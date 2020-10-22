Mutfak tezgahı için en uygun malzeme hangisidir?

Mutfak dekorasyonuna başlarken karar vermeniz gereken önemli konulardan birisi de mutfak tezgahı ve dolaplar için kullanılacak malzemedir. Kullanacağınız malzemenin özellikleri ve rengi hem stilinizi hem de dekorasyonunuzun kalitesini yakından ilgilendirir. Mutfak tezgah malzemeleri veya dolabı için kullanılan malzemelerin onlarca farklı çeşidi vardır. Tezgahlar için genelde taş, kum ve mermer gibi malzemelerin çeşitli karışımlarından imal edilen ürünler kullanılırken dolaplar için ise ahşaptan imal edilen ürünler kullanılır. homify ekibi olarak, tezgah seçiminiz için işinizi kolaylaştıracak fikir ve önerileri derledik. Birbirinden güzel örnek tezgah tasarımları ile sunacağımız bilgiler, malzeme seçiminize yardımcı olabilir.
Mutfak tezgahlarını, kullanacağınız mutfağa ve stile uygun olarak mutfak planlayıcılara özel yaptırabilirsiniz. Ayrıca tasarımcılar tarafından çizilip, hazır olarak imal edilen mutfakları alıp kendi mutfağınıza monte edebilirsiniz de. Hangi uygulamayı ya da hangi malzeme ve modeli seçeceğinize karar vermeden önce bulabildiğiniz kadar çok örnek tasarım incelemek seçim yapmanızı kolaylaştıracaktır. Dekorasyondan sonra size daha uygun bir model görüp pişmanlık yaşamaktansa başlamadan önce sıkı bir araştırma yapmanızı tavsiye ediyoruz.
Model ve stil araştırması yaparken sitemizin “Mutfak” başlıklarında bir gezintiye çıkabilirsiniz. Farklı ülkelerden ve farklı stillerde yüzlerce mutfak tasarım örneklerini bulabilirsiniz. Ayrıca mutfak dekorasyonunun diğer bir önemli ögesi olan mobilyalar hakkında fikir edinmek için “Farklı tarz ve yerleştirme biçimleri ile mutfak masaları ve sandalyeleri” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.
Doğal taştan imal edilen tezgahların en büyük avantajı oldukça sağlam olmalarıdır. Mermer ve granit tezgahlar doğal taş grubundadır. Granit tezgah, ısıyı izole eden, dayanıklı ve onlarca farklı rengi bulunabilen bir taş malzemeden üretilir. Renk seçeneği çok olmasına karşın karışık renkli bir yapıdadır. Tek ve düz renk bir ürün değildir. Uzun ömürlü kullanıma oldukça uygundur ancak birkaç yılda bir cilalatmak gerekebilir çünkü uzun süre kullanımda üzerinde küçük çatlaklar oluşabilir. Mermer ise birçok avantaja sahip olmasına karşın asitli maddelerle temasında leke oluşturabilen bir malzemedir. Bu nedenle dikkatli kullanılması gerekir. Doğal taş tezgah modelleri diğer yöntemlere göre biraz daha maliyetli olabiliyor ama görüntüleri ve sağlam yapıları nedeniyle özellikle ahşap dolaplarla mükemmel uyum sağlıyorlar. Bu dekorda kullanılan granit tezgah dolaplar ve stilin genel çizgisi ile oldukça uyumlu. Drummonds imzalı tasarım ferah görüntüsü ve şık tasarımıyla göz dolduruyor.
Sert yüzey tezgahları grubuna giren corian tezgahlar akrilik tezgah olarak da bilinir. Akrilik tezgahlar taş, kum ve cam – porselen gibi ürünlerin ham maddeleri ile oluşturulan bir malzemedir. Cnc makinelerinde üretilebilen ve kolayca şekillendirilebilen bir malzeme olduğundan çok popülerdir. Yüzeyi pürüzsüz ve çiziklere karşı dayanıklıdır. Bu nedenle çiziklerinde bakteri barındırmadığından hijyenik ürünlerdir. Sağlık sektöründe ve banyolarda çok sık kullanılır. Renk kartelası oldukça geniş olan bu tezgahların mat ve parlak alternatifleri vardır. Ayrıca renkleri solmaz ve tamir – bakımı oldukça kolaydır. Judesing imzalı tasarım kullanılan malzemelerin kalitesinin yanı sıra şıklığıyla da dikkat çekiyor. Antalya'lı firmanın diğer çalışmalarına da bir göz atmanızı tavsiye ediyoruz.
