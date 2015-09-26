Işıklar içinde bir mucize

Bu evde bulunan toplam dört banyonun en göz alıcı ve sıradışı olanını görüyorsunuz bu fotoğrafta. Gerek küvet gerekse de lavabonun üst bölümünde meşe ağacından elde edilen bir ahşap kullanılmış. Bu banyodaki her şey sizi rahatlatmak için tasarlanmış. Çoğu banyoda bulunan fayanslar, huzurlu bir ortamı garanti altına almak adına burada kullanılmamış. Cam duvarlar ise bulutlu havaları çağrıştıran eşsiz bir hava yaratıyor.

Siz de banyonuza özel bir hava katmak istiyorsanız, Göz alıcı küvet modelleri yazımıza bir göz atmanızı öneririz.