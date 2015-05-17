Top 5: Haftanın en iyi beş yazısı

Bir hafta daha geride kaldı. Bu hafta artık baharın kesin olarak geldiğini hatta, bahar gelmeden yaza geçtiğimizi rahatlıkla söyleyebiliriz. Böyle olunca da homify'da yaz trendlerine ağırlık verdiğimiz bir hafta oldu. Her hafta sonu bir önceki haftanın en çok okunan beş yazısını sizlere bir kez daha hatırlatıyoruz. Bu hafta en çok okunan yazılar okurların yaz özlemini gösterir nitelikte. Çeşme ve Datça'dan birer villanın yanı sıra Kemer Country'de bulunan bir kütük evin yeniden yaratılması sürecini konu alan yazımız da haftaya damgasını vuran yazılar oldular. Haftanın en popüler diğer iki yazısından biri Portekiz'de bir dönüşüm projesi diğeri de İstanbul'da klasik tarz çizgileri taşıyan bir daire oldu.
Siz de yoğun iş temposundan geçen hafta homify'a yeteri kadar vakit ayıramadıysanız, buyurun geçen haftanın en çok tıklanan yazılarına yeniden göz atalım.
Önce & Sonra yazılarında sizinle dünyanın çeşitli noktalarından akıl almaz dönüşüm projelerini paylaşıyoruz. Geçen hafta paylaştığımız dönüşüm projelerinden biri Portekiz'de yer alıyor. İçi Home Staging Factory firması tarafından adeta yeniden yaratılan Portekiz'in sahil kenti Estoril şehrindeki evin konumu harika olmasına rağmen, dönüşüm öncesinde evin içi adeta dökülüyormuş. Dönüşüm projesinden sonra baştan aşağı yeniden dekore edilen ev yepyeni ve modern bir görünüm kazanmış. Siz de dönüşüm projelerine meraklıysanız yazıyı buradan okuyabilirsiniz.
Kemer Country hem golf sahası hem de kütük evleriyle tanınıyor. İstanbul'un seçkin bir kitlesinin bir kısmına yaz kış mesken olan evler, kimileri için ise hafta sonu ve yazlık ikamet olarak işlev görüyor. Ancak yapımlarının üzerinden epey zaman geçen kütük evler de ister istemez eskiyip bakım ihtiyacı duyuyorlar. homify'da NM Mimarlık tarafından sanki baştan yaratılan bir kütük evi konuk ettik. Sadece iskeleti bırakılarak yıkılan ev üç katlı bir villaya dönüştürülmüş. Kot farkından yararlanılarak daha önceki planda olmayan bir de bodrum kat kazanılmış. Bu doğayla iç içe evi merak ediyorsanız tıklayın.
Klasik demek eski ve modası geçmiş demek değil. Elbette modern trendlerde seçenek fazla olduğu gibi bu tarz modellere ulaşmak fiyat açısından da daha mümkün. Ancak modern bir anlayışla yorumlanan klasik tarz da son dönemlerde tasarım dünyasında trend haline geldi. Geçtiğimiz hafta bu tarz bir eve konuk olduk. Senemoğlu Mimarlık tarafından tasarlanan evin tüm odalarında modern bir anlayışla harmanlanmış klasik bir esintiyi görmek mümkün. Siz de tasarımda klasik çizgilerden vazgeçemiyorsanız ve bu yazıyı kaçırdıysanız, buradan okuyabilirsiniz. Eminiz bu ev evini klasik tarzda dekore etmek isteyenlere ilham verecektir.
Datça ulaşım imkanlarının zorluğu nedeniyle aslında çok rahat edebileceği diğer turizm yörelerinin gerisinde kalmış gibi görünen bir merkez. Aslında bir bakıma iyi ki de böyle. Zira bu durum Datça'yı eşdeğerlerinin içinde en az talan edilmiş, çarpık kentleşmeden nasibini fazla almamış bir merkez olarak öne çıkarıyor. Bu hafta homify'da İstanbul merkezli Etüd Mimarlık tarafından 2010-2011 yılları arasında Datça'da denize hakim bir tepedeki 250 metrekarelik bir arazi üzerine yapılan bu villayı konu ettik. Mütevazı dış görünüşüne rağmen son derece şık bir iç tasarıma sahip villa yazlık sahiplerine güzel fikirler verebilir. Yazıyı okumak için buraya tıklayabilirsiniz.
homify'da geçtiğimiz hafta Ege'nin incisi Çeşme'de bulunan ve bir restorasyon çalışmasıyla hem güzelleştirilen hem de işlev kazandırılan eski bir evi sizlerle buluşturduk. 1920 yılında inşa edilen evin kapalı planı baştan aşağıya değiştirilerek ev açık bir ev haline getirilmiş. 3S Architects and Designers tarafından yürütülen proje sonrası evde enerji tasarrufu sağlayan çevre dostu teknolojiler de kullanılmış. Siz de eski evinize yeni bir kimlik kazandırmayı düşünüyorsanız bu proje ilginizi çekebilir. Yazıyı buraya tıklayarak okuyabilirsiniz.