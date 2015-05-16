Bursa'dan göz kamaştırıcı daire

Bursa son yıllarda her alandaki gelişimiyle Adana'ya sollayıp Türkiye'nin dördüncü büyük şehri haline geldi. Bu gelişim elbette kendisini insanların barınma ihtiyacında da gösterdi. Bugüne kadar sizlere bunun kanıtı olan çok sayıda ev gösterdik. Bu evlerin bir bölümü de başarılı iç mimar Niyazi Özçakar'ın imzasını taşıyordu. Bugün de yine Özçakar'ın sihirli ellerinin dokunduğu bir daireyi birlikte inceleyeceğiz.

Özçakar, gri, beyaz ve siyah renkleri ustalıkla kullanmasıyla tanınıyor. Bu renkleri kullanımıyla küçük yaşam alanlarını bile ferah bir görünüme kavuşturan iç mimarın bugün inceleyeceğimiz dairesi de 2+1 küçük bir daire. Ancak yazıyı okuduğunuzda dairenin hiç de küçük görünmediğini fark edeceksiniz.