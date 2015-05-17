Hayatınızı renklendirin: Kayseri'den şahane bir örnek

Kayseri Anadolu'nun yıldızı parlayan şehirlerinden biri. İndeksa Mimarlık da Kayseri ve çevresine kaliteli hizmet vermeyi amaçlayan homify uzmanlarını bünyesinde barındırıyor. homify'da yayınladığımız firmanın imzasını taşıyan tüm ev projeleri siz okurlarımızın büyük bir ilgisini topladı. Eminiz bu sıra dışı modern ev de çok fazla ilgi çekecektir. Hazırsanız nefes kesen bu daireyi birlikte keşfe çıkalım.
Doğal taşla kaplı zeminiyle misafirleri karşılayan holde en dikkat çekici bölüm zeminde yuvarlar seramiklerle oluşturulan doku. Tavanda oda kapılarıyla benzer bir doku kullanılarak konsept bütünlüğü sağlanmış. Evin tamamı gibi iyi aydınlatılan holde evin diğer bölümlerinde de göreceğimizi gibi tablolarla sanatsal bir dokunuşta bulunulmuş.
Oturma odası geniş balkonuyla son derece güzel bir manzaraya hakim. Daha önce başka bir yazıda da karşımıza çıkan bu oturma odası sıra dışı çizgilere sahip tekli koltuğuyla dikkat çekiyor. Açık renklerin hakim olduğu oturma odasında pencere ve kapı çerçevelerinin renginde bir kitaplık kullanılmış. Aynı TV ünitesinin bir bölümünde de tekrarlanmış. Yeşil koltuk takımı ise ortama renk katmış.
Evin salonunda sarı ve turkuaz renkler dikkat çekiyor. Asimetrik oturma grubun tekli koltuklarında hardal sarısı kullanılırken, aydınlatma unsurlarında turkuaza yer verilmiş. Firmanın evlerinin hepsinde olduğu gibi aydınlatma çözümleri son derece modern. Duvardaki fotoğraflar ise salona canlılık kazandırmış.
Evin mutfağı L biçiminde. Zeminlerin açık gri, mutfak dolaplarının beyaz olarak tercih edildiği mutfak bu seçimlerle son derece geniş görünüyor. Tezgah ve üst dolaplar arasında kalan bölüm tek renk yerine sarı zemin üzerine siyah bir duvar yazısıyla değerlendirilmiş.
Yatak odasına huş ahşap doku hakim. TV ünitesinden dolaplara, karyoladan, tavana kadar uzanan panel karyola başına kadar ahşap malzemelerde huş kullanılmış. Uykuya dalmadan önce TV'nin keyfini çıkarabileceğiniz odada sanatsal dokunuşlar da dikkat çekiyor. Açık rengin hakim olduğu odada kontrast siyah nevresim takımıyla sağlanmış.
İndeksa Mimarlık genç odalarına son derece önem veren ve gençlerin odalarına mümkün olduğunca renkli olarak tasarlamaya çalışan bir firma. Firmanın favori renkleri mavi ve sarı. Bu odada ise sarı tercih edilmiş. Çok şık çizgilere sahip bir sıra dışı bir aydınlatma çözümünün kullanıldığı odanın bir duvarı bir New York manzarasıyla kaplanmış.
Banyoda Türk hamamı etkisi yaratılmış. Son derece kaliteli mermerlerin kullanıldığı banyoda kurna ve altın varaklı musluk başları dikkat çekiyor.
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