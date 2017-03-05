Küçük banyolarda hayat kurtaracak 15 çözüm

Sadece banyolar değil, her türlü küçük mekanın daha ferah ve havadar gözükmesi için iyi bir aydınlatmaya ihtiyacı var. Banyolarda genellikle küçük bir pencere olduğu için yapay ışıklarla aydınlatma sağlanır. Ancak hiçbir yapay aydınlatma doğal ışık kadar parlaklık sağlayamaz. Bu nedenle banyolarda pencereleri büyük tutmayı düşünmelisiniz.