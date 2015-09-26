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Işıklar içinde bir mucize

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Dezanove House, Inaki Leite Design Ltd. Inaki Leite Design Ltd. Modern Balkon, Veranda & Teras
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Geleneksel ve modern olanın bir araya geldiği inovatif tasarımlardan oluşan bir derleme ile aranızdayız. Tasarımcının Galiçyalı kökleri ile kendi bölgesiyle olan ilişkisini harmanladığı sıradışı bir evi tanıtıyoruz. Bu enteresan ev İspanya'nın Rias Baixas bölgesinde bulunan Arousa'da yer alıyor. Bri akarsu yatağıyla birleşen derin bir haliçle ünlü olan bu şehrin temel ekonomik dinamosu ise midye üretimi olarak ön plana çıkıyor. Okaliptüs ağacından yapılma büyük ahşap kalaslarla inşa edilen sallardan sarkıtılmış iplerde yetişiyor midyeleri. Peki bütün bunları size niye anlatıyoruz? Çünkü bu evde tam da bu bahsettiğimiz okaliptüs ağacından yapılma büyük ahşap kalaslar kullanılmış. Mimar, bu evde, bu çevrenin kültürüyle derin bir bağ kurduğunu yansıtmak istemiş. Evde kullanılan ahşap, yirmi beş yıl önce Galiçya kıyılarında midye üretmek için kullanılan malzemelerden temin edilmiş.

İki ana bölümden oluşan mimari

dezanove house designed by iñaki leite - front view at twilight Inaki Leite Design Ltd. BahçeIşıklandırma
Inaki Leite Design Ltd.

dezanove house designed by iñaki leite – front view at twilight

Inaki Leite Design Ltd.
Inaki Leite Design Ltd.
Inaki Leite Design Ltd.

Dev büyüklükteki ahşap kalaslar yirmi beş yıldan uzun bir süre denizlerde görev yapmış. Ve bunca yıldan sonra emekli olup yakacak olarak hayata veda etmek yerine bu harika tasarımda yaşamaya devam ediyorlar. Burada gördüğünüz gibi bu ev iki ana bölümden oluşuyor. Ön plandaki bu yekpare kutu şeklindeki bölüm, evin açık olan salon kısmını temsil ediyor. İkincisi ise yatak odalarının da bulunduğu evin kapalı bölümü ve bu yüzden de daha mahrem bir tasarıma sahip.

Ahşabın karakteri

dezanove house designed by iñaki leite - terrace Inaki Leite Design Ltd. Modern Balkon, Veranda & Teras
Inaki Leite Design Ltd.

dezanove house designed by iñaki leite – terrace

Inaki Leite Design Ltd.
Inaki Leite Design Ltd.
Inaki Leite Design Ltd.

Gün ışığı ana malzemenin karakterini mükemmel biçimde ortaya koyuyor. Evin mahremiyetini korumak için son derece işlevsel olan geniş panjurlar, istendiği zaman da bütünüyle açılarak mükemmel bir doğal aydınlatma yaratılmasına olanak sağlıyor. Evin bu cephesi güneye bakıyor. Böylece kışın doğal bir ısınma elde edilirken, yazın kavurucu sıcak günlerinde ise panjurlar devreye giriyor. Buna karşın evin güzelliğini bu açıdan bakınca seçmek güç. Yine de ahşabın taşıdığı tarihi bütün çıplaklığıyla görebiliyorsunuz.

Enerjiyi verimli kullanan bir ev

dezanove house designed by iñaki leite - view to the living Inaki Leite Design Ltd. Modern Pencere & Kapılar
Inaki Leite Design Ltd.

dezanove house designed by iñaki leite – view to the living

Inaki Leite Design Ltd.
Inaki Leite Design Ltd.
Inaki Leite Design Ltd.

Evin açık olan ön bölümünde yer alan devasa panaromik pencere bizi içeri davet ediyor. Haliç manzarasına bakan bu cephede başka türlü bir kullanım zaten düşünülemezdi. Fakat bu ev yalnızca manzaradan yararlanmaya odaklı bir mekan değil. Evin ısıtma ve soğutma ihtiyaçları için toprak altındaki ısıyı kullanan bir jeotermal pompa sistemi kullanılmış.

