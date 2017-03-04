Mutlaka görmeniz gereken rüya gibi 10 farklı stilde ev modeli

Sıfırdan yeni bir ev inşa etmek için doku, malzeme, renk ahengi, kullanılacak mobilya ve aksesuarlarla ilgili karar vermeniz gerekir. Birçok alternatif stil ve tarzı bulabileceğiniz yazımızda, fikir edinmek ve karar vermek için işinizi kolaylaştıracağız. Aile evi, emeklilik sonrası ev sahiplenme ya da lüks ve konforlu bir ev sahibi olmak isteyebilirsiniz. Hangi stil ve tarzın uygulanacağı, dekorasyondan peyzaj mimarisine birçok alanda etkili olacaktır. Uyum ve ahengi tercih edebilir ya da tezatlıklarla kontrast yaratarak çarpıcı bir görünüm elde etmek isteyebilirsiniz. Daha fazla beklemeden sizler için derlediğimiz 10 farklı stilde ev projesi mutlaka göz atın ve hangisinin size hitap edeceğine karar verin.
Geleneksel izler barındıran, kiremit çatı örtüsü, beşik çatı modeli ve ferforje korkuluk uygulanan bu proje huzur veren atmosferi ile sıcak bir aile evi modeline yakın. Akdeniz stili dokunuşlarla daha sıcak ve ferah bir atmosfere kavuşabilir, villa tipi ev dizayn ederek doğa ile iç içe bir yaşam konforu sağlayabilirsiniz.
Modern çözümlerle bir ailenin tüm ihtiyaçlarını muntazam karşılayan tek katlı evler ilginizi çekebilir. Küçük ama akılcı çözümlerle konfor sunan müstakil evlerle ilgili planları mutlaka inceleyin. Hem hesaplı, hem de yaşam konforunuzu maksimum seviyede arttıracak uzman projelerini gözden geçirebilirsiniz.
Dubleks villa tipi konutlar ülkemizde de oldukça ilgi görüyor. Özellikle şehir hayatının yoğunluk ve stresinden uzaklaşmak isteyenler için bahçe içinde dubleks evler, birçok insanın rüyalarını süslüyor.
Beyazın zarafetini öne çıkaran bu ev projesinde kontrast renklerle muntazam bir cephe dizayn edilmiş. Garaj cephesi ile konut cephe kaplamalarında uyum yakalanıyor ve çim alanla kaplanmış enfes bir bahçe yolu girişe davet ediyor.
Mikro evler, zekice tasarlanıyor ve oldukça şık çözümler sunuyor. Günümüzde aynı zamanda mobil evler oldukça ilgi görüyor.
Ahşabın şekil alabilirliği modern projelerde daha hafif ve açık renk tonlarıyla giydirme cephe malzemesi olarak değerlendiriliyor. Düz bir çatı formu olan teras çatı modeli ise yine modern yapılarda sıklıkla uygulanıyor.
Beşik çatı modeli olarak da bilinen eğimli çatı modeli eski zamanlarda günümüze geleneksel izlerle taşınmış ve halen uygulaması devam etmiştir. Sıcak bir yuva atmosferini yansıtabilen eğimli çatı modellerinde, Amerikan tipi ev modellerinde de rastlayabilirsiniz.
Modern projelerde özellikle geometrik formların öne çıktığını görebilir, formların kattığı dinamizm ve sıra dışı etkileri ile büyüleyici bir cephe mimarisi tasarlatabilirsiniz. Basit ve yalın çizgilerle de modern mimari projelerde büyük fark yaratmak mümkün.
Modern öğelerle minimalist ya da klasik unsurları bir araya getirebilir, geniş pencere açıklıklarıyla ferah iç mekanlar dizayn edebilirsiniz. Ayrıca, homify'da peyzaj mimarları tarafından dizayn edilen birçok farklı stilde proje bulabilir, ilham veren fikirler edinebilirsiniz.
Gördüğünüz bu evleri dilerseniz uyum ve ahenk içeren malzeme dokuları ve renk paletleri ile giydirme cephede uygulayabilir, ya da kontrast içeren proje örneklerinde olduğu gibi form, malzeme ve renk farklılıklarını öne çıkarabilirsiniz. Modern ve şık çizgilerle tasarlanan konut projeleri, ev sahiplenmek isteyenler için ilham veren dekoratif unsurlar barındırıyor.
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