Yazın tadını çıkarmak için küçük ama cazip 9 bahçe modeli

Bahara yeni girmiş olsak da artık yaza birkaç ay kaldı. Dolayısıyla soğuk havalarda ihmal edilen avlu, teras ve bahçe gibi alanlarla daha çok ilgilenmenin zamanı geldi. Kışın kar, fırtına gibi hava olaylarından ötürü kapalı mekanlarda vakit geçirsek de güneşin yakıcı sıcaklarında evde oturmak insanı bunaltıyor. Kimilerimiz yazlığa yahut tatile gitse de tüm yazı yazlıkta geçirmek imkansız gibi. O halde yaşam alanımızın bir parçası olan bahçe teras gibi açık alanları iyi değerlendirmeliyiz. Bugünkü yazımızda özellikle evlerin arka bahçelerini nasıl güzel düzenleyebileceğinize dair 9 şahane örnek derledik. Gelin detayları hep birlikte inceleyelim.