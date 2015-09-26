Işıklar içinde bir mucize

Geleneksel ve modern olanın bir araya geldiği inovatif tasarımlardan oluşan bir derleme ile aranızdayız. Tasarımcının Galiçyalı kökleri ile kendi bölgesiyle olan ilişkisini harmanladığı sıradışı bir evi tanıtıyoruz. Bu enteresan ev İspanya'nın Rias Baixas bölgesinde bulunan Arousa'da yer alıyor. Bri akarsu yatağıyla birleşen derin bir haliçle ünlü olan bu şehrin temel ekonomik dinamosu ise midye üretimi olarak ön plana çıkıyor. Okaliptüs ağacından yapılma büyük ahşap kalaslarla inşa edilen sallardan sarkıtılmış iplerde yetişiyor midyeleri. Peki bütün bunları size niye anlatıyoruz? Çünkü bu evde tam da bu bahsettiğimiz okaliptüs ağacından yapılma büyük ahşap kalaslar kullanılmış. Mimar, bu evde, bu çevrenin kültürüyle derin bir bağ kurduğunu yansıtmak istemiş. Evde kullanılan ahşap, yirmi beş yıl önce Galiçya kıyılarında midye üretmek için kullanılan malzemelerden temin edilmiş.
Dev büyüklükteki ahşap kalaslar yirmi beş yıldan uzun bir süre denizlerde görev yapmış. Ve bunca yıldan sonra emekli olup yakacak olarak hayata veda etmek yerine bu harika tasarımda yaşamaya devam ediyorlar. Burada gördüğünüz gibi bu ev iki ana bölümden oluşuyor. Ön plandaki bu yekpare kutu şeklindeki bölüm, evin açık olan salon kısmını temsil ediyor. İkincisi ise yatak odalarının da bulunduğu evin kapalı bölümü ve bu yüzden de daha mahrem bir tasarıma sahip.
Gün ışığı ana malzemenin karakterini mükemmel biçimde ortaya koyuyor. Evin mahremiyetini korumak için son derece işlevsel olan geniş panjurlar, istendiği zaman da bütünüyle açılarak mükemmel bir doğal aydınlatma yaratılmasına olanak sağlıyor. Evin bu cephesi güneye bakıyor. Böylece kışın doğal bir ısınma elde edilirken, yazın kavurucu sıcak günlerinde ise panjurlar devreye giriyor. Buna karşın evin güzelliğini bu açıdan bakınca seçmek güç. Yine de ahşabın taşıdığı tarihi bütün çıplaklığıyla görebiliyorsunuz.
Evin açık olan ön bölümünde yer alan devasa panaromik pencere bizi içeri davet ediyor. Haliç manzarasına bakan bu cephede başka türlü bir kullanım zaten düşünülemezdi. Fakat bu ev yalnızca manzaradan yararlanmaya odaklı bir mekan değil. Evin ısıtma ve soğutma ihtiyaçları için toprak altındaki ısıyı kullanan bir jeotermal pompa sistemi kullanılmış.
Hem tavan hem de tabanda kullanılan ahşap malzemelerin simetrik uyumu, odada mükemmel bir hava yaratıyor. Çağdaş bir iç tasarıma sahip olan bu mekan, diğer yandan da geleneksel geniş aile toplantıları için de son derece elverişli yapısıyla ön plana çıkıyor.
Bu evin neredeyse her şeyinde Iñaki Leite'ın imzası bulunuyor. Tasarımcı evin malzemesi olan kullanılmış ahşabı neredeyse her şeyde kullanmış. Yemek masası ve sandalyeler de yine aynı malzemelerden imal edilmiş. Aydınlatma ürünlerinin tasarımı da yine Iñaki Leite'ye ait.
Bu odanın tamamı, salon bölümüne tam bir tezat oluşturacak şekilde yüzde yüz beton kullanılarak inşa edilmiş. Beton son derece soğuk bir materyal olarak görünmesine karşın, mükemmel tasarlanmış havalandırma sistemi sayesinde bacalardan geçen yüksek ısı evin her yerine dağılıyor ve verimli bir iklimlendirme sağlıyor.
Modern çizgiler ve çağdaş bir tasarımın dikkat çektiği bu mutfakta ise, tamamen yerel marangoz atölyelerinin emeğinden yararlanılmış ve böylelikle çevreyle kurulan bağlar da derinleştirilmiş. Çağdaş teknolojik ürünler de bu harika mutfağı tamamlayan diğer unsurlar.
Bu evde bulunan toplam dört banyonun en göz alıcı ve sıradışı olanını görüyorsunuz bu fotoğrafta. Gerek küvet gerekse de lavabonun üst bölümünde meşe ağacından elde edilen bir ahşap kullanılmış. Bu banyodaki her şey sizi rahatlatmak için tasarlanmış. Çoğu banyoda bulunan fayanslar, huzurlu bir ortamı garanti altına almak adına burada kullanılmamış. Cam duvarlar ise bulutlu havaları çağrıştıran eşsiz bir hava yaratıyor.
Siz de banyonuza özel bir hava katmak istiyorsanız, Göz alıcı küvet modelleri yazımıza bir göz atmanızı öneririz.