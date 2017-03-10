Mükemmel bir aile evi

Günümüzde çok nadir olarak göreceğiniz geniş ve ultra lüks banyolara sahip bir Asya evini inceliyoruz bugün. Müstakil bir yapı olmasına karşın oldukça geniş banyoya sahip olan bu Asya evi çok basit bir formda tasarlanmış ve dekore edilmiş. Projenin hayata geçirilmesi için çok zorlu bir aşamalardan geçmiş olan bu ev bahçe peyzajı ve çevre düzenlemesi tamamlandığında mükemmel bir müstakil Asya evi olarak herkesin beğenisini kazanacak. Evin dört cephesinde balkon ve teras yapılmış olup dört tasarından bahçenin keyfini sürmenize imkan sağlanmış. Rüya gibi bahçe manzarası hayata geçirildiğimde her cephe de ve her oda da bahçenin keyfini yaşayabilecek, teras ve balkonlarda dostlarınız ile keyifli vakit geçirebileceksiniz. Homify Asya evleri sayfasında yer alan ve tasarımı, dekorasyonu, bahçe düzenlemesi ile parmak ısırtacak kadar güzel olan bu evi yakından inceleyelim.