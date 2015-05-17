Hayatınızı renklendirin: Kayseri'den şahane bir örnek

Oturma odası geniş balkonuyla son derece güzel bir manzaraya hakim. Daha önce başka bir yazıda da karşımıza çıkan bu oturma odası sıra dışı çizgilere sahip tekli koltuğuyla dikkat çekiyor. Açık renklerin hakim olduğu oturma odasında pencere ve kapı çerçevelerinin renginde bir kitaplık kullanılmış. Aynı TV ünitesinin bir bölümünde de tekrarlanmış. Yeşil koltuk takımı ise ortama renk katmış.