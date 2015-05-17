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Hayatınızı renklendirin: Kayseri'den şahane bir örnek

Aydin Sanli Aydin Sanli
İNDEKSA ÖRNEK DAİRE ÇALIŞMASI, İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti. İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti. Modern Evler
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Kayseri Anadolu'nun yıldızı parlayan şehirlerinden biri. İndeksa Mimarlık da Kayseri ve çevresine kaliteli hizmet vermeyi amaçlayan homify uzmanlarını bünyesinde barındırıyor. homify'da yayınladığımız firmanın imzasını taşıyan tüm ev projeleri siz okurlarımızın büyük bir ilgisini topladı. Eminiz bu sıra dışı modern ev de çok fazla ilgi çekecektir. Hazırsanız nefes kesen bu daireyi birlikte keşfe çıkalım.

Modern bir karşılama

İNDEKSA ÖRNEK DAİRE ÇALIŞMASI, İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti. İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti. Modern Evler
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.

İNDEKSA ÖRNEK DAİRE ÇALIŞMASI

İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.

Doğal taşla kaplı zeminiyle misafirleri karşılayan holde en dikkat çekici bölüm zeminde yuvarlar seramiklerle oluşturulan doku. Tavanda oda kapılarıyla benzer bir doku kullanılarak konsept bütünlüğü sağlanmış. Evin tamamı gibi iyi aydınlatılan holde evin diğer bölümlerinde de göreceğimizi gibi tablolarla sanatsal bir dokunuşta bulunulmuş.

Büyüleyici oturma odası

İNDEKSA ÖRNEK DAİRE ÇALIŞMASI, İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti. İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti. Modern Oturma Odası
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.

İNDEKSA ÖRNEK DAİRE ÇALIŞMASI

İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.

Oturma odası geniş balkonuyla son derece güzel bir manzaraya hakim. Daha önce başka bir yazıda da karşımıza çıkan bu oturma odası sıra dışı çizgilere sahip tekli koltuğuyla dikkat çekiyor. Açık renklerin hakim olduğu oturma odasında pencere ve kapı çerçevelerinin renginde bir kitaplık kullanılmış. Aynı TV ünitesinin bir bölümünde de tekrarlanmış. Yeşil koltuk takımı ise ortama renk katmış. 

Estetik bir slaon

İNDEKSA ÖRNEK DAİRE ÇALIŞMASI, İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti. İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti. Modern Oturma Odası
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.

İNDEKSA ÖRNEK DAİRE ÇALIŞMASI

İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.

Evin salonunda sarı ve turkuaz renkler dikkat çekiyor. Asimetrik oturma grubun tekli koltuklarında hardal sarısı kullanılırken, aydınlatma unsurlarında turkuaza yer verilmiş. Firmanın evlerinin hepsinde olduğu gibi aydınlatma çözümleri son derece modern. Duvardaki fotoğraflar ise salona canlılık kazandırmış. 

L mutfak

İNDEKSA ÖRNEK DAİRE ÇALIŞMASI, İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti. İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti. Modern Mutfak
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.

İNDEKSA ÖRNEK DAİRE ÇALIŞMASI

İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.

Evin mutfağı L biçiminde. Zeminlerin açık gri, mutfak dolaplarının beyaz olarak tercih edildiği mutfak bu seçimlerle son derece geniş görünüyor. Tezgah ve üst dolaplar arasında kalan bölüm tek renk yerine sarı zemin üzerine siyah bir duvar yazısıyla değerlendirilmiş. 

Yatak odası

İNDEKSA ÖRNEK DAİRE ÇALIŞMASI, İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti. İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti. Modern Yatak Odası
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.

İNDEKSA ÖRNEK DAİRE ÇALIŞMASI

İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.

Yatak odasına huş ahşap doku hakim. TV ünitesinden dolaplara, karyoladan, tavana kadar uzanan panel karyola başına kadar ahşap malzemelerde huş kullanılmış. Uykuya dalmadan önce TV'nin keyfini çıkarabileceğiniz odada sanatsal dokunuşlar da dikkat çekiyor. Açık rengin hakim olduğu odada kontrast siyah nevresim takımıyla sağlanmış. 

Genç odası

İNDEKSA ÖRNEK DAİRE ÇALIŞMASI, İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti. İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti. Modern Çocuk Odası
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.

İNDEKSA ÖRNEK DAİRE ÇALIŞMASI

İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.

İndeksa Mimarlık genç odalarına son derece önem veren ve gençlerin odalarına mümkün olduğunca renkli olarak tasarlamaya çalışan bir firma. Firmanın favori renkleri mavi ve sarı. Bu odada ise sarı tercih edilmiş. Çok şık çizgilere sahip bir sıra dışı bir aydınlatma çözümünün kullanıldığı odanın bir duvarı bir New York manzarasıyla kaplanmış. 

Türk hamamı dokusunda banyo

İNDEKSA ÖRNEK DAİRE ÇALIŞMASI, İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti. İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti. Modern Banyo
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.

İNDEKSA ÖRNEK DAİRE ÇALIŞMASI

İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.

Banyoda Türk hamamı etkisi yaratılmış. Son derece kaliteli mermerlerin kullanıldığı banyoda kurna ve altın varaklı musluk başları dikkat çekiyor. 

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