Ren Nehri kıyısında göz alıcı bir villa

Burada binanın yola bakan cephesini görüyoruz. Villa, zamanı aşan bir zerafete sahip olsa da, yine de her nasılsa özel olarak göze çarpmıyor. Yapının şaşırtıcı yeniden tasarım sürecini ele veren tek şey, en üst katta bulunan geniş çatı penceresi.

1930lu yıllarda, bu bölgede kesintisiz bir Ren Nehri manzarası hakim durumdaymış. Bu yüzden bütün salonlar nehre bakacak şekilde konumlandırılmış. Bugünse, bu kuzeydoğu yönlü yerleşim, temel yaşam alanlarının caddeye doğru bakmasına sebep olmuş.