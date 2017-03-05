현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

Küçük banyolarda hayat kurtaracak 15 çözüm

nihal e. nihal e.
Kleine Badewannen, Stach & Daiker GbR Stach & Daiker GbR Klasik Banyo
Loading admin actions …

Depolamadan estetik şıklığa dek küçük banyolarda hayat kurtaracak 14 öneri derledik.

​1- Çok sayıda çekmece

Raguno, Ardino Badmöbel GmbH Ardino Badmöbel GmbH
Ardino Badmöbel GmbH

Ardino Badmöbel GmbH
Ardino Badmöbel GmbH
Ardino Badmöbel GmbH

Nasıl ki yatak odalarımızda giysilerimizi yerleştirmek için çekmecelere ihtiyacımız oluyorsa banyolarda da havlu, saç kremi, tarak gibi irili ufaklı kişisel eşyalar için çekmeceler hayli iş görür.

​2- Renk dokunuşu

B4 Monarch Mutfak Modern Banyo
Monarch Mutfak

B4

Monarch Mutfak
Monarch Mutfak
Monarch Mutfak

Küçük bir banyoyu hareketlendirmek için renklerden yardım alabilirsiniz. Fakat mevcut banyo alanı sınırlı olduğundan tüm banyoyu renklere boğmak yerine belli parçalarda canlı renk kullanımı daha iyi sonuç verir. Bu örnekte dolaplar ve ayna çerçevesinde baskın bir kırmızı kullanılmış.

​3- İç içe ekipman

Kleine Badewannen, Stach & Daiker GbR Stach & Daiker GbR Klasik Banyo
Stach &amp; Daiker GbR

Stach & Daiker GbR
Stach &amp; Daiker GbR
Stach & Daiker GbR

Günümüzde özellikle büyük şehirlerde inşa edilen yeni daireler nüfus kalabalıklığından ötürü git gide küçülmektedir. En çok daralan alanların başında da banyolar gelir. Resimde gördüğümüz banyo tasarımı küçük daireler için hayat kurtarıcıdır diyebiliriz. Duş işlevi de gören küvetin daralan kısmında bir köşe lavabosu yapılarak iyi bir şekilde değerlendirilmiş.

​4- Hem estetik hem kullanışlı

BAZI BANYO PROJELERİMİZ.. , Onn Design Onn Design Akdeniz Banyo
Onn Design

BAZI BANYO PROJELERİMİZ..

Onn Design
Onn Design
Onn Design

Bu örnekte banyonun tamamını değil, yalnızca lavabo kısmını görüyoruz. İlginç tasarımlı lavabo tezgahı fıstık yeşili renginde. Üst kısmında beyaz çakıl taşların göründüğü camekan estetik bir görünüm sergilerken alt kısımda bulunan çekmeceler depolama için yeterli.

​5- Duvar içi raflık

Komplettsanierung eines Mehrfamilienhauses, von Mann Architektur GmbH von Mann Architektur GmbH Rustik Banyo
von Mann Architektur GmbH

von Mann Architektur GmbH
von Mann Architektur GmbH
von Mann Architektur GmbH

Resimdeki banyo çatı katında yer aldığı için banyo ekipmanının düzenlenme biçimi mevcut alana göre yapılmış. Geniş bir küvetle iki adet lavabonun bulunduğu banyoda depolama için ek bir boşluk bulunmuyor. Bu soruna çözüm olarak duvar içine yapılmış raflık yapılmış.

​6- Yaratıcı fikirler

homify Modern Banyo
homify

homify
homify
homify

Koyu mermer kaplı küçük banyo etkileyici bir görünüme sahip. Özellikle lavabo ünitesi dikkat çekici. Çünkü beyaz lavabonun altına bir tezgah yapılmamış ancak biraz boşluktan sonra duvara monte ahşap bir çekmece görüyoruz. Lavabo ile çekmece arasında kalan boşluk ise yine depolama amaçlı değerlendiriliyor.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

​7- Daha çok ışık

Interiores - La Berzosa, IPUNTO INTERIORISMO IPUNTO INTERIORISMO Rustik Banyo
IPUNTO INTERIORISMO

IPUNTO INTERIORISMO
IPUNTO INTERIORISMO
IPUNTO INTERIORISMO

Sadece banyolar değil, her türlü küçük mekanın daha ferah ve havadar gözükmesi için iyi bir aydınlatmaya ihtiyacı var. Banyolarda genellikle küçük bir pencere olduğu için yapay ışıklarla aydınlatma sağlanır. Ancak hiçbir yapay aydınlatma doğal ışık kadar parlaklık sağlayamaz. Bu nedenle banyolarda pencereleri büyük tutmayı düşünmelisiniz.

