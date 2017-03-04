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Yazın tadını çıkarmak için küçük ama cazip 9 bahçe modeli

nihal e. nihal e.
Sommergarten, Pflanzenfreude.de Pflanzenfreude.de BahçeBitki & Çiçekler
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Bahara yeni girmiş olsak da artık yaza birkaç ay kaldı. Dolayısıyla soğuk havalarda ihmal edilen avlu, teras ve bahçe gibi alanlarla daha çok ilgilenmenin zamanı geldi. Kışın kar, fırtına gibi hava olaylarından ötürü kapalı mekanlarda vakit geçirsek de güneşin yakıcı sıcaklarında evde oturmak insanı bunaltıyor. Kimilerimiz yazlığa yahut tatile gitse de tüm yazı yazlıkta geçirmek imkansız gibi. O halde yaşam alanımızın bir parçası olan bahçe teras gibi açık alanları iyi değerlendirmeliyiz. Bugünkü yazımızda özellikle evlerin arka bahçelerini nasıl güzel düzenleyebileceğinize dair 9 şahane örnek derledik. Gelin detayları hep birlikte inceleyelim.

​1. Zemini taşlarla ile örtmek

Moderner Sichtschutz: individuell, dezent, flexibel, stabil ..., GH Product Solutions GH Product Solutions BahçeOcak & Barbekü
GH Product Solutions

GH Product Solutions
GH Product Solutions
GH Product Solutions

Çakıl taşları, yağmur sırasında drenajı arttırdığı için açık alanların kaplanması için idealdir. Bu nedenle günümüzde bahçe tasarımlarında irili ufaklı çakıl taşlarını sık sık görürüz. Özellikle beyaz olanlar renkleriyle öne çıkar. Aynı zamanda doğal bir malzeme olduğundan bahçe gibi doğal ortamlara çok yakışır.

​2. Cennet gibi bir bahçe

Casa Polo Sotogrande, Melian Randolph Melian Randolph Modern Bahçe
Melian Randolph

Melian Randolph
Melian Randolph
Melian Randolph

Kış bitip bahar geldiğinde doğa uyanmaya başlar. Çiçekler açıp ağaçlar canlandığında bahçeyle uğraşmanın zamanı geldi demektir. Birbirinden taze ve güzel bitkiler bahçeniz ne kadar küçük olursa olsun ortama doğal ve cazip bir hava katar. Sadece yeşil bitkilerden yararlanarak nasıl küçük bir cennet oluşturabileceğinizi ise resimdeki örnek açıkça gösteriyor.

3. Bahçe aydınlatması

Ponticello sulla' acqua, Small bridge on the water, sabigarden sabigarden Balkon, Veranda & TerasIşıklandırma
sabigarden

sabigarden
sabigarden
sabigarden

Az sayıda ama yeterli bir aydınlatma bahçeyi gece – gündüz ışıklandırarak her daim keyfini çıkarmanızı sağlayacaktır. Aydınlatma, çevreye büyüleyici efektler sağlamak için hayati önem taşır. Örnekte geniş bir oturma grubunun yer aldığı ahşap platform yeteri kadar aydınlatılmış görünüyor. İki adet basamakta yer alan zemin aydınlatması ise çok başarılı.

4. Temizliği ihmal etmemek

Garden Ed Reeve Minimalist Bahçe
Ed Reeve

Garden

Ed Reeve
Ed Reeve
Ed Reeve

Bahçeye düzenli olarak bakmak (tercihen haftada bir kez) kuru yaprakların zeminde birikmesini önler ve ıslak yapraklarla büyüyen nem engellenmiş olur. Özellikle sonbaharda bu titiz davranışınızın ödülünü alırsınız. Temiz bir bahçe ile konuklarınızı da rahatça ağırlayabilirsiniz.

​5. Konforlu bir köşe

Black Wicker Chair homify BahçeMobilyalar
homify

Black Wicker Chair

homify
homify
homify

Arka bahçede yalnızlığın keyfini çıkarmak için rahatlayabileceğiniz ve kitap okuyabileceğiniz veya bir fincan çay içebileceğiniz rahat ve huzurlu bir köşe oluşturun. Geriye sadece temiz havanın tadını çıkarmak kalır. Küçük veya büyük tüm bahçelerde yapabilirsiniz bunu. Örnek resimde oturma köşesi için ilgi çeken mobilyalar tercih edilmiş. Yuvarlak, sıra dışı bir sandalye ile iç içe girebilen siyah sehpalar oldukça güzel. Siyah ve dore renkli saksılar da dekoratif açıdan şıklığı tamamlıyor.

​6. Ahşap güverte

House of Shells by Ramón Castellanos. Sanlúcar de Barrameda, Cadiz, Spain. , Pablo Cousinou Pablo Cousinou Asyatik Balkon, Veranda & Teras
Pablo Cousinou

Pablo Cousinou
Pablo Cousinou
Pablo Cousinou

Bahçe tasarımında en çok kullanılan malzeme olan ahşabın hava koşullarına dayanıklı olabilmesi için bakım yapmak gerekir. Özellikle su geçirmez olması için belli aralıklarla zımparalanarak cila sürülmeli.

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​7. Davetkar bir bahçe

homify BahçeMobilyalar
homify

homify
homify
homify

Yaz aylarında konuklarınızı ağırlamak için bahçeler en güzel alanlardır. Ancak bunun için konforlu ve şık mobilyalar tercih etmelisiniz. Güzel mobilyalara ek olarak; lambalar, şamdanlar, vazolar, minderler ve süs eşyaları gibi aksesuarlar da eklemeniz önerilir.

​8. Doğal renkler

Sommergarten, Pflanzenfreude.de Pflanzenfreude.de BahçeBitki & Çiçekler
Pflanzenfreude.de

Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de

Özellikle küçük bahçeler için dekorasyonu biraz daha öne çıkarabilirsiniz. Duvar rengi olarak örnekte olduğu gibi beyaz rengi tercih edin. Süsleme amaçlı ise vazo ve saksılar yerine bahar çiçeklerini tercih edebilirsiniz. Doğadaki renkler kadar canlı ve taze görünen başka bir aksesuar bulamazsınız zira.

​9. Cesaret ve hayal gücü

Introducing a Stunning and Decorative Garden: The Gallery Garden, Cool Gardens Landscaping Cool Gardens Landscaping Modern Bahçe
Cool Gardens Landscaping

Introducing a Stunning and Decorative Garden: The Gallery Garden

Cool Gardens Landscaping
Cool Gardens Landscaping
Cool Gardens Landscaping

Bahçenize özel bir dokunuş vermek için hayal gücünüzü kullanın. Örneğin resimdeki antika çerçeveli ayna koleksiyonunu sergilemek mekana eşsiz bir kişilik kazandıracaktır.

Bu yazıyı beğendiyseniz 'En iyi ve en kötü 14 bahçe yatırımı' başlığına göz atabilirsiniz.

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