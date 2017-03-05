Bungalov anlayışınızı kökten değiştirecek 6 yapı

Her mevsim kullanabileceğiniz konfor sunan ev modelleri arayanlar için, alternatif yapı sistemleri olan modern bungalov ev modelleri tasarımları ile göz dolduruyor. Alman firma FingerHaus GmbH tarafından dizayn edilen, çağdaş ve minimalist stil öğelerle dizayn edilen bungalov ev modellerini inceledik. Konfor sunan tasarımları ve yalın çizgileriyle akıllara kazınacak projeler bulabilirsiniz. Örnek projede açık park alanı ve modern çizgilerle tasarlanan bir havuz modeli mevcut. Geniş bir araziye yerleşen modern bungalov ev modeli örneğinde olduğu gibi ihtiyaç ve kullanıcı sayısına göre tek ya da iki katlı inşa edilebilir. Huzur veren atmosferiyle çağdaş ve modern bir bungalov evi.

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