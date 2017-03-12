Dışı başka içi başka mükemmel bir ev

Bu gün yenileme işlemlerinden geçirilmiş, dış cephesi farklı içi bambaşka bir eve misafir oluyoruz. Bu evi inceledikten sonra evinizin dış cephesinden bağımsız olarak kusursuz bir dekorasyon ile göz alıcı bir ev haline gelebileceğine karar verecek ve hemen kolları sıvayacaksınız. Bu ev; dışarıdan baktığınızda minimal minik bir aile evi gibi görünürken içine girdiğinizde görkemi, ihtişamı ve gösterişi ile sizi bile kendine hayran bırakacak. Bu evden ayrılmak istemeyecek, kusursuz dekorasyonu ve yenileme işlemleri ile ilgili tüm ayrıntıları öğrenmek isteyeceksiniz. Yeniden rehabilite edilen içi farklı dışı farklı olan bu mükemmel aile evini mimarlar Aschaffenburg, Birgit Wals, Karsten Wirth tarafından projelendirilmiş ve hayata geçirilmiş. Bu evi yakından inceleyerek yenileme ve rehabilite işlemlerinde dikkat edeceğiniz tüm püf noktalarını yakından görelim.