Dekton tezgahlar kompozit tezgah grubundadır. Farklı birkaç malzemenin yüksek ısı ve basınçta sıkıştırılarak oluşturulduğu sert ve kolay işlenebilir tezgahlardır. Corian tezgahlar gibi sert yüzeyli tezgah özellikleri taşır. Dekton tezgahlar sıkıştırılarak üretildiği için, sağlam yapılarına rağmen çok ince olabiliyorlar. Bu nedenle, ince malzeme kullanılması gereken yerlerde birinci tercihtir. Isıya, çizilme ve aşınmalara dayanıklı, rengi solmayan ve kırılmaya karşı mukavemetli bir malzemedir. Gözeneksiz yapısı nedeniyle hijyenik özelliği de vardır. Doğal görünümlü ve şık bir malzeme olan dekton tezgahların parlaklığı Corian'lara göre daha düşüktür. Granit ve mermer gibi doğal taşlara göre daha ekonomiktirler. Ucuz mutfak tezgahı fiyatları araştıranlar dekton tezgah modellerine de göz gezdirebilirler. Bu dekorda kullanılan tezgah rengi ve modeli ile mutfağı kusursuzlaştırmış. Pürüzsüz beyaz bir tezgah, iskandinav, modern ve minimal stilde dekore edilen mutfaklara çok yakışacaktır.
Kuvars tezgahlar da kompozit sınıfında gösterilebilir ancak kuvars taş kökenli olduklarından pek ekonomik sayılmazlar. Ucuz mutfak tezgahları fiyatları ile karşılaştırıldığında daha pahalıdırlar. Renk kartelası da diğer sert yüzey tezgahlara göre daha az çeşitlidir. Genelde tek renk olarak bulunur ancak alacalı çeşitleri de vardır. Çizilmelere karşı dayanıklı ve sağlam bir yapıdadır. Kuvars tezgahlar tıpkı doğal taş tezgahlar gibi yüksek asitli maddelerden ve kimyasallardan olumsuz etkilenebilir. Bu nedenle dikkatli ve özenli bir kullanım gerektirir. Bakımı ve temizliği kolaydır. Kullanacağınız tezgaha karar vermeden önce kullanım alışkanlıklarınızı değerlendirerek, uzman görüşlere başvurmanızda yarar olacaktır. Gelişen teknolojiyle birlikte kullanılan her malzemeye, yeni ve işe yarar özellikler ekleniyor. Bu nedenle son yenilikler hakkında bilgi edinmek daha iyi bir seçim yapmanızı sağlayacaktır.
Masif ahşaptan üretilen mutfak tezgahları şıklık ve doğallık konusunda en iyi tercih olabilir. Doğaya olan hayranlığımızın ve ağaca güvenimizin bir sonucu olan ahşap dekorasyon tutkusu kendini mutfak tezgahlarında da gösteriyor. Mutfak tezgahında masif ağaç kullanmak özellikle country stillerin en dikkat çeken özelliğidir. Masif tezgahların, sağlam, kullanışlı ve doğal olması gibi avantajları vardır ancak en büyük avantajı eskise bile şık görüntüsünden Bir şey kaybetmeyecek olmasıdır. Eski ve doğal görüntüsüyle öne çıkan masif malzeme çizilse, yıpransa, eskise ve hatta solsa bile hala şık ve özel görünmeye devam edecektir. Masif ağaç tezgahlar, dayanıklı, sağlam, kullanışlı, temiz, doğal, zararsız ve bakımı kolaydır. Hem geleneksel hem de modern bir görüntü barındıran masif tezgahlar mutfaklarınıza muhteşem bir dekorasyon kazandıracak.
Öncelikle laminat tezgah modelleri lamine malzeme ile karıştırmamak gerektiğini söyleyelim. Lamine birkaç kat ince ağaç tabakadan oluşan bir malzemedir, parke üretiminde kullanılır ama tezgah üretiminde kullanılmaz. Gerçek ağaçtan üretilen tezgahlar ahşap veya masif olarak bilinir. Laminat malzeme ise cila tabakası, görünümü kazandıran kağıt tabaka ve HDF (sıkıştırılmış sunta) tabakadan oluşan bir malzemedir. Tezgah, parke ve döşeme gibi bir çok alanda kullanılır. Laminat tezgahlar pürüzsüz yüzeylidir ve yüzlerce renk, desen seçeneği vardır. Dikkatli kullanıldığı zaman uzun süre dayanabilirler ancak ısı ve çizilmelere karşı taş malzemeler kadar dayanıklı değildir. Hatta üzerine sıcak bir tencere bıraktığınızda oluşacak izi geçirmek neredeyse imkansızdır.
Modern ve endüstriyel stillerin vazgeçilmezi olan paslanmaz çelik tezgahlar hemen her dolap ve zemin malzemesiyle uyum sağlıyor. Taş ve ahşap kökenli tezgahların neredeyse bütün avantajlarını da taşıyan çelik tezgahlar özellikle son yıllarda modern mutfak dekorasyonlarında çok popüler. Tek dezavantajının çizilmesi durumunda tamirinin zor olması olan tezgahı dikkatli kullanırsanız onlarca yıl hiç sıkıntı yaşamadan kullanabilirsiniz. Çelik evye ile birlikte başarılı bir takım oluşturan çelik tezgahları hemen her dekora uydurabilirsiniz.
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