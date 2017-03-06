​Mutfağa kişilik katan 7 çiçek desenli kaplama

Mutfak dekorasyonu söz konusu olduğunda standart bir görünümün dışında cesur bir şey arayanlar bugünkü yazımızı okusun. Çiçek desenli dekoratif duvar kaplamaları eğlenceli, farklı ve kişiselleştirilmiş bir mutfağa sahip olmayı hayal edenler için oldukça iyi bir seçimdir. Genel olarak bakıldığında ise duvar kaplamaları bir alternatif olarak her türlü ev için çok elverişlidir. Çünkü pratik ve ekonomiktir. Ayrıca tasarımlar ahşap veya cam gibi pürüzsüz yüzeylere, hatta dokulu duvarlara sorunsuz ayarlanır. Yani satın alıp yapıştırmanız yeterli. Siz de mutfağınıza hareket katmak istiyorsanız aşağıdaki örneklere bir göz atın.
Mutfakta yapışkanlı duvar kaplamasını kullanabileceğiniz ilk yer duvardır. Özellikle bir desen veya farklı bir doku olması arzu edilen iç duvarlar en iyi seçenektir diyebiliriz. Resimdeki örnekte siyah- beyaz renkli bir mutfak dekorasyonu söz konusu. Alt ve üst dolapların bazıları siyah bazıları ise beyaz renkli. İç duvar ise beyaz bırakılmış. Dolayısıyla kaplama için en uygun alan da burası.
İkinci örneğimizde toprak rengi duvara beyaz bir mutfak tasarımı yapıldığını görüyoruz. Bu defa dolaplar hareketli değil. Aksine sade ve beyaz. Bu nedenle bu mutfakta dolap kapakları rahatlıkla kaplama için tercih edilebilir. Hem duvar hem dolap rengi hesaba katılarak siyah, toprak ve kırmızı tonlarında çiçek deseni kullanılmış. Loş aydınlatması ile birlikte son derece şık gözüktüğünü söyleyebiliriz.
Sırada yine iki renkli bir mutfak modeli var. Koyu mor ve beyaz renkli dolap kapakları bir arada oldukça uyumlu görünüyor. Yine de biraz daha hareketlendirmek için beyaz kapaklara çiçek motifleri güzel durur. Koyu mor renkli çiçekler mor kapaklarla da uyumlu hale geldi. Şimdi çok daha güzel görünüyor.
Mutfakta minimalist tarzdan hoşlananlar için birden fazla seçenek mevcut. Büyük boyutlu çiçek modelleri seçmek yerine dolapların düzgün görünümü destekleyen zarif bir tasarım kullanabilirsiniz. Nerede kullanacağınız da bir diğer önemli konu. Mutlaka göz önünde bir noktaya uygulamak zorunda değilsiniz. Köşeler, yan duvarlar ve resimde görüldüğü gibi bir tek bir duvara kaplama uygulayabilirsiniz. Böylece hem mutfağın sadeliği korunmuş oluyor hem de ufak bir dokunuşla mutfağa dinamizm kazandırabiliyorsunuz.
Genellikle dekorasyon değişikliğine gidildiği zaman ilk aklımıza gelen şey mobilya, resim, döşeme, perde veya halı olmak üzere yenilerini almak olur. Oysa pekala duvar için de pek çok alternatif mevcut. Duvar boyasından tuğla ve ahşap gibi kaplama malzemelerine dek pek çok seçenek bulunuyor. Ancak bizim yazı konumuz yapışkanlı duvar çıkartmaları olduğundan en pratik ve ekonomik olanlarına göz atıyoruz. Parlak yüzeyler kadar saydam duvarlara da rahatlıkla uygulanabilir.
Eğer geleneksel bir mutfak görünümünden hoşlanıyorsanız sizin için de alternatifler çok. Belli noktalarda uygulamak yerine tüm mutfak alanında çiçek desenini kullanabilirsiniz. Ancak bu kadar standart düşünmeye gerek yok. Ufak tefek değişikliklerle de biraz fark yaratılabilir. Örneğin resimde olduğu gibi duvarda başka dolapta başka renk tercih edebilirsiniz. Yine çiçek deseninin boyutu değişkenlik gösterebilir.
Dekoratif duvar çıkartmaları sadece duvarlarınızın görünümü değiştirmez, aynı zamanda modernleştirmek istediğiniz tezgah, masa ve ahşap mobilyalara da rahatlıkla uygulanabilirler. Ek olarak mermer, cam veya metal gibi farklı dokular üzerinde de gayet iyi durur. Sadece beyaz, gri gibi nötr bir renk tercih etmelisiniz. Böylece abartılı ve göz yorucu bir manzara yaratmamış olursunuz.
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