Dışı başka içi başka mükemmel bir ev

Bu gün yenileme işlemlerinden geçirilmiş, dış cephesi farklı içi bambaşka bir eve misafir oluyoruz. Bu evi inceledikten sonra evinizin dış cephesinden bağımsız olarak kusursuz bir dekorasyon ile göz alıcı bir ev haline gelebileceğine karar verecek ve hemen kolları sıvayacaksınız. Bu ev; dışarıdan baktığınızda minimal minik bir aile evi gibi görünürken içine girdiğinizde görkemi, ihtişamı ve gösterişi ile sizi bile kendine hayran bırakacak. Bu evden ayrılmak istemeyecek, kusursuz dekorasyonu ve yenileme işlemleri ile ilgili tüm ayrıntıları öğrenmek isteyeceksiniz. Yeniden rehabilite edilen içi farklı dışı farklı olan bu mükemmel aile evini mimarlar Aschaffenburg, Birgit Wals, Karsten Wirth tarafından projelendirilmiş ve hayata geçirilmiş. Bu evi yakından inceleyerek yenileme ve rehabilite işlemlerinde dikkat edeceğiniz tüm püf noktalarını yakından görelim.
Evin dış cephesini incelediğinizde oldukça basit ve yalın bir cephe dekorasyonu ve giriş dekorasyonu yapıldığını göreceksiniz. İki katlı olan ve üst katında balkonu bulunan bu ev yerden yüksek olması nedeniyle sade merdivenlere ve merdiven sahanlığına sahip. Bu alan canlı bitkiler ile dekore edilerek evin giriş alanının yalın ve doğal olması sağlanmış.
Evin ön cephesinden baktığınızda biraz önceki yalınlık gitmiş yerine ihtişamlı ve görkemli bir villa gelmiş gibi duruyor. Ön cephe dekorasyonu diğer cepheye kıyasla yalınlıktan oldukça uzak bir şekilde dekore edilmiş, ihtişam ve gösteriş ön planda tutularak görkemli bir villa ön cephesi ortaya çıkarılmış.
Evin içine girdiğinizde sizi geniş ve ışıl ışıl oturma odası karşılıyor. Modern ve vintage mobilyaların karışık olarak yerleştirildiği, geniş orta masası ile dolu dolu görünen bir yandan da yalınlığın buram buram dekorasyon içine gizlendiği bir oturma odası dekorasyonuna şahit oluyorsunuz. İhtişam ve yalınlık iç içe yedirilmiş olan bu oturma odası ihtişamın bir göstergesi olarak düşünülmüş.
Evin mutfağı ihtişamdan uzak ve modern bir dekorasyon ile dekore edilmiş. Mutfak adası, ankastre mutfak ve entegre mutfak masası ile şık bir dekorasyona imza atılmış. Özel bir tavan aydınlatması yapılarak mutfağın geniş pencerelerden aldığı gün ışığı özel olarak desteklenmiş ve ışıl ışıl modern bir mutfak ortaya çıkarılmış. Modern mutfak adası mutfağın işlevselliğini ve fonksiyonelliğini artırmış.
Evin giyinme odası duvar boyunca uzanan geniş gardıroplardan oluşuyor. Ortaya yerleştirilen masa elbise kombinleri yaparken işinizi kolaylaştırıyor. Bu özelliği ile hem geniş bir giyinme odası imkanına hem de rahat rahat kombin yapabileceğiniz bir masaya sahip oluyorsunuz. Ayrıca geniş bir giyinme odası her zaman ev sakinlerinin rahat rahat ve konforlu bir giyinme süreci yaşamasına da katkı sağlar.
Banyo da mutfak gibi yalın ve minimalist bir düzende dekore edilmiş. Sade bir küvet tercih edilerek banyonun ortasına yerleştirilmiş ve diğer aksesuarlar ve mobilyalar küvete göre dizayn edilmiş. Basit bir lavabo tezgahı ve ayna düzeni ile oldukça yalın bir banyo dekorasyonu yapılarak bu alan bir dinlenme alanı olarak düşünülmüş.