Küçük banyolarda hayat kurtaracak 15 çözüm

Depolamadan estetik şıklığa dek küçük banyolarda hayat kurtaracak 14 öneri derledik.
Nasıl ki yatak odalarımızda giysilerimizi yerleştirmek için çekmecelere ihtiyacımız oluyorsa banyolarda da havlu, saç kremi, tarak gibi irili ufaklı kişisel eşyalar için çekmeceler hayli iş görür.
Küçük bir banyoyu hareketlendirmek için renklerden yardım alabilirsiniz. Fakat mevcut banyo alanı sınırlı olduğundan tüm banyoyu renklere boğmak yerine belli parçalarda canlı renk kullanımı daha iyi sonuç verir. Bu örnekte dolaplar ve ayna çerçevesinde baskın bir kırmızı kullanılmış.
Günümüzde özellikle büyük şehirlerde inşa edilen yeni daireler nüfus kalabalıklığından ötürü git gide küçülmektedir. En çok daralan alanların başında da banyolar gelir. Resimde gördüğümüz banyo tasarımı küçük daireler için hayat kurtarıcıdır diyebiliriz. Duş işlevi de gören küvetin daralan kısmında bir köşe lavabosu yapılarak iyi bir şekilde değerlendirilmiş.
Bu örnekte banyonun tamamını değil, yalnızca lavabo kısmını görüyoruz. İlginç tasarımlı lavabo tezgahı fıstık yeşili renginde. Üst kısmında beyaz çakıl taşların göründüğü camekan estetik bir görünüm sergilerken alt kısımda bulunan çekmeceler depolama için yeterli.
Resimdeki banyo çatı katında yer aldığı için banyo ekipmanının düzenlenme biçimi mevcut alana göre yapılmış. Geniş bir küvetle iki adet lavabonun bulunduğu banyoda depolama için ek bir boşluk bulunmuyor. Bu soruna çözüm olarak duvar içine yapılmış raflık yapılmış.
Koyu mermer kaplı küçük banyo etkileyici bir görünüme sahip. Özellikle lavabo ünitesi dikkat çekici. Çünkü beyaz lavabonun altına bir tezgah yapılmamış ancak biraz boşluktan sonra duvara monte ahşap bir çekmece görüyoruz. Lavabo ile çekmece arasında kalan boşluk ise yine depolama amaçlı değerlendiriliyor.
Sadece banyolar değil, her türlü küçük mekanın daha ferah ve havadar gözükmesi için iyi bir aydınlatmaya ihtiyacı var. Banyolarda genellikle küçük bir pencere olduğu için yapay ışıklarla aydınlatma sağlanır. Ancak hiçbir yapay aydınlatma doğal ışık kadar parlaklık sağlayamaz. Bu nedenle banyolarda pencereleri büyük tutmayı düşünmelisiniz.
Sırada modern banyolardan farklı bir tarza sahip gösterişli bir banyo modeli var. Rustik stilde dizayn edilmiş banyo diğer örnekler gibi küçük bir alana sahip. Bu nedenle şıklığından taviz vermese de tüm ekipman küçük diyebiliriz. Bu tür küçük banyolar için az yer kaplayan köşe duş modeli oldukça avantajlıdır.
Duşakabinlerden farklı olarak yarı açık duş tasarımları da bir hayli az yer kaplar. Genellikle şeffaf cam kullanılsa da örnekteki gibi yarım duvar da tercih edilebilir.
Küçük banyolar için pratik depolama seçeneklerinden biri de niştir. Resimde oldukça küçük bir alana sahip banyoda küvetin bulunduğu duvardaki niş, epey geniş olduğu için kullanışlı.
Küçük mekanlarda iyi bir dekorasyon hilesi olarak büyük aynalar kullanın. Böylece mevcut alanı olduğundan daha büyükmüş gibi gösterebilirsiniz.
Küvet, duş, lavabo, klozet ve çamaşır makinesi gibi pek çok ekipmanın bir arada bulunduğu banyoları iyi organize etmek gerekir.
Her banyoda yer alan aynaları daha fonksiyonel kullanabilmek için aynalı dolapları tercih edebiliriz.
Son örneğimizde lavabo tezgahı yerine bir kütüğün kullanıldığını görüyoruz. Doğal bir malzeme olmasına rağmen oldukça sıra dışı görünen bu tasarım küçük banyolara çarpıcılık katmak için iyi bir fikir.
Banyolarla ilgili daha fazla yazı okumak isterseniz 'Daha güzel görünen bir banyo için 13 fikir' başlığına göz atabilirsiniz.