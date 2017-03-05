Bungalov anlayışınızı kökten değiştirecek 6 yapı

Günümüze kadar mimarisiyle dikkat çeken ve ağaç evler olarak da tanınan bungalov evler, artık daha modern ve birçok ihtiyacı karşılayacak şekilde muntazam tasarlanıyor. Bugün sizlere modern çizgisiyle dikkat çeken birbirinden güzel 6 bungalov ev modeli derledik. Aradığınız her şeyi bulabileceğiniz modern bungalov ev modelleri, Almanya'da bulunan FingerHaus GmbH tarafından dizayn ediliyor. Bungalov, kelime anlamıyla Hindistan'ın ana dillerinden biri Guceratçadan alınmış ve Bengal ya da Bangladeşli usulü anlamına geliyor. Her ülkenin kültür ve yapı sistemlerine göre değişiklik gösteren bungalov evlerin kullanımına ülkemizde de sıklıkla rastlayabilirsiniz. Daha fazla beklemeden modern ve şık tasarımlarıyla dikkat çeken şahane bungalov evlerini gözden geçirelim.
Adeta lüks bir villa konforu sunan şu şahane eve bir bakın! Geniş bahçe alanı içinde havuzlu bir konut, birçok insanın hayallerini süsler. Burada klasik stil mimariye uygun bir beşik çatı modeli uygulanmış. Beyaz cephe ile beşik çatı modeli renk ve dokularıyla kontrast oluşturuyor. Beyazın zarafetini daha da önce çıkaran kontrast renklerle modern ve şık bir bungalov ev dizayn edilmiş. Peyzaj mimarisine de ayrı özen gösterilen proje, bir ailenin tüm ihtiyaçlarını muntazam karşılayan bir tasarım anlayışı ile dizayn ediliyor. Sıcak yaz aylarında evinizin yolunu dört gözle bekleyeceksiniz.
Bu örnekte teras çatı modeli uygulanarak modern tasarım öne çıkıyor. Kübik tasarımıyla yalın çizgilerle tasarlanıyor. Basit ama akılcı tasarım fikirleriyle konforun sağlandığı bungalov evler, geniş bir araziye yerleşiyor. Özellikle çocuk sahibi olanlar ya da çocuk sahibi olmak isteyenler için, güvenli ve konforlu yaşam alanları dizayn edilmiş. Bahçe alanında ayrıca şık ve görkemli bir yemek masası dizayn edilmiş. Bungalov evlerin tasarımlarıyla uyumlu, yemek masası örtüsü ve sandalyelerde kontrast renkler tercih edilmiş. Projelere daha yakından bakmak isteyenler FİNGERHAUS GMBH sayfasını ziyaret edebilir.
Muntazam peyzaj mimarisi ile dikkat çeken bu konut, modern çizgilerle fonksiyonel özellikler taşıyarak akılcı tasarlanıyor. Firmanın sunduğu tüm bungalov ev projeleri, konfor, rahatlık, fonksiyonellik ve estetik unsurlar barındırıyor. Hayalleriniz arasında doğa manzarası eşliğinde ve geniş bir bahçe içinde ev modeline sahip olmak varsa, firmanın akılcı dizayn ettiği projelerden bazıları size hitap edebilir. Basit ama akılcı tasarımıyla konfor sunan bir ev daha.
Yaz kış demeden her mevsim kullanılabilecek bir bungalov eve ne dersiniz? Bir ailenin tüm ihtiyaçlarını muntazam karşılayan projelerden ihtiyaca ve kullanıcı sayısına göre size hitap eden modeli tercih edebilirsiniz. Modern bungalov ev tasarımlarında kullanıcı sayısı ve kullanım amaçları esas alınarak, ihtiyaca göre tasarlanıyor. Hem hesaplı, hem de uzun ömürlü seçenekleriyle küçük ama sevimli bir yuvaya sahip olabilirsiniz. Peyzaj mimarisi ve konfor sunan açık alanları ile doğa içinde rüya gibi bir ev.
Modern çizgisiyle dikkat çeken bungalov ev modelleri, basit ama konfor sunan tasarım anlayışı ile ferah ve kullanışlı alanlar sunuyor. Bu kadar geniş bir araziye sahip olmasanız da, doğa ile iç içe bir ev manzarası büyük oranda fark edecektir. Özellikle şehir hayatından sıkılanlar ve apartman hayatını terk etmek isteyenler için alternatif yapı sistemleri, modern bungalov evler değerlendirilebilir. Üstelik ihtiyaç, kullanım amacı ve kullanıcı sayısına göre size özel dizayn edilen bu evler, oldukça görkemli ve konforlu! Ayrıca, homify'da ağaç bakımı hakkında profesyonellere ulaşabilir, uygulama fikirleri edinebilirsiniz.
Her mevsim kullanabileceğiniz konfor sunan ev modelleri arayanlar için, alternatif yapı sistemleri olan modern bungalov ev modelleri tasarımları ile göz dolduruyor. Alman firma FingerHaus GmbH tarafından dizayn edilen, çağdaş ve minimalist stil öğelerle dizayn edilen bungalov ev modellerini inceledik. Konfor sunan tasarımları ve yalın çizgileriyle akıllara kazınacak projeler bulabilirsiniz. Örnek projede açık park alanı ve modern çizgilerle tasarlanan bir havuz modeli mevcut. Geniş bir araziye yerleşen modern bungalov ev modeli örneğinde olduğu gibi ihtiyaç ve kullanıcı sayısına göre tek ya da iki katlı inşa edilebilir. Huzur veren atmosferiyle çağdaş ve modern bir bungalov evi.
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