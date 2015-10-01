Ren Nehri kıyısında göz alıcı bir villa

Bu yazımızda 1930lu yıllarda yapılmış ve o zamanlar Ren Nehri manzarasına sahip olan bir villayı sizlere tanıtacağız. Bina iki aşamada yeniden inşa edilmiş. İlk yenileme çalışması 2001 yılında yapılmış. Bu ilk çalışma sırasında özel olarak zemine ve birinci kat üzerine çalışılmış. 2011'de yapılan ikinci yenileme çalışmasında ise, giriş bölümü ve çatı tamamen elden geçirilmiş. Aynı zamanda ikinci yenileme çalışması sırasında çatıya geniş bir pencere açılarak çok şık bir loft bölümü elde edilmiş. Bahçe de tamamen değiştirilerek ortaya son derece güzel bir peyzaj çıkarılmış.
Burada binanın yola bakan cephesini görüyoruz. Villa, zamanı aşan bir zerafete sahip olsa da, yine de her nasılsa özel olarak göze çarpmıyor. Yapının şaşırtıcı yeniden tasarım sürecini ele veren tek şey, en üst katta bulunan geniş çatı penceresi.
1930lu yıllarda, bu bölgede kesintisiz bir Ren Nehri manzarası hakim durumdaymış. Bu yüzden bütün salonlar nehre bakacak şekilde konumlandırılmış. Bugünse, bu kuzeydoğu yönlü yerleşim, temel yaşam alanlarının caddeye doğru bakmasına sebep olmuş.
Villa'nın bahçeye bakan cephesi ise bütünüyle farklı ve şaşırtıcı bir yapıda. Zira binanın bu bölümü neredeyse tamamen camla kaplı. Binanın bu yüzünün önceki halinde neredeyse hiç pencere bulunmuyormuş. Yine dışarıdan bakıldığında görülebilen devasa merdiven de daha önce dış bölümde yer aldığı halde şu anda ana yapıya dahil edilmiş. Böylelikle eski dış cephe neredeyse bütünüyle değiştirilmiş ve cam kaplama sayesinde de çok daha ferah bir ortam elde edilmiş. Binanın şimdiki haline önden bakıldığında klasik bir tarz hakimken, arka cephede ise modern ve çekici bir görüntü göze çarpıyor. Villayı son haline getiren dönüşümde imzası bulunan Architekturbüro Lehnen birbirine zıt görünen tarzların nasıl uyum içinde harmanlanabileceğine dair mükemmel bir çalışma ortaya koymuş.
Villa'nın iç bölümünde de oldukça ciddi değişiklikler yapılmış. Ren Nehri manzarasını mimari tekniklerden yararlanarak geri kazanmak mümkün olmasa da, yerine koyulan iki katlı kış bahçesi manzarası da kuşkusuz güzel bir sonuç vermiş.
Bu iki kat yüksekliğindeki ferah açık alanın tam ortasına yerleştirilen ahşap yemek masası ve sandalye grubu, mekanın ferahlığını bir kat daha vurguluyor. Duvarlarda ve tavanda gömülü ledler ile tavandan yemek masasına doğru inen aydınlatma elamanı da mekanın gün ışığı yokken de sağlıklı bir şekilde aydınlatılabilmesini sağlıyor.
Oturma odası villanın toplamda en az değiştirilen bölümlerinden bir tanesi. Orijinal meşe parkeler çok güzel olduğu için dokunulmamış. Şöminenin sıcak bir hava kattığı mekandaki bir diğer göze çarpan unsur ise şık kütüphane bölümü.
Siz de oturma odanız için taze fikirlerle ilgileniyorsanız, Oturma odası için 6 tasarım fikri yazımıza göz atmanızı öneririz.
İç mekanların büyümesi ve sonuçta da bir odadan diğerine açılan son derece geniş bir açık alan elde edilmesiyle birlikte, bir asma kat da yerleştirilmiş. Böylelikle hem üst kat odaları birbirine bağlanırken, aynı zamanda bir uçtan da geniş merdiven bölümüyle bağlantı kurulmuş. Bu koridor fonksiyonundaki asma kattan aynı zamanda muhteşem teras ve bahçe manzarasını görebilmek de mümkün.
Bu villanın birinci katından bile çok güzel bir manzara görmek mümkün. Yeni açılan çatı penceresi sayesinde çehresi değişen çatı odasından ise, dış dünyanın muhteşem manzaralarına tamamen hakim olabilirsiniz. Bununla birlikte doğal ışığın harika bir şekilde odaya dolmasıyla da mükemmel bir aydınlatma elde edildiğini de belirtmeden geçmeyelim.
Çatı odası için gözü yormayan tonlar tercih edilmiş ve kahverengi ağırlıklı bir renk paleti kullanılmış. Bu da mekana zevkli ve eskimeyen bir hava katıyor.
Son olarak villanın göz alıcı bahçe bölümündeyiz. Bu noktada durduğunuzda yalnızca harika bir bahçe manzarası değil, aynı zamanda harika aydınlatılmış yapı da göz kamaştırıyor. Bütün cephenin cam kaplanmasıyla ortaya çıkan transparan stil, villanın güzelliğini bütün çıplaklığıyla ortaya seriyor. Buna karşın yatak odaları, banyolar gibi villanın mahrem bölümleri ise geniş cam kaplamadan görünmeyecek şekilde konumlandırılmış ve meraklı gözlerden uzak tutulmuş.