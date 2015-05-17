Top 5: Haftanın en iyi beş yazısı

Bir hafta daha geride kaldı. Bu hafta artık baharın kesin olarak geldiğini hatta, bahar gelmeden yaza geçtiğimizi rahatlıkla söyleyebiliriz. Böyle olunca da homify'da yaz trendlerine ağırlık verdiğimiz bir hafta oldu. Her hafta sonu bir önceki haftanın en çok okunan beş yazısını sizlere bir kez daha hatırlatıyoruz. Bu hafta en çok okunan yazılar okurların yaz özlemini gösterir nitelikte. Çeşme ve Datça'dan birer villanın yanı sıra Kemer Country'de bulunan bir kütük evin yeniden yaratılması sürecini konu alan yazımız da haftaya damgasını vuran yazılar oldular. Haftanın en popüler diğer iki yazısından biri Portekiz'de bir dönüşüm projesi diğeri de İstanbul'da klasik tarz çizgileri taşıyan bir daire oldu.

Siz de yoğun iş temposundan geçen hafta homify'a yeteri kadar vakit ayıramadıysanız, buyurun geçen haftanın en çok tıklanan yazılarına yeniden göz atalım.