Çağdaş bir iç mekan

dezanove house designed by iñaki leite - living interior Inaki Leite Design Ltd. Duvar & ZeminDuvar & Zemin Kaplamaları
Inaki Leite Design Ltd.

dezanove house designed by iñaki leite – living interior

Inaki Leite Design Ltd.
Inaki Leite Design Ltd.
Inaki Leite Design Ltd.

Hem tavan hem de tabanda kullanılan ahşap malzemelerin simetrik uyumu, odada mükemmel bir hava yaratıyor. Çağdaş bir iç tasarıma sahip olan bu mekan, diğer yandan da geleneksel geniş aile toplantıları için de son derece elverişli yapısıyla ön plana çıkıyor.

Her yerde ve her detayda ahşap

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Inaki Leite Design Ltd.

dezanove house designed by iñaki leite – fireplace

Inaki Leite Design Ltd.
Inaki Leite Design Ltd.
Inaki Leite Design Ltd.

Bu evin neredeyse her şeyinde Iñaki Leite'ın imzası bulunuyor. Tasarımcı evin malzemesi olan kullanılmış ahşabı neredeyse her şeyde kullanmış. Yemek masası ve sandalyeler de yine aynı malzemelerden imal edilmiş. Aydınlatma ürünlerinin tasarımı da yine Iñaki Leite'ye ait.

Etkili bir havalandırma sistemi

dezanove house designed by iñaki leite - first floor bedroom Inaki Leite Design Ltd. Modern Yatak Odası
Inaki Leite Design Ltd.

dezanove house designed by iñaki leite – first floor bedroom

Inaki Leite Design Ltd.
Inaki Leite Design Ltd.
Inaki Leite Design Ltd.

Bu odanın tamamı, salon bölümüne tam bir tezat oluşturacak şekilde yüzde yüz beton kullanılarak inşa edilmiş. Beton son derece soğuk bir materyal olarak görünmesine karşın, mükemmel tasarlanmış havalandırma sistemi sayesinde bacalardan geçen yüksek ısı evin her yerine dağılıyor ve verimli bir iklimlendirme sağlıyor.

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Yerel işçilik ve teknoloji bir arada

dezanove house designed by iñaki leite - kitchen Inaki Leite Design Ltd. MutfakMutfak Tezgâhları
Inaki Leite Design Ltd.

dezanove house designed by iñaki leite – kitchen

Inaki Leite Design Ltd.
Inaki Leite Design Ltd.
Inaki Leite Design Ltd.

Modern çizgiler ve çağdaş bir tasarımın dikkat çektiği bu mutfakta ise, tamamen yerel marangoz atölyelerinin emeğinden yararlanılmış ve böylelikle çevreyle kurulan bağlar da derinleştirilmiş. Çağdaş teknolojik ürünler de bu harika mutfağı tamamlayan diğer unsurlar.

Cam duvarlarıyla sıradışı bir banyo

dezanove house designed by iñaki leite - family bathroom on first floor Inaki Leite Design Ltd. Minimalist Banyo inaki leite,architect london,your architect,yourarchitectlondon
Inaki Leite Design Ltd.

dezanove house designed by iñaki leite – family bathroom on first floor

Inaki Leite Design Ltd.
Inaki Leite Design Ltd.
Inaki Leite Design Ltd.

Bu evde bulunan toplam dört banyonun en göz alıcı ve sıradışı olanını görüyorsunuz bu fotoğrafta. Gerek küvet gerekse de lavabonun üst bölümünde meşe ağacından elde edilen bir ahşap kullanılmış. Bu banyodaki her şey sizi rahatlatmak için tasarlanmış. Çoğu banyoda bulunan fayanslar, huzurlu bir ortamı garanti altına almak adına burada kullanılmamış. Cam duvarlar ise bulutlu havaları çağrıştıran eşsiz bir hava yaratıyor.

Siz de banyonuza özel bir hava katmak istiyorsanız, Göz alıcı küvet modelleri yazımıza bir göz atmanızı öneririz.

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