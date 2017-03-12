Huzur dolu modern bir aile evi

Enfes bir bahçe manzarasına karşı aydınlık ve ferah bir yemek alanı davetkar görünümüyle şık ve özenle tasarlanmış. Öncelikle geniş pencere aralıkları ferah ve iç açıcı bir atmosfer oluştururken, öte yandan sürgülü cam kapıların açılması ile doğayı davet eden bir tasarım anlayışı uygulanıyor. İhtiyaç duyulduğunda sürgülü cam kapılar açılarak ferah ve havadar bir yemek alanı dizayn edilirken, bahçe alanı ile bütünleşerek daha geniş bir alan algısı oluşturuluyor. Barbekü davetleri için uygun bir yemek alanı dizayn edilmiş. Konuklarınızı ağırlayabileceğiniz şık ve modern bir yemek alanı. Barbekü davetlerinin vazgeçilmezlerinden biri olacak.

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