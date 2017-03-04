Mutlaka görmeniz gereken rüya gibi 10 farklı stilde ev modeli

Gördüğünüz bu evleri dilerseniz uyum ve ahenk içeren malzeme dokuları ve renk paletleri ile giydirme cephede uygulayabilir, ya da kontrast içeren proje örneklerinde olduğu gibi form, malzeme ve renk farklılıklarını öne çıkarabilirsiniz. Modern ve şık çizgilerle tasarlanan konut projeleri, ev sahiplenmek isteyenler için ilham veren dekoratif unsurlar barındırıyor.

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