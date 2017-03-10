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Mükemmel bir aile evi

umit atdağ umit atdağ
homify Kırsal Banyo Mozaik Beyaz
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Günümüzde  çok nadir olarak göreceğiniz geniş ve ultra lüks banyolara sahip bir Asya evini inceliyoruz bugün. Müstakil bir yapı olmasına karşın oldukça geniş banyoya sahip olan bu Asya evi çok basit bir formda tasarlanmış ve dekore edilmiş.  Projenin hayata geçirilmesi için çok zorlu bir aşamalardan geçmiş olan bu ev  bahçe peyzajı ve çevre düzenlemesi tamamlandığında mükemmel bir müstakil Asya evi olarak herkesin beğenisini kazanacak. Evin dört cephesinde balkon ve teras yapılmış olup dört tasarından bahçenin keyfini sürmenize imkan sağlanmış.  Rüya gibi bahçe manzarası hayata geçirildiğimde her cephe de ve her oda da bahçenin keyfini yaşayabilecek, teras ve balkonlarda dostlarınız ile keyifli vakit geçirebileceksiniz.  Homify Asya evleri sayfasında yer alan ve tasarımı, dekorasyonu, bahçe düzenlemesi ile parmak ısırtacak kadar güzel olan bu evi yakından inceleyelim.

Dış cephe

homify Kırsal Evler Masif Ahşap Kahverengi
homify

homify
homify
homify

Asya evinin dış cephesini incelediğinizde iki katlı ve çift balkona sahip olduğunu görebilirsiniz. Ön ve arka cepheye oldukça şık bir şekilde yerleştirilen balkonlar oda ile bütün gibi görünüyor. Ayrıca çatının uzatılmamış olması da bahar aylarında güneşten daha fazla yararlanma amacını taşıyor. Dış cephe rengi ile çatı da kullanılan ahşap ve kiremit renkleri uyumlu bir kontrasta sahip. Pencere pervazlarında kullanılan ahşaplar dış cephe estetiğini pekiştirmiş.

Ön cephe detayları

homify Kırsal Koridor, Hol & Merdivenler Ahşap Kahverengi
homify

homify
homify
homify

Evin ön cephesini incelediğinizde  çok geniş bir balkona ve terasa sahip olduğunu, kapı ve pencere detaylarının titizlik ile tasarlandığını, uygulama titiz bir işçilik ile mükemmel bir uygulama yapıldığını görebilirsiniz. Renk ve doku uyumu eve farklı bir hava kazandırmış. Ana giriş yerden yüksekte bırakılmış ve su baskınlarına karşı bir önlem alınmış.

Banyo detayları 1

homify Klasik Banyo Mozaik Kahverengi
homify

homify
homify
homify

Asya evinin banyosunu inceleme başladığınızda 3 farklı bakış açısından bakmanız gerekiyor. Öncelikle en küçük banyoyu incelemeli ve diğer banyolar ile kıyaslamalısınız. Evin en küçük banyosunu incelediğinizde basit bir formda dekore edildiğini lavabo, klozet ve ayna ile dekore edilerek aynı zamanda estetik bir banyo ortaya çıkarıldığını, seçilen renkler iel estetik kaygının ön planda tutulduğunu görebilirsiniz.

Banyo detayları 2

homify Klasik Banyo Mozaik Beyaz
homify

homify
homify
homify

Diğer banyoya baktığınızda çok geniş bir alanın banyo için ayrılmış olduğunu, modern banyo mobilyaları ile modern bir banyo dekorasyonu yapıldığını göreceksiniz.  Zarif lavabo ve tezgahı, modern klozet ve ayna ile geniş olan banyo daha geniş bir görünüme kavuşmuş.

Banyo detayları 3

homify Kırsal Banyo Mozaik Beyaz
homify

homify
homify
homify

Modern banyoya farklı bir açıdan baktığınızda geniş bir lavabo tezgahına ve modern oval lavabolara sahip olduğunu görebilirsiniz. Ahşap tezgah çok modern bir tasarıma sahip ve geniş pencere ile oldukça aydınlık olan bu banyo bir asya evininde oldukça şaşırtıcı bir güzelliğe sahip olarak dekore edilmiş.

Küvet ve banyo

homify Kırsal Banyo Mozaik Beyaz
homify

homify
homify
homify

Evin en geniş banyosunda yer alan küvet ve diğer detayları incelediğinizde  açık tonların kullanıldığını, küvetin banyo içinde bir mobilya gibi durduğunu, sadeliğin ön planda olduğunu ve modern bir banyonun bir asya evinde oldukça şık duracağını görebilirsiniz.  Tesisatlar ve aydınlatma banyo içinde görünmediği için oldukça modern bir görünüme sahip olan bu asya evi parmaklarını ısıracağınız kadar güzel.

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