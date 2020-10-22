Mutfak tezgahı için en uygun malzeme hangisidir?

Doğal taştan imal edilen tezgahların en büyük avantajı oldukça sağlam olmalarıdır. Mermer ve granit tezgahlar doğal taş grubundadır. Granit tezgah, ısıyı izole eden, dayanıklı ve onlarca farklı rengi bulunabilen bir taş malzemeden üretilir. Renk seçeneği çok olmasına karşın karışık renkli bir yapıdadır. Tek ve düz renk bir ürün değildir. Uzun ömürlü kullanıma oldukça uygundur ancak birkaç yılda bir cilalatmak gerekebilir çünkü uzun süre kullanımda üzerinde küçük çatlaklar oluşabilir. Mermer ise birçok avantaja sahip olmasına karşın asitli maddelerle temasında leke oluşturabilen bir malzemedir. Bu nedenle dikkatli kullanılması gerekir. Doğal taş tezgah modelleri diğer yöntemlere göre biraz daha maliyetli olabiliyor ama görüntüleri ve sağlam yapıları nedeniyle özellikle ahşap dolaplarla mükemmel uyum sağlıyorlar. Bu dekorda kullanılan granit tezgah dolaplar ve stilin genel çizgisi ile oldukça uyumlu. Drummonds imzalı tasarım ferah görüntüsü ve şık tasarımıyla göz dolduruyor.