaşlı bir estetik katmış. TV panosu ve masada kullanılan beyaz ise TV ünitesi ve sehpada kullanılan siyahla griyle uyumlandırılmış. TV'nin kendisi de bu uyuma dahil edilmiş. Salonun en dikkat çekici özelliklerinden biri de aydınlatma çözümleri. Çok şık iki siyah lambanın içindeki karpuzlarla temel aydınlatması yapılan salona siyah abajurlarla destek verilmiş.
Bu hol için
şıkır şıkır tabiri yerinde olur diye düşündük. Zeminde kullanılan siyah beyaz parlak karolar, holün başarılı aydınlatmasına yansıtarak holün daha da aydınlık olmasını sağlıyor. Bu haliyle 15. yüzyıl İngiliz saraylarını andıran hol salona ve diğer iki odaya, banyo ve tuvalete açılıyor. Gizli ışıklandırmalarla desteklenen parlak spotlarla aydınlatılan holde en dikkat çekici parça metalin modern çizgisinden faydalanılan etajer olmuş.
Mutfakta da holdeki zemin döşemeleri kullanılmış. Bu da mutfağın ferahlığına ferahlık katmış. Mutfak dolaplarının parlak lake medfden beyaz renkte kullanıldığı mutfakta bu seçime hoş bir kontrast oluşturacak şekilde masa ve sandalyelerde siyah kullanılmış. Bir duvarın siyaha boyandığı mutfakta diğer duvar endüstriyel bir çizgide tuğla dokusunda tercih edilmiş. Mutfağın aydınlatma unsurlarında da endüstriyel esintiler görmek mümkün.
Banyo da beyaz ve siyahın kullanımıyla evin gri ağırlıklı dokusuyla uyum sağlamış. Işıklandırma, şeffaf duş kabini ve son trend vitrifiye ürünleri banyoya modern bir hava kazandırmış.
Resimlerini gördüğünüz ve son derece geniş görünen evin planını da sizinle paylaşmak istedik. Bu şekilde aslında evin nasıl kompakt olduğunuzu göstermeyi hedefledik. Çeyrek daire şeklinde bir zemine oturan dairede İki oda, bir salon, bir mutfak ve bir de banyo bulunuyor. Balkonlar dairesel çizgileriyle dikkat çekiyor.
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