Huzur dolu modern bir aile evi

Bugün sizlere hem görkemli hem de sürprizlerle dolu bir ev tanıtacağız. Modern stil dizayn edilen müstakil konutun ferah ve iç açıcı bir atmosferi mevcut. Ev yaptırmayı düşünenler ya da günün birinde ev sahiplenmek isteyenler için ilham veren fikirleriyle örnek proje olarak incelenebilir. Eğer hangi stil ve tarzın size daha yakın olduğuna karar veremiyorsanız, modern çözümleriyle tüm ihtiyaçları muntazam karşılayan bu şahane konut, klasik stil unsurlarla modern stil öğeleri bir araya getirerek ilham verebilir. Davetkar bir giriş, geniş bir oturma odası, şık ve görkemli bir yemek alanı ve diğer odaların bulunduğu proje modern stil öğelerle akılcı dizayn edilmiş. Genç ve çocuklar için ayrıca bir oyun alanı dizayn ediliyor. Çocukların güvenliği ön planda tutularak bahçe ve ev mobilyaları buna göre tercih ediliyor, sarkan ya da ağırlıkları ile düşen eşyaları kullanmak yerine sabitlenen mobilya ve aksesuar ürünleri tercih ediliyor. Bir ailenin tüm ihtiyaçlarını muntazam karşılayan projeyi daha yakından tanımak üzere görselleri inceleyelim.
Cephe mimarisinde açık renk tonları ile kontrast oluşturan koyu nötr renkler kullanılmış. Klasik mimar usüllerine göre beşik çatı modeli sıcak bir aile evini temsil ediyor. İç mekanlara doğal ışığı muntazam alacak geniş cam pencereler ve sürgülü cam kapılar dizayn edilmiş. Bir ailenin tüm ihtiyaçları için her şeyin düşünüldüğü konutta ayrıca bir garaj da mevcut. Çim alanda taş yürüme yolları dizayn edilerek kullanıcıların girişlere yönelimlerde kolaylık sağlanıyor. Doğa ile iç içe olmayı tercih edenler için, şık bahçesiyle huzur veren bir atmosfere sahip. Ayrıca, homify'da ağaç bakımı hakkında bilgi almak için profesyonellere ulaşabilir, uygulama fikirleri edinebilirsiniz.
Geniş cam pencereler ve sürgülü cam kapılar vasıtasıyla doğal ışığı muntazam alan modern bir ev dizayn edilmiş. Cephede I putreller dikkat çekiyor ve cam cephenin bulunduğu alanda taşıyıcı sistemlerde kullanılıyor. Çok fazla güneşli havalarda jaluziler güneş ışınları kırma görevini üstleniyor. İhtiyaca göre güneş ışıklarından korunmak için çözümler kullanılıyor. Barbekü için uygun bir baca mevcut. Böylelikle konuklarınızı ağırlayabileceğiniz ferah alanlar ve barbekü davetleri için uygun bir alan dizayn edilmiş. İhtiyaç dahilinde sürgülü cam kapılar açılarak bahçe alanı ile iç mekan bütünleşiyor.
Evin dışı ile uyumlu modern tasarlanan iç mekanda yalın çizgiler ve basit ama etkili çözümler hakim. Rahat ve konforlu bir L koltuk kullanılmış. Renk ve doku bakımından oturma odası dekorasyonu ile uyumlu açık tonlarda ve rengi öne çıkaran bir model tercih ediliyor. Hem modern hem de konfor sunan koltuklar kullanışlı ve uzun ömürlülük bakımından ihtiyacı karşılıyor. Duvarla aynı renk tonları tercih edilen bir Tv ünitesi tercih edilmiş. Minimalist yaklaşımlar göz yormayan, akılcı tasarımla kullanılıyor. Çok fazla renk ve dokunun kullanımına gerek kalmadan, açık, ferah ve konforlu bir oturma odası dekore edilmiş.
Enfes bir bahçe manzarasına karşı aydınlık ve ferah bir yemek alanı davetkar görünümüyle şık ve özenle tasarlanmış. Öncelikle geniş pencere aralıkları ferah ve iç açıcı bir atmosfer oluştururken, öte yandan sürgülü cam kapıların açılması ile doğayı davet eden bir tasarım anlayışı uygulanıyor. İhtiyaç duyulduğunda sürgülü cam kapılar açılarak ferah ve havadar bir yemek alanı dizayn edilirken, bahçe alanı ile bütünleşerek daha geniş bir alan algısı oluşturuluyor. Barbekü davetleri için uygun bir yemek alanı dizayn edilmiş. Konuklarınızı ağırlayabileceğiniz şık ve modern bir yemek alanı. Barbekü davetlerinin vazgeçilmezlerinden biri olacak.
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