​Mutfağa kişilik katan 7 çiçek desenli kaplama

Dekoratif duvar çıkartmaları sadece duvarlarınızın görünümü değiştirmez, aynı zamanda modernleştirmek istediğiniz tezgah, masa ve ahşap mobilyalara da rahatlıkla uygulanabilirler. Ek olarak mermer, cam veya metal gibi farklı dokular üzerinde de gayet iyi durur. Sadece beyaz, gri gibi nötr bir renk tercih etmelisiniz. Böylece abartılı ve göz yorucu bir manzara yaratmamış olursunuz.

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