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Mutlaka görmeniz gereken rüya gibi 10 farklı stilde ev modeli

Meral Eser Meral Eser
homify İç Dekorasyon İşlenmiş Ahşap
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Sıfırdan yeni bir ev inşa etmek için doku, malzeme, renk ahengi, kullanılacak mobilya ve aksesuarlarla ilgili karar vermeniz gerekir. Birçok alternatif stil ve tarzı bulabileceğiniz yazımızda, fikir edinmek ve karar vermek için işinizi kolaylaştıracağız. Aile evi, emeklilik sonrası ev sahiplenme ya da lüks ve konforlu bir ev sahibi olmak isteyebilirsiniz. Hangi stil ve tarzın uygulanacağı,  dekorasyondan peyzaj mimarisine birçok alanda etkili olacaktır. Uyum ve ahengi tercih edebilir ya da tezatlıklarla kontrast yaratarak çarpıcı bir görünüm elde etmek isteyebilirsiniz. Daha fazla beklemeden sizler için derlediğimiz 10 farklı stilde ev projesi mutlaka göz atın ve hangisinin size hitap edeceğine karar verin.

1. Villa tipi evler

RETRO LINE, ITA Poland s.c. ITA Poland s.c. Rustik Evler Tuğla
ITA Poland s.c.

ITA Poland s.c.
ITA Poland s.c.
ITA Poland s.c.

Geleneksel izler barındıran, kiremit çatı örtüsü, beşik çatı modeli ve ferforje korkuluk uygulanan bu proje huzur veren atmosferi ile sıcak bir aile evi modeline yakın. Akdeniz stili dokunuşlarla daha sıcak ve ferah bir atmosfere kavuşabilir, villa tipi ev dizayn ederek doğa ile iç içe bir yaşam konforu sağlayabilirsiniz.

2. Tek katlı evler

homify İç Dekorasyon İşlenmiş Ahşap
homify

homify
homify
homify

Modern çözümlerle bir ailenin tüm ihtiyaçlarını muntazam karşılayan tek katlı evler ilginizi çekebilir. Küçük ama akılcı çözümlerle konfor sunan müstakil evlerle ilgili planları mutlaka inceleyin. Hem hesaplı, hem de yaşam konforunuzu maksimum seviyede arttıracak uzman projelerini gözden geçirebilirsiniz.

3. İki katlı evler

ShihYao 桃源青山宅, 翔霖營造有限公司 翔霖營造有限公司 Klasik Evler Ahşap-Plastik Kompozit Beyaz
翔霖營造有限公司

翔霖營造有限公司
翔霖營造有限公司
翔霖營造有限公司

Dubleks villa tipi konutlar ülkemizde de oldukça ilgi görüyor. Özellikle şehir hayatının yoğunluk ve stresinden uzaklaşmak isteyenler için bahçe içinde dubleks evler, birçok insanın rüyalarını süslüyor. 

4. Aile evi – Garajlı

劃時代-移動宅, 築地岩移動宅 築地岩移動宅 Asyatik Evler
築地岩移動宅

築地岩移動宅
築地岩移動宅
築地岩移動宅

Beyazın zarafetini öne çıkaran bu ev projesinde kontrast renklerle muntazam bir cephe dizayn edilmiş. Garaj cephesi ile konut cephe kaplamalarında uyum yakalanıyor ve çim alanla kaplanmış enfes bir bahçe yolu girişe davet ediyor.

5. Mikro evler

[ 行 動 木 屋 ] 伴農共老, FAMWOOD 自然紅屋 FAMWOOD 自然紅屋 Kırsal Evler
FAMWOOD 自然紅屋

FAMWOOD 自然紅屋
FAMWOOD 自然紅屋
FAMWOOD 自然紅屋

Mikro evler, zekice tasarlanıyor ve oldukça şık çözümler sunuyor. Günümüzde aynı zamanda mobil evler oldukça ilgi görüyor.

6. Teras çatılı ahşap evler

Casa in legno - Caravaggio (BG), Marlegno Marlegno Ahşap ev Ahşap
Marlegno

Marlegno
Marlegno
Marlegno

Ahşabın şekil alabilirliği modern projelerde daha hafif ve açık renk tonlarıyla giydirme cephe malzemesi olarak değerlendiriliyor. Düz bir çatı formu olan teras çatı modeli ise yine modern yapılarda sıklıkla uygulanıyor. 

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
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7. Geleneksel eğimli çatı

VILLA UNIFAMILIARE [URGNANO- BG], Marlegno Marlegno
Marlegno

Marlegno
Marlegno
Marlegno

Beşik çatı modeli olarak da bilinen eğimli çatı modeli eski zamanlarda günümüze geleneksel izlerle taşınmış ve halen uygulaması devam etmiştir. Sıcak bir yuva atmosferini yansıtabilen eğimli çatı modellerinde, Amerikan tipi ev modellerinde de rastlayabilirsiniz.

8. Modernist yaklaşımlar ve formlar

선적리 전원주택, (주)그린홈예진 (주)그린홈예진 Modern Evler
(주)그린홈예진

(주)그린홈예진
(주)그린홈예진
(주)그린홈예진

Modern projelerde özellikle geometrik formların öne çıktığını görebilir, formların kattığı dinamizm ve sıra dışı etkileri ile büyüleyici bir cephe mimarisi tasarlatabilirsiniz. Basit ve yalın çizgilerle de modern mimari projelerde büyük fark yaratmak mümkün.

9. Kutu gibi evler ve estetik unsurlar

Gülşen ÇİFTÇİ alfa mimarlık Modern Evler
alfa mimarlık

Gülşen ÇİFTÇİ

alfa mimarlık
alfa mimarlık
alfa mimarlık

Modern öğelerle minimalist ya da klasik unsurları bir araya getirebilir, geniş pencere açıklıklarıyla ferah iç mekanlar dizayn edebilirsiniz. Ayrıca, homify'da peyzaj mimarları tarafından dizayn edilen birçok farklı stilde proje bulabilir, ilham veren fikirler edinebilirsiniz.

10. Modern ve çarpıcı

사동 60, DA건축사사무소(Architects DA) DA건축사사무소(Architects DA) Modern Evler
DA건축사사무소(Architects DA)

DA건축사사무소(Architects DA)
DA건축사사무소(Architects DA)
DA건축사사무소(Architects DA)

Gördüğünüz bu evleri dilerseniz uyum ve ahenk içeren malzeme dokuları ve renk paletleri ile giydirme cephede uygulayabilir, ya da kontrast içeren proje örneklerinde olduğu gibi form, malzeme ve renk farklılıklarını öne çıkarabilirsiniz. Modern ve şık çizgilerle tasarlanan konut projeleri, ev sahiplenmek isteyenler için ilham veren dekoratif unsurlar barındırıyor. 

Bu yazımızı beğendiyseniz, ayrıca ’Pratik, modern ve konforlu: Akılcı tasarlanan modüler ev’ yazımız da ilginizi çekebilir.

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