​8- Köşe duş

дизайн интерьера дачи, архитектор-дизайнер Алтоцкий Михаил (Altotskiy Mikhail) архитектор-дизайнер Алтоцкий Михаил (Altotskiy Mikhail) Rustik Banyo
архитектор-дизайнер Алтоцкий Михаил (Altotskiy Mikhail)

архитектор-дизайнер Алтоцкий Михаил (Altotskiy Mikhail)
архитектор-дизайнер Алтоцкий Михаил (Altotskiy Mikhail)
архитектор-дизайнер Алтоцкий Михаил (Altotskiy Mikhail)

Sırada modern banyolardan farklı bir tarza sahip gösterişli bir banyo modeli var. Rustik stilde dizayn edilmiş banyo diğer örnekler gibi küçük bir alana sahip. Bu nedenle şıklığından taviz vermese de tüm ekipman küçük diyebiliriz. Bu tür küçük banyolar için az yer kaplayan köşe duş modeli oldukça avantajlıdır.

​9- Yarı açık duş

Casa GC55, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura Eklektik Banyo
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

Duşakabinlerden farklı olarak yarı açık duş tasarımları da bir hayli az yer kaplar. Genellikle şeffaf cam kullanılsa da örnekteki gibi yarım duvar da tercih edilebilir.

​10- Banyoda niş

Kleine Badewannen, Stach & Daiker GbR Stach & Daiker GbR Klasik Banyo
Stach &amp; Daiker GbR

Stach & Daiker GbR
Stach &amp; Daiker GbR
Stach & Daiker GbR

Küçük banyolar için pratik depolama seçeneklerinden biri de niştir. Resimde oldukça küçük bir alana sahip banyoda küvetin bulunduğu duvardaki niş, epey geniş olduğu için kullanışlı.

​12- Ayna kullanımı

homify Modern Banyo
homify

homify
homify
homify

Küçük mekanlarda iyi bir dekorasyon hilesi olarak büyük aynalar kullanın. Böylece mevcut alanı olduğundan daha büyükmüş gibi gösterebilirsiniz.

​13- Organize olabilmek

BJN, Och_Ach_Concept Och_Ach_Concept Rustik Banyo
Och_Ach_Concept

Och_Ach_Concept
Och_Ach_Concept
Och_Ach_Concept

Küvet, duş, lavabo, klozet ve çamaşır makinesi gibi pek çok ekipmanın bir arada bulunduğu banyoları iyi organize etmek gerekir.

​14- Aynalı dolap

CASA EN HIPÓDROMO CONDESA, TW/A Architectural Group TW/A Architectural Group Modern Banyo
TW/A Architectural Group

TW/A Architectural Group
TW/A Architectural Group
TW/A Architectural Group

Her banyoda yer alan aynaları daha fonksiyonel kullanabilmek için aynalı dolapları tercih edebiliriz.

​15- Çarpıcı görsellik

Lavabos e Banheiros, ARQ Ana Lore Burliga Miranda ARQ Ana Lore Burliga Miranda Rustik Banyo
ARQ Ana Lore Burliga Miranda

ARQ Ana Lore Burliga Miranda
ARQ Ana Lore Burliga Miranda
ARQ Ana Lore Burliga Miranda

Son örneğimizde lavabo tezgahı yerine bir kütüğün kullanıldığını görüyoruz. Doğal bir malzeme olmasına rağmen oldukça sıra dışı görünen bu tasarım küçük banyolara çarpıcılık katmak için iyi bir fikir.

Banyolarla ilgili daha fazla yazı okumak isterseniz 'Daha güzel görünen bir banyo için 13 fikir' başlığına göz atabilirsiniz.

Daha sade bir ev için kurtulmanız gereken 6 şey
Bu küçük banyo çözümlerini siz nasıl buldunuz?

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler